«Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? - Советский спорт
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05 февраля 2020 20:15ХоккейДомрачев Владислав, Иванов Сергей

«Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия?

В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх.

Состав нашей национальной команды экспериментальный, приглашены шесть свежеиспеченных вице-чемпионов мира среди молодежи, из опытных – только олимпийский чемпион Богдан Киселевич и призер ЧМ Андрей Миронов. Но целесообразно ли везти на турнир «детский сад»? В ответе на этот вопрос журналисты «Советского спорта» разошлись во мнении.

СТРАТЕГИЯ

ЭТИ ПАРНИ ВЫИГРАЮТ ДЛЯ РОССИИ ЗОЛОТО ПЕКИНА

Владислав ДОМРАЧЕВ

Эксперт Леонид Вайсфельд считает шведский этап Евротура абсолютно бесполезным. До плей-офф клюшками подать, и сильнейшие игроки сборных вряд ли приедут в Стокгольм. Им нужно время дух перевести, раны зализать, силы восстановить. В бой пойдет одна молодежь.

И когда ей набираться международного опыта, если не сейчас? Молодогвардейцам Романову, Галенюку, Подколзину, Марченко, Морозову. Капитана нашей серебряной «молодежки» Денисенко приглашали еще на Шведские игры-2019. Ему тогда было 18 лет.

В КХЛ зажигает питерская тройка, после возвращения из Остравы у этих ребят выросли крылья. Они не просто забивают, а решают судьбу матчей. Как в прошлый понедельник в «Парке легенд» со «Спартаком». Когда они на площадке, вспоминается молодежная тройка из ЦСКА МогильныйФедоровБуре, которую Виктор Тихонов готовил в наследники звену КЛМ. В силу ряда причин этот план не удалось воплотить в жизнь.

Теперь другое время, другие ценности. Шведские игры стоит смотреть хотя бы потому, что на этом турнире сыграет звено «молодогвардейцев», в полном составе. Вряд ли тренеры его разобьют. Плюс лучший защитник МЧМ-2019 Романов. А мы посмотрим, чего стоят эти парни на международном уровне, который значительно выше, чем наш, континентальный.

В любом случае этот первый опыт во взрослой сборной окупится сторицей. Молодежь заматереет и конвертирует свое мастерство в победы.

Виктор Тихонов повез на Олимпипду-1992 в Альбервиль «детский сад», усиленный дядьками-чемпионами Быковым и Хомутовым. Никто в нашу сборную не верил. А она вернулась с золотыми медалями, дважды обыграв канадцев с их восходящей звездой Линдросом.

Есть уверенность, что спустя 30 лет в олимпийском Пекине история повторится.

УТОПИЯ

ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ МИРА

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Сергей ИВАНОВ

Эксперт «Советского спорта» Борис Майоров был уверен, что тренеры сборной используют Шведские игры как полигон для наигрывания сочетаний к чемпионату мира. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, капитана непобедимой сборной СССР, не может быть уверенности в десанте из НХЛ. В начале февраля трудно прогнозировать, какое усиление из-за океана получит сборная в мае. Так что кровь из носу надо подготовить к чемпионату мира хотя бы два звена из КХЛ. Пока же вырисовывается лишь одно: Григоренко ШипачевКапризов, доминировавшее на Кубке Первого канала, который сборная России выиграть забыла.

Неужели Ткачевы, Слепышев, Сошников уже забронировали путевки на чемпионат мира? Да и вратаря Сорокина не мешало бы еще раз проверить в международной системе координат, хотя бы на Евротуре. Где у него не будет такой помощи от защитников (и не только), как в ЦСКА.

Впрочем, в Швейцарию наверняка пригласят Георгиева и Шестеркина из «Рейнджерс».

Вызов молодежи из СКА в таком количестве вызывает не только вопросы, но и рождает крамольную мысль – а не попытка ли это вывести Подколзина и Ко, а также вратаря Самонова на новый уровень в преддверии плей-офф. Служебным положением тренеры-совместители пользовались всегда – Анатолий Тарасов, Борис Кулагин, Виктор Тихонов, Борис Михайлов, Вячеслав Быков. Прокручивая через сборную своих подопечных, мастерство которых росло. Беспроигрышный вариант.

Какой спрос с «детского сада» за результат, коли более опытные команды не смогли выиграть ни финский, ни российский турниры? Жалко только упущенное время за три месяца до чемпионата миру, который никак нельзя считать этапом подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Провал на ЧМ не единожды сбивал с намеченного пути тренеров сборной.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

СБОРНАЯ ПРОВЕЛА ТРЕНИРОВКУ В ХЕЛЬСИНКИ

Полевые игроки работали в таких сочетаниях:

«Белые»: Миронов – Дронов, Зернов – Швец-Роговой – Голышев;
«Синие»: Галенюк – Рафиков, Марченко – Морозов – Подколзин;
«Красные»: Киселевич (к) – Романов, Шаров – Светлаков – Мамин;
«Оранжевые»: Лямкин – Сергеев, Денисенко – Галимов – Каюмов;
«Зеленые»: Кудрявцев – Игумнов – Порядин.
Вратари: Бобков, Билялов, Самонов.

Шведские

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