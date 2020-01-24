«Буду отдуваться за всех русских ребят». Андрей Василевский – о Матче всех звезд

- Вы уже третий год подряд попадает на «Матч звезд». Каково это?

- Конечно, очень приятно быть здесь! Еще в детстве смотрел эти матчи по телевизору и мечтал однажды попасть сюда. Самому не верится, честно говоря, что удалось. Я всего третий год играю в качестве основного вратаря, и уже третий раз приезжаю на «Матч звезд». Невероятно.

- Никита Кучеров сказал, что вы – лучший вратарь в Лиге, и вас должны были вызвать сразу. Как отнеслись к тому, что сначала вас не вызвали на «Матч Звезд», и как воспринял новость о том, что не вызвали самого Никиту?

- По себе – в целом, был согласен с решением. На тот момент, когда объявляли составы, были более достойные претенденты, которые должны были поехать (Василевский оказался в составе после отказа голкипера Бостон Брюинз Тууки Руска – Прим. ред.). Сейчас же мы играем 10 матчей без поражений, так что, если бы состав объявляли в данный момент, то, считаю, я должен был быть в этом списке. Что касается Никиты, мы все были очень удивлены такому решению. Он – один из лучших игроков в НХЛ. Странно, что его не будет здесь.

- Возможно, от него ожидали такой же игры, что и в прошлом сезоне?

- В прошлом году мы повторили рекорд Регулярного чемпионата – 62 победы, и Куч побил рекорд по очкам. Такое случается раз в 20 лет, поэтому неправильно сравнивать прошлый сезон с нынешним.

- Что изменилось в игре команды, почему «Тампа» в целом, и вы в частности, так трудно начинали сезон, но сейчас результаты наладились?

- Ничего особо не изменилось, мы просто продолжали играть в свою игру, упорно работать, и были за это вознаграждены.

- Ставите перед собой цель выиграть «Везина Трофи» (награда лучшему вратарю сезона в НХЛ – Прим. ред.) второй сезон подряд?

- Для меня командные задачи превыше всего, а «Везина Трофи» – как приятный бонус. Как уже много раз говорил, я ни в коем случае не принижаю значение и статус этой награды, ее очень престижно получить, но интересы команды всего на первом месте, поэтому главная цель – Кубок Стэнли.

- В этом году на «Матче всех звезд» должно было быть трое русских, но Александр Овечкин второй год подряд отказался от участия в звездном уик-энде, а Артемий Панарин в последний момент получил травму. Расстроились, что будете здесь единственным нашим?

- Было бы приятно, конечно, побыть в компании русских ребят, но, судя по всему, парни решили побольше отдохнуть и залечить все болячки. Уважаю их выбор. Что же, буду отдуваться за всех.

- Вы стали четвертым вратарем в истории НХЛ, который имеет 10 побед подряд. Такие серии придают уверенности?

- Да, конечно. 10 побед – это не 10 поражений. Главное, чтобы победный запал остался к решающим матчам, поэтому то, что мы помучились в начале сезона – даже к лучшему.

- У вас выдался шикарный январь, вы получили звание лучшего игрока месяца. Что стало переломным моментом?

- Не знаю, может Новый Год хорошо отметил?, - смеется Андрей. - Да нет, мы вообще, по-моему, в Баффало в этот момент играли…

- Вы говорили, что сложно перестроиться, потому что «Тампа» теперь больше внимания уделяет обороне, и по вашим воротам вместо 40 бросков за игру наносят 25.

- Да, это тяжело. Не скрою, я предпочитаю, когда в меня раз 50 бросят, а не 10. Для меня это был своеобразный вызов. Нужно было научиться держать себя в тонусе, когда количество бросков заметно снизилось.

- Какое влияние на вас и команду оказывает пример Русской пятерки «Детройта»-1997, «Вашингтона» двухлетней давности, когда команды выигрывали Кубок Стэнли в сезоне, не являясь абсолютной доминантой в Лиге, а не в период, когда били все рекорды?

- Да, я тоже заметил такую тенденцию, посмотрев фильм («Русская Пятерка», 2018, реж. Джошуа Риль – Прим. ред.). Надеюсь, мы пойдем по их стопам.