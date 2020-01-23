Пригласите Романова и Подколзина на шведские игры! Они зажгли в четверг

Активничал и капитан нашей серебряной команды Григорий Денисенко. Об этом и не только – в традиционном обзоре игрового дня.

РОМАНОВ ОТДАЛ…

Лучший защитник двух последних молодежных чемпионатов мира Александр Романов вернулся на лед. Залечив травму кисти, полученную в финале с канадцами. Проспект «Монреаля» стал свидетелем чествования своих партнеров по сборной Григория Денисенко и Даниила Мисюля. Капитан нашей молодежки вышел во втором звене с легионерами Антоном Ландером и Магнусом Пяярви-Свенссоном. Защитник, изрядно напаривший в финале (на его совести решающий канадский гол), остался в запасе. Двух других ярославских героев Остарвы Антона Малышева и Даниила Исаева поздравят позже.

Верится, что не забудут в Ярославле и о свежеиспеченном чемпионе юношеских Олимпийских играх Матвее Мичкове, набравшем в четырех матчах 14 (!) очков. Этого 15-летнего форварда уже ставят по величине таланта в один ряд с самими Александром Овечкиным и Евгением Малкиным.

На последних секундах второго периода друзья Денисенко и Романов сошлись в зоне хозяев. Железнодорожник применил против армейца силовой прием, отскочил от него как от стенки, а тот еще успел переадресовать шайбу по борту Константину Окулову, последовал прострел на пятачок, где Максим Шалунов преуспел на добивании.

Этот гол оказался победным. После перерыва армейцы реализовали численное преимущество. Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до восьми матчей, а Сорокин засушил шестой «сухарь». У Тимура Билялова из Казани – на два больше.

…А МОРОЗОВ И ПОДКОЛЗИН ЗАБИЛИ

А в Санкт-Петербурге песню запевала молодежь. Во вторник в армейском дерби открыл личный счет голам в КХЛ Василий Подколзин, мастерски переиграв вратаря ЦСКА Ларса Юханссона. Его партнер по молодежному звену Кирилл Марченко забивал, причем победные голы гораздо раньше. Он и титулы лучшего новичка недели коллекционировал.

В четверг в игре против «Барыса» почин товарищей поддержал центрфорвард Иван Морозов. По примеру Подколзина он открыл счет – не только в матче, но и свой. Забил неистовый Иван изысканно. Выйдя вдвоем против защитника, он всем видом обозначил передачу, а сам переложил шайбу под удобную руку и отправил ее под перекладину. Заполненный под завязку «Ледовый» рукоплескал стоя.

Подколзин решил не отставать от товарища. Его вторая шайба вышла рабочей, но, как известно, голы не пахнут. На этот раз Василий сыграл в стенку с соперником и неотразимо бросил метров с десяти.

Я бы на месте Алексея Кудашова пригласил бы эту птицу-тройку на Шведские игры. Эти парни все чаще заставляют вспоминать звено ЦСКА Могильный – Федоров – Буре, зажигавшее после возвращения с золотом из американского Анкориджа с МЧМ-1989.

Эстетики богатому на голы матчу добавила шайба Андрея Кузьменко, забитая хитрым броском из-под ноги. И, конечно, буллит в исполнении Наиля Якупова.

МЕТСОЛА ПОДРЕЗАЛ «ЯСТРЕБАМ» КРЫЛЬЯ

В Казани «Ак Барс» и «Салават Юлаев» продолжили борьбу за «Кубок чак-чака». Предыдущий матч соперников, прошедший в Давосе в преддверии Кубка Шпенглера, принес победу уфимцам (4:3 ОТ). Которые вскоре с треском провалились на старейшем клубном турнире Европы. Одному из руководителей КХЛ, приглашенному в Давос, было стыдно за финалиста Восточной конференции.

Однако после Нового года юлаевцы обыграли дома ЦСКА и в Казани показали уровень. Дерби вкатилось в овертайм. Как же на последних секундах рванул к воротам хозяев Алексей Кручинин! Из последних сил. У него ведь кровь могла окислиться. Но переиграть Билялова не смог.

Как не смог перехитрить вратаря гостей Юху Метсолу молодогвардеец Дмитрий Воронков. Гости, казалось, первенствовали в буллитной серии. В последней попытке Станислав Галиев попал в Метсолу. Шайба взвилась чуть ли не под потолок, финский вратарь победно вскинул руки и не заметил, как шайба вернулась и опустилась ему за спину, в сетку. По закону подлости Джастин Азеведо принес победу хозяевам.

Наверняка за этими чудесами наблюдали в Балашихе. Ведь в случае успеха уфимцев «Авангард», одолевший дома ХК «Сочи» (5:2), выходил в лидеры Восточной конференции. Не срослось. Спасибо Метсоле, заочно отомстившему «ястребам» за поражение в прошлом плей-офф.