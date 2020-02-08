2:5 – минус три опять. Сборная России вчистую проиграла шведам

Шведы были мобильнее, активнее на пятачке. Да классом выше. Порадовал третий период, увенчанный двумя голами. Есть стартовая площадка перед заключительным матчем турнира с чехами.

После поражения от финнов главный тренер сборной России Алексей Кудашов заявил, что во втором и третьем периодах наши не уступали соперникам, а со шведами надо атаковать агрессивнее.

Но как это сделать, если шайба опять влетела в ворота гостей на первой минуте (на 46-й секунде). Самонова винить не стоит, Маркус Нильссон добивал с метра и без сопротивления. Лямкин оказался скован силовой борьбой, а Галенюк и Швец-Роговой – пассивно созерцали.

Следующая десятиминутка – бенефис Самонова. Он держал нас в игре. Шведы были мобильнее, копали на пятачке. Их вратарь Юханссон то и дело совершал разминочные па, дабы не замерзнуть.

Возможно, наши перегорели во время исполнения российского гимна «мурановскими девушками» - квартет вживую исполнил все три куплета. Это тот случай, когда лучше меньше, да лучше.

Ларса впервые побеспокоили на 8-й минуте. Денисенко бросил с острого угла и бросился к отскочившей от вратаря шайбе, сорвав с того маску. Судьи выписали капитану нашей молодежки малый штраф.

В меньшинстве Романов проверил одноклубника броском со средней дистанции, Ларс сохранял бдительность.

Тут же дал о себе знать бронзовый призер МЧМ-2020 Фагемо, которого представили лидером шведов в Остраве. Нам ведь, наивным, казалось, что их лидера и капитана снял с пробега в полуфинале наш капитан Денисенко. Фагемо готов был добить шайбу в пустой угол, да Голышев помешал.

Продолжая молодежную тему, сообщу: нашему защитнику Галенюку прилетело в ухо, пришлось на лавке лед прикладывать.

И все-таки в последние пять минут периода россияне оживились и кое-что показали из атакующего арсенала. Швец-Роговой воспользовался позиционной ошибкой защитника, но бросил в живот давно сидевшему на щитках вратарю. Великолепен был в проходе по правому краю Подколзина. Наш 11-й номер включил ноги, объехал соперника, шайба после броска в ближний угол попала во вратарскую маску, отскочила в крестовину и вылетела в поле.

В недавнем матче с ЦСКА питерский форвард вышел победителем в ближнем бою с Ларсом, теперь швед взял реванш.

Во втором периоде Кудашов бросил в бой быстрого Порядина, заявленного 13-м нападающим.

Увы, наметившуюся активность свели на нет удаления. Голышева за фол в чужой зоне наказал тот самый Фагемо, ловко подставивший на пятачке клюшку. Шайбочку немедленно доставили на лавку, вратарь Хелльберг спрятал ее в ловушку, а потом передал сервисмену.

Потом напарил Романов, решивший поддержать атаку. Шайбу у него выбил одноклубник Дальбек, и шведы забили в обратке.

Рафиков увенчал затяжную позиционную атаку метким кистевым броском, но гол отменили – Каюмов сзади сбил с ног вратаря. Напрасно Кудашов требовал объяснений от судьи. Хорошо еще, что две минуты железнодорожнику не выписали.

В третьем периоде гости пошли на решительный штурм. Лишнего разыгрывали остро, с моментами. Но Ларс эффектно сработал ловушкой после броска наверняка Галимова.

Надежду подарил Порядин, сделавший гол из ничего. Нижнекамский «волк» подобрал шайбу в углу, дерзко ворвался на пятачок и со второго броска заставил-таки капитулировать Ларса. 3:1 – эти цифры горели на медиакубе в матче наших и шведов на Кубке Первого канала. Потом стал 3:2, но четвертый гол лишил наших камбэка. И надо же такому случиться, защитник Бенгтссон передал привет своему клубному тренеру. Да не один, а сразу два.

Правда, вскоре питерский армеец зацепился за синюю линию и позволил провести контратаку, которую завершил броском в пустые ворота Кудрявцев. Неизвестно, сохранили ли для него фартовую шайбу. Он ведь тоже открыл личный голевой счет в сборной.

В концовке блеснули вратари, еще один раз Самонову на помощь пришла перекладина. Конечно, 2:8 в первых двух матчах Шведских игр шокирует. Но есть шанс выместить злость на чехах, которые в субботу днем победили финнов 3:1.