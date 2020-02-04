Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения

Календарь НХЛ таит в себе множество сюрпризов. То такое обилие матчей, что не знаешь, на что и смотреть, а то день с тремя всего. Вот как состоявшийся 3 февраля, без особо громких вывесок,хотя и с множеством интриг. Российских болельщиков наверняка больше всего волновала игра «Рейнджерс» против «Далласа». В обоих клубах ведь наши игроки на ведущих ролях!

Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс»

«Рейнджерс» с замолчавшим вдруг Артемием Панариным принимал «Даллас» с Александром Радуловым, который наоборот начал рвать и метать. Что покажет их очная встреча? Интерес подогревался и тем, что нью-йоркцы, пусть и с определенной уже долей сомнения, борются за место в плей-офф в Восточной конференции. Они идут двенадцатыми и отставание от заветной восьмой строчки составляет уже девять очков. Это не безнадежно, но и особого оптимизма с учетом последних результатов не добавляет. «Даллас», в свою очередь, на Западе идет четвертым довольно уверенно, но позиция все равно шаткая — от девятого места всего ничего, каких-то шесть очков. Поэтому ожидания от встречи были те еще! «Рейнджеры» долго не раскачивались, уже на третьей минуте Павел Бучневич с передачи Панарина открыл счет! Гостей это не смутило, совсем скоро они в ответ забросили две шайбы, но и хозяева быстро счет сравняли. Зажигательное получилось начало встречи! Однако в дальнейшем «Даллас» прибрал инициативу к своим рукам и забил три гола подряд. Все, на что хватило «Рейнджерс», это сократить разрыв в счете, но и только. Игра так и закончилась 5:3. Перспективы нью-йоркцев попасть в плей-офф становятся все призрачнее. Отметим, что голкипер Александр Георгиев по ходу матча заменил Хенрика Лундквиста и отразил пять бросков из шести.

«Флорида» совершила выдающийся камбэк

«Флорида» приехала в гости к «Торонто», и вот тут можно было ждать настоящую зарубу! Достаточно сказать, что идущие десятыми на Востоке флоридцы отставали от занимающих седьмую позицию хозяев всего на два очка. Это как раз и есть цена победы. Плотность неимоверная! Отметим, что в последних матчах оба оппонента набрали потрясающий ход. «Торонто» выиграл три игры подряд, южане же вообще победили в шести встречах из семи. Ну и как изюминка на торте перед матчем: две предыдущие игры между соперниками завершились супер-результативно — 8:4 и 7:5. Причем с преимуществом и тех, и других! Можно было ожидать повторения такого голевого изобилия. Так и получилось, хотя команды начали осторожно — только в середине первого периода флоридцам удалось открыть счет. Хозяева раскачивались долго, зато потом забросили три шайбы подряд! Южане не смутились и в третьем периоде ответили аж четырьмя (на счету Евгения Дадонова передача), вот это интрига, вот это камбэк! «Флорида» одержала важнейшую победу, и ситуация в таблице запуталась окончательно.

На «Детройт» жалко смотреть

В гости к «Детройту» приехала «Филадельфия». Здесь, в отличие от других матчей все было более-менее ясно изначально. Некогда великий клуб из города моторов беспросветно прозябает на последнем месте в НХЛ с таким отрывом, что многим болельщикам, наверное, плакать хочется. «Филли» же занимают пограничную зону плей-офф — они девятые на Западе, но очков столько же, сколько у восьмого места. И кому тут положительный результат важнее? Ответ дала сама игра. Гости не сказать что в одну калитку, однако выиграли без особых проблем. Команды забить не могли долго, но в середине второй трети матча гости, наконец, это сделали. После этого они довели встречу до победы вполне спокойно, еще дважды забив в третьем периоде. Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу. Что же касается «Детройта», то на него просто жалко смотреть.

ТАБЛО

РЕЙНДЖЕРС – ДАЛЛАС – 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бучневич, Хауден, Лемье – Павелски (2), Джонс, Комо, Перри.

ТОРОНТО – ФЛОРИДА – 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Голы: Таварес, Нюландер, Мэттьюс – Пысик (3), Юбердо, Хоффман.

ДЕТРОЙТ – ФИЛАДЕЛЬФИЯ – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Лоутон, Хэйс, Нисканен.

СТАТИСТИКА РОССИЯН

Игрок Клуб Очки +/- Броски Хиты Время

н. Денис Гурьянов Даллас 0+0 1 1 13.43

н. Александр Радулов Даллас 0+0 0 0 16.16

н. Артемий Панарин Рейнджерс 0+1 4 2 24.36

н. Павел Бучневич Рейнджерс 1+0 3 0 14.17

н. Евгений Дадонов Флорида 0+1 1 0 12.12

з. Иван Проворов Филадельфия 0+1 3 0 22.44

в. Александр Георгиев Рейнджерс броски 5 из 6

в. Сергей Бобровский Флорида броски 31 из 34