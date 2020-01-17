Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ - Советский спорт
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17 января 2020 09:14ХоккейТрофименко Кирилл

Овечкин разбушевался: сделал хет-трик и повторил рекорд НХЛ

Обзор игрового дня в НХЛ.

Очередной игровой день в НХЛ представил на суд болельщиков целых 13 матчей. Для российских фанатов особый интерес представляли встречи «Бостона» и «Питтсбурга», «Айлендерс» и «Рейнджерс», а также «Вашингтона» с «Нью-Джерси».

Актуальными эти три игры были по нескольким причинам. Продолжит ли Евгений Малкин забивать и раздавать пасы в игре с непосредственным конкурентом. Да и Сидни Кросби выздоровел, а вместе эта парочка – огонь! Ну и про Александра Овечкина забывать не стоит! Машина по штамповке заброшенных шайб неожиданно в последнее время начала немного сбоить. Но тут встреча с аутсайдером, чем не повод для одного из лидеров НХЛ покуражиться? И как же без Артемия Панарина, выдающего просто феноменальный сезон? Да и встреча-то с принципиальными земляками из Нью-Йорка, которые выступают в этом году намного успешнее!

Малкин промолчал, и «Питтсбург» проиграл

«Питтсбург» забил уже на 24-й секунде! Отличился Кросби, очень многообещающее начало вышло. «Бостон» быстро оправился от такого потрясения и на 11-й минуте счет сравнял, а уже через две минуты и вовсе вышел вперед! После началась позиционная игра. До конца второго периода голов так и не случилось. Зато уже на четвертой минуте заключительной трети «Бостон» укрепил свое преимущество. Точка же была поставлена на последней минуте – 4:1.

Панарин отдал ключевую передачу, и «Рейнджерс» одолели «Айлендерс»

Как и полагается в дерби, команды начали осторожно. Опасных моментов практически не возникало. Тем неожиданнее стал гол «Айлендерс» в раздевалку! Было «рейнджерам» о чем подумать в перерыве. Раскачивались они долго, игра стала тягучей, но на 33-й минуте «Рейнджерс» удалось сравнять счет! Более того, на старте заключительной трети они вышли вперед после разящей контратаки! «Айлендерс» такое положение дел не устроило, и вот уже ничья за семь минут до конца! Овертайм? Нет! Панарин отдает ключевую передачу, и «Рейнджерс» побеждают 3:2 в принципиальном матче за 25 секунд до окончания встречи.

Овечкин проснулся и повторил рекорд НХЛ

Команды долго запрягали, пока за дело не взялся Овечкин. В концовке периода он оформил дубль в ворота «Нью-Джерси» в своем фирменном стиле. Проснулся Ови наконец-то, и вот уже 30 голов есть! Это повторение рекорда НХЛ Майка Гартнера: в каждом из 15 своих сезонов россиянин забивал не менее тридцатки. То ли еще будет! Начало второго периода также выдалось бурным. «Вашингтон» довел разницу в счете до трех шайб, но «дьяволы» решили сохранить интригу, забив уже через минуту. В начале третьего периода «Нью-Джерси» и вовсе сократил разрыв в счете до минимума, но ненадолго. «Вашингтон» позволил разнице продержаться всего три минуты – и вот уже 4:2. Овечкин на этом не успокоился и оформил хет-трик в концовке. Вот так Ови, и 5:2!

Результаты остальных матчей. У Никиты Кучерова дубль

«Коламбус» «Каролина» 3:2
«Флорида» «Лос-Анджелес» 4:3
«Филадельфия» «Монреаль» 1:4
«Торонто» «Калгари» 1:2 Б
«Оттава» «Вегас» 2:4
«Миннесота» «Тампа Бэй» 3:2
«Нэшвилл» «Анахайм» 2:4
«Даллас» «Баффало» 1:4
«Колорадо» «Сан-Хосе» 4:0
«Ванкувер» «Аризона» 3:1

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