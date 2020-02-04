Брагин в сборной – главная звезда? Чего ждать от сборной «шведского созыва»? Репортаж из Новогорска - Советский спорт
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04 февраля 2020 17:22ХоккейКузютина Елена

Брагин в сборной – главная звезда? Чего ждать от сборной «шведского созыва»? Репортаж из Новогорска

Сборная России по хоккею отправляется на очередной этап Евротура – Шведские игры.

Снова ждут встречи с финнами, чехами и шведами. Но состав команды вновь иной. Тренеры дали шанс молодым игрокам проявить себя на взрослом уровне – 6 участников из серебряной молодежки. И, конечно, огромный акцент на новое лицо в тренерском штабе национальной сборной России – Валерий Брагин. Известный наставник хоккейной молодежи держался за столом тренерского штаба довольно сдержанно и скромно. Каковы его задачи в этой команде?

– Из федерации мне поступило предложение, подписали контракт, - рассказывает старший тренер Валерий Брагин, – ставка ФХР была сделана на то, что я уже десять лет работал с ребятами молодежки и хорошо знаю парней, которые теперь выступают за национальную команду, они прошли через мои руки – знаю их характеры, возможности, лучшие качества. Как будет складываться наша работа? Ведем диалог. Уже ясно, что я буду отвечать за нападение и розыгрыш большинства. Новая работа – новая мотивация.

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- А как же молодежка? Вы будете с ней работать?
- Есть помощники. В 2017 году во время подготовки к Олимпиаде, я также помогал и основной команде. Молодежка тоже была под присмотром.

- Артемий Панарин очень обрадовался новости о том, что вы в сборной. Сказал, что будет рад, если получится приехать на чемпионат мира и вновь обыграть вас в шахматы…
- На чемпионате мира мы играли, но что-то он путает! Это Артемий проиграл, без шансов. Так что пусть тренируется, приезжает, и мы сыграем еще.

- Много ваших подопечных в сборной. А за другими будете также следить?
- Конечно. Это одна команда.

Действительно, не каждый игрок этого состава работал с Брагиным. Например, центрфорвард Денис Зернов всегда хотел узнать каково это – быть частью «брагинской» дружины:

«О Брагине я много слышал от ребят. Говорят, крутой специалист, хороший человек и настоящий психолог. Здорово, что смогу поработать с ним наконец-то. Я так давно вошел в игру, но чувствую себя отлично. У меня полно сил, и я готов сражаться за Россию. Кто из соперников будет сложнее? Все они неудобные, особенно, когда люди играют за свою страну – они оставляют все силы и эмоции на льду», - поделился мнением нападающий.

А вот Григорий Денисенко совсем недавно был с Брагиным в «бою». Капитан молодежной сборной последнего созыва тоже рад вновь сыграть под таким руководством:

«С позитивом принял вызов в сборную, снова надену джерси сборной. Брагин в сборной – это классно. С ним невероятно приятно работать. Он умеет настраивать как никто другой. Молодым в национальной сборной поможет однозначно. Валерий Николаевич всегда говорит, что не нужно бояться. Уничтожил в себе мандраж и не уступай свое место никому. Доказывай все на льду. Соперники? На взрослом уровне со всеми непросто. И у финнов, и у шведов своя манера – хорошо катаются, двигаются. Чехи более силовые, физические. Кто из них удобнее? Не знаю. Посмотрим на Евротуре», - подвел итог нападающий сборной России.

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ СВОЙ ВЫЗОВ

С целями, поставленными перед новой персоной в тренерском штабе понятно. Что же с задачами на турнир:

- Мы всегда хотим побеждать, и такая задача не отменяется, - рассказывает главный тренер сборной России Алексей Кудашов, - эти парни уже заслужили вызов в национальную команду. Они должны играть с чехами, финнами, шведами.

- Какая будет тактика?
- У нас всего одна тренировка завтра, а потом игры. И мы постараемся привести команду к общему знаменателю. Играть будет в активный, агрессивный хоккей – это стиль сборной России.

