Свечников вновь «зажигает». Кейн «выбил» «тысячу»

Всего три матча в очередном игровом дне НХЛ. Зато какие! «Каролина» с Андреем Свечниковым пободалась с «Айлендерс», Артемий Панарин возглавил атаку другого нью-йоркского клуба «Рейнджерс» и старался повторить свои рекордные серии. Ну а «Чикаго» и «Виннипег» при таких раскладах не сцепятся ли друг в друга?! Очень интересно посмотреть.

Панарин промолчал, «Рейнджерс» проиграли

Интерес здесь в чем был? «рейнджеры» все дальше от плей-офф, а «Коламбус» подвис на Востоке. Все вопросы для российского болельщика относились к одному человеку! Кто же он? Ну, естественно, Артемий Панарий из «Рейнджерс». Он уже побил почти все рекорды «города мечты» в этом сезоне.. Пусть команда пока особо не впечатляет, но о «русском» говорят везде в заокеанских СМИ. Его результативные серии просто поражают, чего ждать теперь?

Сначала обе команды осторожничали, и не только Панарину, но и всем остальным «ловить» было нечего. Вратари все ловили! Однако «рейнджеры» в концовке первой трети вышли вперед! Почти уже до конца. Но не совсем, за 20 секунд до окончания основного времени матча «Коламбус» вырвал победу при, в целом, абсолютно равной игре!

Свечников забил не «лакроссом». «Каролина» победила

Юный вундеркинд из России со своими знаменитыми «лакросс-голами» приехал поднимать дома свою «Каролину» в матче с «Айлендерс». Интрига чрезвычайная! «Островитяне» идут на пятом месте на Востоке, а «ураганы» всего на три очка отстают, но вне зоны плей-офф пока. Рубка ожидалась та еще!

Свечников не подкачал! Уже на на шестой минуте наш нападающий открыл счет. 19-я шайба в сезоне, ай да молодец! Ну а дальше началась игра с моментами, но без голов. Тягучая, что уж тут. И вдруг вот вам! «Айлендерс» забили на последних секундах второго периода, и пожалуйста 1:1. Потом снова началась позиционка. Ну что тут поделать, играли команды до гола. Продолжалось это долго, и тут «островитяне» в концовке второго периода сравняли, и дальше стало еще интригующе. Но не намного, команды довели матч до буллитов, где сильнее оказалась «Каролина». Очень важные очки для «ураганов»!

«Ястребы» не дали шансов «Ванкуверу»

В матче «Чикаго» и «Ванкувера» все было вроде изначально ясно. Твердые середняки Запада гости против аутсайдеров хозяев. Но не все ведь так просто! «Ястребы» в последнее время вдруг вспомнили былую мощь. Кейн и Тэйвс не забыли те времена, которые приносили клубу победы в Кубке Стэнли. «Чикаго» стремительно стал набирать очки. Что еще будет! От Кейна «Ястребы» и лига также ждали новых рекордов. Он ведь мог стать самым молодым уроженцем США, добившимся отметки в 1000 очков за карьеру!

Ба-бах! «Чикаго» вышел вперед уже на третьей минуте. Резво начали хозяева. Еще 12 минут и уже 2:0! «Виннипег» после прошлых 1:7 от «Тампы» сдаваться не собирался и сравнял счет в конце второго периода. «Чикаго» продолжал идти вперед, и вот уже вскоре 4:1! «Виннипег» немного подсократил, но «ястребы» закончили встречу победой 5:2.Они победили и сравнялись с «Виннипегом» по очкам , а там уже и до заветной восьмой строчки в зоне плей-офф недалеко. Кейн же добрался до заветной отметки в 1000 очков!

«Питтсбург» благодаря Малкину обыграл ближайшего конкурента

Малкин опять отдал ключевую голевую передачу, снова решающую! Матч был по нашему времени ранним. «Питтсбург» победил своего ближайшего конкурента «Бостон» и приблизился к нему на одно очко в своей конференции! «Пингвины» уже третьи на Востоке.