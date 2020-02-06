Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам

Питерская тройка и защитник Александр Романов не стушевались. «Молодогвардейцы» доминировали в нашей команде. Возможно, тренеры не угадали с вратарем. Вышедший на 7-й минуте Александр Самонов оставил ворота на замке и получил приз лучшего игрока матча.

СЕМЬ МИНУТ АДА

Выбор вратаря на вынесенный матч Шведских игр не удивил. Казанец Тимур Билялов, рекордсмен чемпионатов страны по сухой серии, восемь раз отстоявший на ноль, дебют в сборной заслужил. Скептики, правда, не унимались:

– Это в «Ак Барсе», где за вратаря сражается вся команда, Билялов так надежен. Но что будет в сборной? Создадут ли ему молодые защитники комфортные условия?

Сразу скажу: не создали. Уже на 7-й секунде (не минуте!) в наши ворота в одиночестве выкатился Тему Пулккинен. Мистер-бросок (динамовец чаще всех в КХЛ беспокоит голкиперов) с его пушкой не сомневался в исходе ближнего боя. Но Билялов парировал шайбу, она остановилась у его щитка, добить было некому.

Удивительно, но наши тренеры оставили на льду допустившую прокол пятерку. Не прошло и полминуты, как Пулккинен взял у Тимура и его команды микрореванш. Пустив в дело убийственный щелчок со средней дистанции. Шайба прошила вратарскую амуницию и вонзилась в сетку. Гости в этот момент затеяли смену.

Кошмар продолжился. Спустя пять минут наши упустили к воротам Няттинена – не Йонаса из «Витязя», а Юлиуса – о КХЛ пока мечтающего. Он не оставил Билялову шансов, предварительно уехав от серебряного и бронзового призера ЧМ Андрея Миронова, как от стоячего.

Наконец, Юлиус Юнттила (не путать с капитаном золотой финской сборной Марко Анттилой) по-теннисному подправил шайбу в сетку после дальнего броска партнера. Стоявший рядом Александр Романов этого явно не ожидал. Судьи на всякий случай сходили в «кино» на предмет высоко поднятой клюшки. Они еще не объявили решение, а на льду уже совершал разминочные па Александр Самонов, признанный лучшим голкипером КХЛ на прошлой неделе. На секундомере замерли цифры «6.54».

Самонов, к слову, побывал в шкуре Билялова на Кубке Первого канала, пропустив три шайбы подряд от шведов в стартовом матче турнира. Правда, не за первые семь минут, за период с хвостиком, от чего не легче.

«МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ» ЧЕТЫРЕЖДЫ ЗАРАБАТЫВАЛИ БОЛЬШИНСТВО

Самонов выручал, справился с пушкой Пулккинена, когда штраф отбывал Андрей Светлаков, а чуть раньше не позволил забить своему одноклубнику Йори Лехтеря. Только этого для камбэка было мало. Требовались голы.

Первый шанс упустил Василий Подколзин. Его вывели к воротам, он выдержал паузу, убрал шайбу под неудобную руку, но ее засосала ловушка. А ведь в похожей ситуации Василий переиграл голкипера ЦСКА и сборной Швеции Ларса Юханссона, открыв личный счет голам в КХЛ.

Подколзин же заработал и первое для наших численное преимущество, заставив сфолить вездесущего Пулккинена. Но бригады большинства сфальшивили.

Впрочем, потом питерская тройка, усиленная Анатолием Голышевым и защитником Никитой Лямкиным выдала на-гора симпатичный розыгрыш лишнего, к сожалению, с нулевым КПД.

После перерыва гости ощетинились, но их давление пошло коту под хвост из-за двух глупых удалений. Светлаков и в ЦСКА любит полировать лавку штрафников. На меньшинство тренеры выпускали заявленного 13-м нападающим мобильного Ивана Игумнова, а также Романова.

Счет 3:0 сохранился ко второму перерыву. Ваш выход, Валерий Николаевич Брагин! Вспомните камбэк в Баффало-2011. Теперь команда напротив – не «кленовые листья», а европейские канадцы – так называют финнов за агрессивный игровой стиль.

Да и состав у Юкки Ялонена – не монстры какие-то, в основном молодые «львы». Они тоже экспериментируют. В нем есть и чемпионы мира (Мика Койвисто и сам главный тренер), и неудачники МЧМ-2020 (Матиас Маччелли).

А тут и большинство Иван Морозов как на заказ заработал. Но голом в эти две минуты запахло у наших ворот, когда Рушан Рафиков подарил шайбу сопернику. Спасибо Самонову, оказавшемуся начеку.

Вратарь лишил дубля Пулккинена, принявшего подарок Данилы Галенюка и бросавшего с метра. Неужели вице-чемпиона мира среди молодежи не избавился от «трясогузки» к середине третьего периода?

В этот вечер усилий Самонова и молодежной тройки оказалось недостаточно. Хотя бы для того, чтобы уйти от сухого поражения.

Ялонен, как и в финале МЧМ-2016 (турнир ведь тоже прошел в Хельсинки), переиграл Брагина.