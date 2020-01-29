В КХЛ объявили охоту на судей. Очередной эпизод – во Владивостоке

ЦСКА ответил пятью и выиграл 5:2. В конце матча защитник хозяев Осипов врезался в лайнсмена и был удален до конца игры. Столкновения игроков с судьями в самом прямом смысле входят в КХЛ в моду.

Борьбы во Владивостоке по большому счету не получилось. Да и счет в матче «Адмирал» - ЦСКА крупным не назовешь – 2:5. Хотя чемпионы безраздельно властвовали на льду, вдвое перебросав хозяев.

Моряки старались, но повторить успех в матче с «Ак Барсом» (победа 5:1) им было в этот вечер не под силу.

В середине третьего периода зал взорвался и дружно принялся скандировать:

- Судья! Судья!

Без каких-либо ругательств. Не странно ли?

Рефери Алексей Раводин («золотой свисток»-2019) и Евгений Ромасько щедро выписывали хозяевам штрафы, что вызвало естественную реакцию трибун, которые, к слову, не были заполнены под завязку.

На 53-й минуте на отложенном штрафе (правила нарушил защитник гостей Михаил Науменков) игрок обороны моряков Александр Осипов неожиданно поехал с шайбой из зоны армейцев. Двигаясь по борту параллельно скамейкам запасных, он врезался в лайнсмена Сергея Шелянина, самого уважаемого в КХЛ, лайсмена в законе, и опрокинул его на лед. Рефери Ромасько отреагировал в мгновение ока – удаление до конца игры. За «физический контакт» с судьей. Для Шели – так называют Шелянина коллеги – это был комариный укус. Четыре года назад он пострадал от клюшки вратаря Александра Салака, выступавшего в «Сибири». Лайнсмен быстро поднялся и продолжил матч. В отличие от Осипова.

Буквально накануне главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в прямом эфире «Матч ТВ» обсуждал тему насилия над судьями. За два дня люди в полосатых джерси четырежды становились объектами атаки игроков. К слову, Ромасько пострадал от новичка «Авангарда» Брэндона Макмиллана.

А самый громкий резонанс получило «дело Ержабека». Защитник «Витязя», приглашенный в сборную Чехии на Шведские игры, в домашнем матче с «Локомотивом» врезался у своей лавки в спину лайнсмена, за что был изгнан до конца игры и дисквалифицирован на 5 (!) матчей. Мнения по поводу инцидента разделились – нашлись те, кто виновным назвали судью – мол, занял неправильную позицию и загородил защитнику дорогу на скамейку запасных. Ержабек шайбой не владел и, наверное, мог объехать лайнсмена. С Осиповым ситуация иная - он сосредоточил внимание на шайбе и мог не заметить Шелянина.

- Все эпизоды – со спины! – возмущался главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в свежей программе «Судейская», записанной до матча во Владивостоке.

Конечно, эти эпизоды – цветочки по сравнению с ягодкой – ударом железнодорожником Артуром Каюмовым судьи в декабрьском матче 2018 года с «Йокеритом». Ярославскому форварду (и он приглашен в сборную на Шведские игры) выписали 13 матчей дисквалификации. А рижского динамовца Виктора Хатулева бессрочно отлучили от хоккея. Дело было в конце 1970-х, первый советский хоккеист, поставленный на драфт НХЛ, два раза устроил самосуд над судьями. В первом случае целил в московского армейца Владимира Викулова, а тот увернулся и удар пришелся в арбитра. А во втором – кулак игрока сразу нашел адресат.

Сейчас другие времена. Но почему судей стали бить? Почему устроили на людей со свистком охоту в КХЛ? Хорошо ли они выполняют свои обязанности?

В той самой «Судейской» Анисимов даже обиделся: мол, программа из развлекательно-познавательной превратилась в обличительную.

Когда в Москве наступил вечер, а во Владивостоке – ночь, карательный орган КХЛ отменил штраф Осипова. На этот раз справедливость восторжествовала.