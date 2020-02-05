Овечкин разбушевался. Снова хет-трик, и две шайбы до отметки 700

Особый интерес у российских болельщиков вызывали несколько вопросов. Замолчавший в прошлой игре Александр Овечкин – это случайность или у супербомбардира начинается спад? Продолжит Никита Кучеров свою серию с набранными очками? Да и на остальных российских хоккеистов интересно посмотреть, благо их играло немало. Наши не подкачали!

И тут проснулся Овечкин

«Вашингтон» во главе с Овечкиным принимал одного из главных аутсайдеров – «Лос-Анджелес» «Столичные» совсем еще недавно уверенно возглавляли сводную таблицу лиги, но в последних матчах притормозили, и сейчас все не так однозначно. Да и Ови в предыдущей встрече не набрал ни одного очка после впечатляющей серии переписывания всевозможных рекордов НХЛ. Где как не во встрече с последней командой Запада реабилитироваться форварду и всей команде? Встреча не стала легкой прогулкой для хозяев. Достаточно сказать, что гости дважды вели в счете. Сначала они первыми забросили шайбу на 16-й минуте после довольно тягучего начала. «Столичные» отыгрались только во втором периоде. «Короли» решили удивить и в середине заключительной трети матча снова вышли вперед. Назревает сенсация? Не тут-то было, за дело взялся Овечкин! В течение пяти минут в концовке он забил аж три шайбы подряд, и вопрос о результате был снят. Нет у Ови никакого спада! Он продолжает штамповать голы, как конвейер. До знаковой отметки в 700 шайб ему осталось забить всего две.

Кучеров раздавал передачи. «Тампа» победила

«Тампа-Бэй» в последних матчах набрала такой ход, что мама не горюй! Кучеров набирает минимум по два очка за матч, другие лидеры не отстают. Вот уже и четвертое место на Востоке со вполне комфортным положением. В гости к южанам пожаловал во многом сенсационный в этом сезоне «Вегас». Еще бы, команда из столицы азарта на Востоке расположилась на шестой строчке. Однако все очень плотно в обеих конференциях. Команды начали осторожно. Вратари особо не скучали, но и не перенапрягались, пока на 12-й минуте Кучеров не отдал великолепную передачу, и счет был открыт. Есть продолжение результативной серии российского нападающего! Гости не стушевались и быстро счет сравняли, но почти сразу снова пропустили. Во второй трети матча было голевое затишье, команды словно берегли силы на концовку. «Вегас» выстрелил в самом начале третьего периода и уравнял опять положение. Кучерову это не понравилось, и он снова сделал ассист, а вскоре хозяева закрепили свое преимущество. «Тампа» одержала трудную победу, но явно только прибавляет.

Удачный буллит Ковальчука позволил «Монреалю» одержать победу

Еще один аутсайдер «Нью-Джерси» с Никитой Гусевым принимал отчаянно пытающийся зацепиться за зону плей-офф «Монреаль». Но даже набирающий очки почти в каждом матче Илья Ковальчук пока не может помочь «канадцам» сократить отставание хотя бы от восьмой строчки. Сейчас оно составляет восемь очков, и очередная неудача никак не входила в планы гостей, иначе все становилось бы совсем уж туманным. Хозяева не стали мириться с ролью аутсайдера и на десятой минуте открыли счет. Дальше – больше, в начале второй трети они забросили подряд еще две шайбы. «Монреаль» встрепенулся и забил в ответ аж четыре. Вот это камбэк!. «Нью-Джерси» за 20 секунд до конца матча все-таки счет сравнял, и дело в итоге дошло до буллитов. В них сильнее оказались гости, Ковальчук свой реализовал.

Ничушкин и Задоров набрали пять очков на двоих

Результаты остальных матчей:

«Бостон» – «Ванкувер – 4:0»

«Баффало» – «Колорадо» – 1:6 (у Валерия Ничушкина 1+2, у Никиты Задорова 1+1)

«Айлендерс» – «Даллас» – 4:3 ОТ (Денис Гурьянов забил гол, Александр Радулов отдал передачу)

«Коламбус» – «Флорида» – 1:0 ОТ

«Оттава» – «Анахайм» – 2:3 Б (Артем Анисимов забил гол)

«Сент-Луис» – «Каролина» – 6:3 (у Андрея Свечникова и Ивана Барбашева по передаче)

«Миннесота» – «Чикаго – 3:2 ОТ»

«Виннипег» – «Нэшвилл» – 1:2 ОТ

«Калгари» – «Сан-Хосе» – 1:3

«Аризона» – «Эдмонтон» – 3:0