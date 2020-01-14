Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 января 2020 22:45ХоккейДомрачев Владислав

Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры

Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта».

23-й ГОЛ СУПЕРСНАЙПЕРА

На экваторе первого периода матча на «ЦСКА-Арене» форвард минчан Вячеслав Грецкий щелчком от ушей заставил звенеть каркас ворот Ильи Сорокина. Шайба рикошетом от ноги защитника полетела бабочкой и опустилась на заднюю перекладину.

Напомним, Грецкий стал победителем в голосовании болельщиков, делавших выбор стартовых составов на Матч звезд КХЛ. Он опередил самого Кирилла Капризова, главного снайпера чемпионата.

– Думаю, выбирать надо по игровым заслугам, ответил журналистам в раздевалке ЦСКА автор золотого олимпийского гола.

Это выбор болельщиков, ответил Грецкий.

Он и номер 99-й взял в честь своего знаменитого почти что однофамильца. Но если Великий установил кучу рекордов результативности, некоторые из которых вряд ли будут побиты, то Грецкий-«зубр» о голе только мечтает, на его бомбардирском счету значится сиротливая единичка за ассист. Весь вечер он из джерси лез, чтобы поразить ворота чемпионов и поздравить своего капитана Андрея Костицына с рождением сына.

Капризов остался верен себе и забил свою 23-ю шайбу изысканно. На зависть настойчивым белорусским болельщикам.

Грецкий же был близок к «голу» Сорокина, когда туда запорхнула шайба от ноги Максима Шалунова. Было бы красиво, если б ее автором объявили 99-го номера минчан. Увы…

КВАРТАЛЬНОВУ ПОНРАВИЛСЯ БУЛЛИТ ВОРОНКОВА

Конкурент ЦСКА в борьбе за Кубок континента «Ак Барс» вымучил победу в Хабаровске в серии бросков (3:2 Б). Буллит изящно реализовал вице-чемпион мира среди молодежи Дмитрий Воронков, которого раскритиковали за удаления в финале с канадцами.

– Что понравилось? – допытывалась корреспондент у главного тренера «барсов» Дмитрия Квартальнова.
– Понравились буллиты, больше ничего, улыбался наставник.

– А что еще? Кроме буллитов?
– Вы первый наш гол видели? – ответил вопросом на вопрос Квартальнов.

Это тот случай, когда надо один раз увидеть, а не сто раз услышать. Описанию шайба Михаила Глухова, залетевшая в сетку по витиеватой траектории после вбрасывания, не поддается.

Уральское дерби в Челябинске принесло победу «Трактору» 2:1. От капитана «Магнитки» Сергея Мозякина мы ждем юбилейного гола, 400-го для него в КХЛ. Во вторник дождались результативной передачи. У главного снайпера отечественных чемпионатов в четырех матчах после Нового года 5 (1+4) очка.

Помнится, свои 400-е шайбы легенды Вячеслав Старшинов и Борис Михайлов забрасывали со скрипом. Спартаковский капитан для этого дважды возобновлял карьеру.

Ворота хозяев защищал Станислав Галимов, «Магниткой». На официальной странице клуба в соцсетях его даже окрестили «дырявым Стасом», правда, пост быстро удалили. Галимов позволил себе лишь одну помарку, пропустив от синей линии.

С «ШУТАМИ» ШУТКИ ПЛОХИ

В Нижнем Новгороде восьмая команда Западной конференции «Торпедо» в овертайме вырвала победу у своего главного преследователя – ХК «Сочи» 2:1. «Леопарды» в последнее время активизировались и ждут осечек от конкурентов. Однако нынешнему «Витязю» трудно на равных сражаться с «Йокеритом». Разбушевавшиеся «шуты», сокрушившие 3 января СКА с теннисным счетом 6:0, метят в лидеры дивизиона Боброва. Если бы не поражение в Таллинне от «Северстали» во втором из спаренных матчей (2:5), быть им второй командой Запада уже сейчас. В кулуарах шепчутся: финны после хорошей победы в первой игре (4:1) не менее хорошо отдохнули, отсюда такой результат.

В середине третьего периода встречи в Подольске хозяева соперники сохраняли паритет. Но хозяев подвел гренадер Евгений Артюхин, засадивший плечом в голову (показалось, по касательной) защитнику гостей Алексу Гранту. Судьи выписали ему большой штраф до конца игры. Примеру Артюхина последовал лидер атак «витязей» Алексей Макеев, причем с тем же наказанием.