- Определились с капитаном?
- Капитаном будет Богдан Киселевич, его ассистенты – Анатолий Голышев, Рушан Рафиков, Андрей Миронов.

- Кто будет стоять в воротах? Шанс будет у всех троих?
- Будем идти от матча к матчу. Там будет видно.

- Ребята из молодежки получили аванс в виде вызова в основную команду?
- Молодежный чемпионат – это своеобразный рубеж. После него хоккеист из игрока, подающего надежды, превращается в полноценную часть основного состава команды.

Президент ФХР, Владислав Третьяк призывает не смотреть в паспорт, а смотреть на игру:

«Когда меня вызвали в сборную, мне было всего 17 лет. И знаете? Я свое место никому не уступил. Двери в сборную всегда открыты, сюда берут лучших игроков. Если ты лучший, то тренер не посмотрит на твой возраст. Но тут главное – работать на команду, и тогда команда будет работать на тебя. Нужно спрятать свое самолюбие и вспомнить, что у тебя на груди герб», - говорит прославленный хоккеист.

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КИСЕЛЕВИЧ ПРОСТАВИТСЯ ШОКОЛАДКАМИ

А если о возрасте, то новый капитан сборной России Богдан Киселевич чуть не обидился, когда его спросили о том, не чувствует ли он себя пионерским вожатым в этой команде:

«Нет, вы меня не старьте! Я – тоже боевая единица! Часть команды. Всех ребят знаю, правда, молодых видел только по телевизору. Я рад, что меня вызвали в сборную – это мотивация, ответственность. Нужно оправдать выбор, я впервые капитан сборной России. Интересные ощущения. Сделаем все возможное, чтобы выиграть. Подключение Брагина в сборную? Это очень позитивный момент. Помните, как раньше все говорили о том, почему бы Валерия Николаевича не поставить в основную команду? Будет интересно с ним поработать. Для молодых – вообще шанс. Он их знает, как облупленных. Мне вот не удалось с ним поработать, а им повезло. Главное, чтобы пацаны ответственно отнеслись к этому», - сказал капитан сборной России, защитник Богдан Киселевич.

За капитанскую нашивку своего одноклубника порадовался нападающий Максим Мамин:

«Богдан уже был капитаном в ЦСКА, так что опыт у него есть. Проставится потом за капитанство! Шоколадками! А я неделю назад узнал о вызове в сборную и очень обрадовался. Давно в ней не был, скоро два года, наверное. Эмоции отличные. Думаю, что будут хорошие скорости, интересный хоккей. Постараюсь принести команде пользу. Знаю ли я как забрасывать Ларсу Юханссону? Знаю, но не скажу, а то еще переведут ему там мое интервью!», - поделился хорошими эмоциями форвард сборной России Максим Мамин.

Итог встречи подвел глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг:

«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы наш хоккей двигался вперед. Продолжаем двигаться по намеченному пути – доминировать и показывать самый современный хоккей. Наша юниорская сборная выиграла Олимпиаду, и тем самым мы стали единственной страной в истории, когда и взрослая, и юниорская сборные – победители Олимпиады в одном цикле. Будем стараться держать высокую планку российского хоккея и стремиться к новым свершениям».

Сборная России проведет свои матчи на Шведских играх с 6 по 9 февраля.

Состав сборной России

Вратари: Игорь Бобков («Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов («Металлург»), Андрей Миронов («Динамо»).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов («Ак Барс»), Денис Зернов («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Артем Швец-Роговой (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков (ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»), Иван Игумнов («Динамо» Москва), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Расписание матчей сборной России

6 февраля, четверг

19:30 Финляндия – Россия (вынесенный матч в Хельсинки, арена Helsinki Ice Hall)

8 февраля, суббота

18:15 Швеция – Россия (Стокгольм, Ericsson Globe)

9 февраля, воскресенье

14:15 Россия – Чехия (Стокгольм, Ericsson Globe)

Время начала матчей – московское

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