Зайцев забил. «Оттава» победила «Баффало»

Большинство команд отдыхало после феерического звездного уик-энда, а за всех отдуваться пришлось «Баффало», «Оттаве», «Калгари» и «Сент-Луису». Команды постарались на славу, выдав зрелищные и результативные встречи.

«Оттава» гостила у «Баффало». Обе команды уже далеко от заветной восьмой строчки Восточной конференции, позволяющей попасть в плей-офф. «Сенаторы» занимают четырнадцатую позицию с отставанием аж в шестнадцать очков. «Клинки» идут одиннадцатыми с десятиочковым отрывом. Так что, и у тех, и у других шансы на выход в плей-офф больше теоретические. Зато и играть можно в свое удовольствие, вот команды и постарались. «Оттава» сразу же понеслась вперед и открыла счет уже на четвертой минуте. Хозяева от такого начала на время опешили и растерялись. «Сенаторы» поддавливали, но на четырнадцатой минуте пропустили. Игра после этого сразу успокоилась, и в первой трети голов больше не было. Зато в самом начале второго периода «Оттава» снова вышла вперед, разыграв отличную комбинацию. Хозяева на сей раз отыгрались быстро. Им хватило для этого всего четырех минут на этот раз. Веселая игра пошла! Но только, как оказалось, на время. Вскоре опять наступило затишье, которое продолжалось вплоть до девятой минуты третьего периода. Снова «Оттава» вышла вперед, вот ведь настырные гости! И своего они уже больше не упустили, забив в концовке встречи еще дважды. Заключительная шайба на счету российского защитника Никиты Зайцева. Ее он отправил уже в пустые ворота. Другие наши хоккеисты «Оттавы» Артем Анисимов и Владислав Наместников ничем особенным не отметились.

В другом матче дня «Сент-Луис» пожаловал в гости к «Калгари». «Блюзмены» являются безоговорочными лидерами Западной конференции с шестиочковым отрывом от второго места. Хозяева же отчаянно сражаются за зону плей-офф. Они занимают шестое место, но от девятого всего три очка разницы. Есть им что терять! Интересная игра ожидалась, так и вышло. «Сент-Луис» на правах фаворита начал сразу без раскачки, открыв счет уже на шестой минуте. «Калгари» это нисколько не смутило, и результат выровнялся через пять минут. А вскоре хозяева и вовсе вышли вперед! «Сент-Луис» отвечал ударом на удар, и еще до конца первого периода сам забил еще дважды! Вот так интрига вышла. Во втором периоде команды вдруг начали играть намного осторожнее. Однако «Калгари» сначала сравнял счет, а вскоре снова вышел вперед. Прям не игра, а какие-то качели! Хозяевам так и удалось закончить вторую треть в свою пользу. Не прошло и минуты в третьем периоде, как счет снова сравнялся. «Сент-Луис» не сдавался, что за матч! Дальше события развивались далеко не так стремительно. Команды стали значительно больше внимания уделять оборонительным действиям, и, как результат, голов больше не было до конца третьего периода. Таким образом встреча и перешла в овертайм. Заброшенных шайб не было и в нем, а в серии буллитов сильнее оказался «Сент-Луис».