«Шуты» ответили двумя заброшенными шайбами. А могли и тремя. Но у капитана финской чемпионской сборной Марко Анттилы в момент броска по пустым воротам по закону подлости сломалась клюшка. Что развеселило погрузившийся в печаль зал. Вскоре трибуны вспыхнули – когда хозяева забросили вторую шайбу. На большее у «витязей» не хватило ни времени, ни сил.

А параллельно СКА одержал победу над рижским «Динамо» 3:0 и сохранил лидерство в дивизионе. Однако у «Йокерита» при отставании в два очка одна игра в запасе и больше побед в основное время.

Даешь Панарину звание почетного гражданина Нью-Йорка… …Как это сделали несколько лет назад в Вашингтоне, отблагодарив за хоккейный бум в столице США Александра Овечкина. 14.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов Игорь Шестеркин – о дебюте в НХЛ: Старался внешне не подавать виду, но внутренне сильно переживал Никлас Бэкстрем: В последние два года мне кажется, что Овечкин в каждой игре бьет какой-то рекорд
Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев
Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Магомед Исмаилов: Емельяненко нужно подойти к бою в своей лучшей форме, иначе все увидят убийство А. Емельяненко начал подготовку к бою с Исмаиловым (фото) Андрей Орловский: Мне кажется, Емельяненко ненастоящий, фейковый
«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Денис Лебедев в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. 20.12.2019 20:00 Бокс Усачев Владислав
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
12 олимпийцев из России, и все – с медалями. Обзор событий недели Первым серьезным турниром в новом году стала юношеская Олимпиада. Наши фигуристы завоевали в Лозанне восемь наград, включая две золотых. 13.01.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре А ведь «Монреаль» не прогадал, заключив 3 января контракт до конца сезона с Ильей Ковальчуком на минимальную сумму в 700 тысяч долларов. 12.01.2020 13:00 Хоккей Славин Виталий
Кови догнал Буре, Ови свалился в пике, Хлебушек превзошел Гретцки Самые яркие события в заокеанской лиге за новогодние и рождественские каникулы. 12.01.2020 17:15 Хоккей Славин Виталий
Так себе подарок… Россиянки провалили стрельбу в эстафете В день рождения тренера сборной по стрельбе наши биатлонистки допустили 14 промахов и остались только седьмыми в женской эстафете в Оберхофе. 11.01.2020 16:30 Биатлон Мысин Николай
Новости
22:57 Хоккей Мартемьянов – о поражении от «Северстали»: Мы решили поиграть красиво, а в хоккее это наказывается
22:29 Футбол «Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
22:25 Хоккей Советский спор: Продолжит ли Брагин работу с молодежной сборной?
22:20 Футбол СМИ: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Елицина
22:02 Хоккей «Витязь» дома проиграл «Йокериту»
22:00 Футбол Прядкин побывал на допросе по делу о договорняках (видео)
21:57 Баскетбол 18 очков Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Валенсией»
21:48 Хоккей СКА «всухую» обыграл рижское «Динамо» и вышел на второе место Западной конференции
21:44 Баскетбол УНИКС проиграл «Монако» в матче Кубка Европы
21:40 Хоккей «Сочи» уступил «Торпедо» в овертайме
21:39 Хоккей ЦСКА одолел минское «Динамо», выиграв три из четырех последних матчей
21:31 Хоккей «Северсталь» победила «Автомобилист» в матче КХЛ
21:16 Футбол Источник: «МЮ» согласовал трансфер Кулибали за 75 млн евро
21:12 Футбол Футбольная ассоциации Англии признала Хендерсона лучшим игроком 2019 года
20:58 Водное поло Мужская сборная России стартовала на чемпионате Европы с поражения от Сербии
20:35 Футбол Вальверде – после ухода из «Барселоны»: Я пережил радостные мгновения и непростые ситуации
20:24 Футбол Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего
20:11 Биатлон Стали известны стартовые номера россиянок на спринтерскую гонку в Рупольдинге
20:06 Футбол Увольнение Сульшера обойдется «Манчестер Юнайтед» в 5 миллионов фунтов
19:50 ММА Экс-чемпион UFC Лидделл: Фергюсон – фаворит боя с Нурмагомедовым
Расследование "НИ": сколько деревьев останется в московских дворах после реновации
В Нижнем Тагиле ледовый городок на Театральной площади покрылся трещинами
Недавно построенный детсад под Белгородом снова пошёл трещинами
В Тюмени директор «Сибагроинтер» озвучил свою версию взрыва дома на улице Шарова
Омская область не освоила 750 млн по нацпроектам из 10 млрд рублей
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика