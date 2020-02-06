Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам

Питерская тройка и защитник Александр Романов не стушевались. «Молодогвардейцы» доминировали в нашей команде. Возможно, тренеры не угадали с вратарем. Вышедший на 7-й минуте Александр Самонов оставил ворота на замке и получил приз лучшего игрока матча.
Выбор вратаря на вынесенный матч Шведских игр не удивил. Казанец Тимур Билялов, рекордсмен чемпионатов страны по сухой серии, восемь раз отстоявший на ноль, дебют в сборной заслужил. Скептики, правда, не унимались:
– Это в «Ак Барсе», где за вратаря сражается вся команда, Билялов так надежен. Но что будет в сборной? Создадут ли ему молодые защитники комфортные условия?
Сразу скажу: не создали. Уже на 7-й секунде (не минуте!) в наши ворота в одиночестве выкатился Тему Пулккинен. Мистер-бросок (динамовец чаще всех в КХЛ беспокоит голкиперов) с его пушкой не сомневался в исходе ближнего боя. Но Билялов парировал шайбу, она остановилась у его щитка, добить было некому.
Удивительно, но наши тренеры оставили на льду допустившую прокол пятерку. Не прошло и полминуты, как Пулккинен взял у Тимура и его команды микрореванш. Пустив в дело убийственный щелчок со средней дистанции. Шайба прошила вратарскую амуницию и вонзилась в сетку. Гости в этот момент затеяли смену.
Кошмар продолжился. Спустя пять минут наши упустили к воротам Няттинена – не Йонаса из «Витязя», а Юлиуса – о КХЛ пока мечтающего. Он не оставил Билялову шансов, предварительно уехав от серебряного и бронзового призера ЧМ Андрея Миронова, как от стоячего.
Наконец, Юлиус Юнттила (не путать с капитаном золотой финской сборной Марко Анттилой) по-теннисному подправил шайбу в сетку после дальнего броска партнера. Стоявший рядом Александр Романов этого явно не ожидал. Судьи на всякий случай сходили в «кино» на предмет высоко поднятой клюшки. Они еще не объявили решение, а на льду уже совершал разминочные па Александр Самонов, признанный лучшим голкипером КХЛ на прошлой неделе. На секундомере замерли цифры «6.54».
Самонов, к слову, побывал в шкуре Билялова на Кубке Первого канала, пропустив три шайбы подряд от шведов в стартовом матче турнира. Правда, не за первые семь минут, за период с хвостиком, от чего не легче.
Самонов выручал, справился с пушкой Пулккинена, когда штраф отбывал Андрей Светлаков, а чуть раньше не позволил забить своему одноклубнику Йори Лехтеря. Только этого для камбэка было мало. Требовались голы.
Первый шанс упустил Василий Подколзин. Его вывели к воротам, он выдержал паузу, убрал шайбу под неудобную руку, но ее засосала ловушка. А ведь в похожей ситуации Василий переиграл голкипера ЦСКА и сборной Швеции Ларса Юханссона, открыв личный счет голам в КХЛ.
Подколзин же заработал и первое для наших численное преимущество, заставив сфолить вездесущего Пулккинена. Но бригады большинства сфальшивили.
Впрочем, потом питерская тройка, усиленная Анатолием Голышевым и защитником Никитой Лямкиным выдала на-гора симпатичный розыгрыш лишнего, к сожалению, с нулевым КПД.
После перерыва гости ощетинились, но их давление пошло коту под хвост из-за двух глупых удалений. Светлаков и в ЦСКА любит полировать лавку штрафников. На меньшинство тренеры выпускали заявленного 13-м нападающим мобильного Ивана Игумнова, а также Романова.
Счет 3:0 сохранился ко второму перерыву. Ваш выход, Валерий Николаевич Брагин! Вспомните камбэк в Баффало-2011. Теперь команда напротив – не «кленовые листья», а европейские канадцы – так называют финнов за агрессивный игровой стиль.
Да и состав у Юкки Ялонена – не монстры какие-то, в основном молодые «львы». Они тоже экспериментируют. В нем есть и чемпионы мира (Мика Койвисто и сам главный тренер), и неудачники МЧМ-2020 (Матиас Маччелли).
А тут и большинство Иван Морозов как на заказ заработал. Но голом в эти две минуты запахло у наших ворот, когда Рушан Рафиков подарил шайбу сопернику. Спасибо Самонову, оказавшемуся начеку.
Вратарь лишил дубля Пулккинена, принявшего подарок Данилы Галенюка и бросавшего с метра. Неужели вице-чемпиона мира среди молодежи не избавился от «трясогузки» к середине третьего периода?
В этот вечер усилий Самонова и молодежной тройки оказалось недостаточно. Хотя бы для того, чтобы уйти от сухого поражения.
Ялонен, как и в финале МЧМ-2016 (турнир ведь тоже прошел в Хельсинки), переиграл Брагина.