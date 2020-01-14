Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры

23-й ГОЛ СУПЕРСНАЙПЕРА

На экваторе первого периода матча на «ЦСКА-Арене» форвард минчан Вячеслав Грецкий щелчком от ушей заставил звенеть каркас ворот Ильи Сорокина. Шайба рикошетом от ноги защитника полетела бабочкой и опустилась на заднюю перекладину.

Напомним, Грецкий стал победителем в голосовании болельщиков, делавших выбор стартовых составов на Матч звезд КХЛ. Он опередил самого Кирилла Капризова, главного снайпера чемпионата.

– Думаю, выбирать надо по игровым заслугам, – ответил журналистам в раздевалке ЦСКА автор золотого олимпийского гола.

– Это выбор болельщиков, – ответил Грецкий.

Он и номер 99-й взял в честь своего знаменитого почти что однофамильца. Но если Великий установил кучу рекордов результативности, некоторые из которых вряд ли будут побиты, то Грецкий-«зубр» о голе только мечтает, на его бомбардирском счету значится сиротливая единичка за ассист. Весь вечер он из джерси лез, чтобы поразить ворота чемпионов и поздравить своего капитана Андрея Костицына с рождением сына.

Капризов остался верен себе и забил свою 23-ю шайбу изысканно. На зависть настойчивым белорусским болельщикам.

Грецкий же был близок к «голу» Сорокина, когда туда запорхнула шайба от ноги Максима Шалунова. Было бы красиво, если б ее автором объявили 99-го номера минчан. Увы…

КВАРТАЛЬНОВУ ПОНРАВИЛСЯ БУЛЛИТ ВОРОНКОВА

Конкурент ЦСКА в борьбе за Кубок континента «Ак Барс» вымучил победу в Хабаровске в серии бросков (3:2 Б). Буллит изящно реализовал вице-чемпион мира среди молодежи Дмитрий Воронков, которого раскритиковали за удаления в финале с канадцами.

– Что понравилось? – допытывалась корреспондент у главного тренера «барсов» Дмитрия Квартальнова.

– Понравились буллиты, больше ничего, – улыбался наставник.

– А что еще? Кроме буллитов?

– Вы первый наш гол видели? – ответил вопросом на вопрос Квартальнов.

Это тот случай, когда надо один раз увидеть, а не сто раз услышать. Описанию шайба Михаила Глухова, залетевшая в сетку по витиеватой траектории после вбрасывания, не поддается.

Уральское дерби в Челябинске принесло победу «Трактору» 2:1. От капитана «Магнитки» Сергея Мозякина мы ждем юбилейного гола, 400-го для него в КХЛ. Во вторник дождались результативной передачи. У главного снайпера отечественных чемпионатов в четырех матчах после Нового года 5 (1+4) очка.

Помнится, свои 400-е шайбы легенды Вячеслав Старшинов и Борис Михайлов забрасывали со скрипом. Спартаковский капитан для этого дважды возобновлял карьеру.

Ворота хозяев защищал Станислав Галимов, «Магниткой». На официальной странице клуба в соцсетях его даже окрестили «дырявым Стасом», правда, пост быстро удалили. Галимов позволил себе лишь одну помарку, пропустив от синей линии.

С «ШУТАМИ» ШУТКИ ПЛОХИ

В Нижнем Новгороде восьмая команда Западной конференции «Торпедо» в овертайме вырвала победу у своего главного преследователя – ХК «Сочи» 2:1. «Леопарды» в последнее время активизировались и ждут осечек от конкурентов. Однако нынешнему «Витязю» трудно на равных сражаться с «Йокеритом». Разбушевавшиеся «шуты», сокрушившие 3 января СКА с теннисным счетом 6:0, метят в лидеры дивизиона Боброва. Если бы не поражение в Таллинне от «Северстали» во втором из спаренных матчей (2:5), быть им второй командой Запада уже сейчас. В кулуарах шепчутся: финны после хорошей победы в первой игре (4:1) не менее хорошо отдохнули, отсюда такой результат.

В середине третьего периода встречи в Подольске хозяева соперники сохраняли паритет. Но хозяев подвел гренадер Евгений Артюхин, засадивший плечом в голову (показалось, по касательной) защитнику гостей Алексу Гранту. Судьи выписали ему большой штраф до конца игры. Примеру Артюхина последовал лидер атак «витязей» Алексей Макеев, причем с тем же наказанием.

«Шуты» ответили двумя заброшенными шайбами. А могли и тремя. Но у капитана финской чемпионской сборной Марко Анттилы в момент броска по пустым воротам по закону подлости сломалась клюшка. Что развеселило погрузившийся в печаль зал. Вскоре трибуны вспыхнули – когда хозяева забросили вторую шайбу. На большее у «витязей» не хватило ни времени, ни сил.

А параллельно СКА одержал победу над рижским «Динамо» 3:0 и сохранил лидерство в дивизионе. Однако у «Йокерита» при отставании в два очка одна игра в запасе и больше побед в основное время.