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27 января 2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Теперь он старшой! Брагин назначен старшим тренером сборной

Валерий Брагин продлил контракт с ФХР еще на два года, сохранил пост наставника молодежной сборной и вошел в тренерский штаб национальной команды. Пока на Шведские игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля.

В ШВЕЦИЮ ПОЕДЕТ МОЛОДЕЖЬ?

…А мы еще гадали – предложит ли ФХР Валерию Брагину новый контракт или нет. Несмотря на оценку «отлично», которую поставил вице-президент федерации Роман Ротенберг молодежной сборной за выступление на МЧМ-2020 в Остраве.

Прочь сомнения. Наш лучший специалист по молодежному направлению не только сохранил место в обойме, но и пошел на повышение.

Его назначили не просто тренером первой сборной на Шведские игры, а старшим. Подчеркивая тем самым его особый статус. Еще одной новой фигурой в штабе стал Александр Бойков, отвечавший в «молодежке» за работу с защитниками. Игоря Ларионова и тренера вратарей Николая Хабибулина на МЧМ в первую сборную не пригласили.

Генеральный менеджер «Спартака», ныне делающего успехи в КХЛ, Алексей Жамнов сохранил пост старшего тренера сборной. Так что теперь в ней два старших. Разобраться бы, кто из них «старшее».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить: в объявленном во вторник составе сборной на Шведские игры появятся имена героев Остравы-2020. Например, капитан «молодежки» Григорий Денисенко, или вошедший в символическую сборную турнира защитник Александр Романов, который, по словам Брагина, уже готов к НХЛ. Московский армеец после возвращения из Остравы пропустил отрезок регулярного чемпионата из-за повреждения кисти, полученного в финале с канадцами, так что матчи в Хельсинки (там наши сыграют против финнов) и Стокгольме станут для него не в тягость, а в радость.

Думается, список защитников-молодогвардейцев одним Романовым не ограничивается. В противном случае вряд ли в тренерский штаб включили бы Александра Бойкова. Он заменит на ШХИ Анвара Гатиятулина, который, по всей видимости, останется в СКА на хозяйстве.

Было бы интересно взглянуть на взрослом международном уровне на молодежную тройку из СКА Василий ПодколзинИван МорозовКирилл Марченко, которая в январе зажигает на полную катушку. Подколзина, набравшего результативные баллы в трех последних играх, лига назвала лучшим новичком игровой недели.

ПРИ БЫКОВЕ БЫЛ «ШПИОНОМ»

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Этим парням, конечно, нужен авторитетный дядька-наставник. На кого положили глаз в штабе – узнаем во вторник, когда будет объявлен состав. В феврале 2016-го в двух матчах Чешских игр (тогда расписание Евротура было другим) им стал вернувшийся из НХЛ Александр Семин. Его назначили капитаном сборной, а выходил он с Николаем Прохоркиным и Никитой Гусевым.

Брагин же станет буфером между главным тренером Алексеем Кудашовым и молодежью.

К слову, через руки Валерия Николаевича прошли многие кандидаты в главную команду страны, уже сделавшие себе имя – Илья Сорокин, Игорь Бобков, его тезка Ожиганов, Рушан Рафиков, Кирилл Капризов, Максим Мамин, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко

Назначение Брагина не должно шокировать. Его не единожды включали в тренерский штаб национальной сборной. Впервые это сделали Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, как известно, старавшиеся в сборной ото всех дистанцироваться. На ЧМ-2011 в Братиславе Валерию Николаевичу поручили неблагодарную для его статуса, но очень ответственную работу «шпиона» – просматривать соперников.

Входил Брагин и в штаб Олега Знарка на домашнем ЧМ-2016. На презентации сборной (она проходила в Музее хоккея) автор этих строк поинтересовался у главного тренера:

А куда девался Сергей Зубов, один из ваших помощников?

Знарок ушел в сторону. В прямом смысле. Его настигли и повторили вопрос. Олег Валерьевич сильно напрягся, но все-таки сподобился на ответ:

Нет Зубова, зато есть Брагин.

Молва также сватает Брагина в СКА, который превращается в базовый клуб не только национальной сборной, но и молодежной и даже юниорской. Напомним, с недавних пор в штабе питерских армейцев трудится Андрей Козырев, возглавляющий сборной U17 и победивший с ней в Мировом кубке вызова.

Думается, клубная работа не только не помешает Брагину возглавлять молодежную сборную, но и будет этому способствовать. Для тренера ведь важно пребывать в тонусе, находиться на лавке, а не только на трибуне.

В последний раз Брагин стоял на лавке в клубе семь лет назад. В декабре 2012-го ему указали на дверь в ЦСКА, где очень хотели видеть тренера-иностранца. Что из этого вышло – все мы прекрасно помним.

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