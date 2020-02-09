«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 февраля 2020 17:37ХоккейДомрачев Владислав

«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены

Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура.

После поражения от шведов (2:5) тренерский штаб сборной России перекроил все звенья. Молодежную тройку и защитника Галенюка из СКА решили поберечь и на матч с чехами не заявили. А форвард Швец-Роговой на лед так и не вышел. Пришлось играть в 11 нападающих, что еще осложнило и без того нелегкое положение нашей команды. Ведь времени на отдых и восстановление у нас оказалось на несколько часов меньше, чем у подопечных Милоша Ржиги.

Тем не менее россияне начали очень активно, с позиции силы. Голевой момент упустил Кудрявцев, Миронов дал в душу Ржепику. Гол Каюмова в большинстве стал логическим завершением нашего давления.

Два удаления (Сергеева и Миронова) позволили чехам не только перевести дух, но и сравнять счет. И зачем динамовец засадил в номер Гинеку Зогорне? Судьи выписали защитнику «десятку». Концовка первого периода и начало второго навеяли тревогу. Страшно стало, когда Денисенко безнаказанно дали в голову.

Теперь удаления помешали уже чехам. На огрызки большинства выпустили Романова. Но гол россияне забили в… меньшинстве. У защитника Ержабека по закону подлости на синей линии сломалась клюшка, чем воспользовались Мамин и Светлаков.

Первый из них не лучшим образом распорядился шайбой, его передачу прервал ногой чех, однако отскок в ногу второго оказался результативным. Судьи после короткого «киносеанса» засчитали гол.

В третьем периоде команду Кудашова накрыла усталость. Посыпались удаления, за которые последовало наказание. Когда наш капитан Киселевич полировал скамью штрафников, Кошлалек щелчком почти от синей линии прошил вратаря Бобкова. Шайба, облизав ловушку, запорхнула с сетку.

Но неутомимый Порядин – в порядке! Забил шведам, и теперь доел момент, выказав настойчивость на пятачке.

Победа? Увы, нет. Чехи сравняли счет за секунду до сирены. Перспективный защитник Лямкин зачем-то устремился в угол поля, нарушив незыблемые законы игры, упустил соперника. Последовала скидка под бросок, и вынимай. Бобков опять пропустил с приличной дистанции.

В овертайме Лямкин отчасти реабилитировался, заработав численное преимущество. Но бригада большинства сработала вхолостую, нанеся всего один опасный бросок по воротам Фурха. Возможно, не хватило праворукого игрока, способного в касание вонзить шайбу в сетку.

Мог стать героем матча Светлаков, но... Пропустив игру со шведами, он провел хороший матч. На последних секундах овертайма Андрей в одиночестве убежал к воротам, но бросил прямо во вратаря. Забей, и мы забыли бы о его удалениях в Хельсинки.

А в серии буллитов чехи реализовали три из четырех попыток. Наши – ни одной. Итог – последнее место на турнире.

- Опять допустили детские ошибки, хотя было лучше, начала просматриваться игра, появилась сыгранность. Чтобы побеждать, нужен опыт, - резюмировал после матча Кудашов.

«Детскими ошибками» наставник сборной России объяснил и поражение и от «Тре Крунур».

«Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх. 05.02.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав, Иванов Сергей
Еще по теме:
Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков Виталий Давыдов: Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу
Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Валерий Рейнгольд: Никаких авансов Соболеву и Глушенкову. Чего охать? Бывший нападающий «Спартака» подвел итоги матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер против «Локомотива» (1:1, 2:4-пен). 06.02.2020 10:30 Футбол Усачев Владислав
Еще по теме:
«Ростов» – «Локомотив». Составы команд Артем Дзюба: Когда играет сборная, фанаты должны засунуть в одно место все клубные пристрастия Артем Дзюба: Был интерес со стороны «Тоттенхэма», предлагали аренду до конца сезона
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай
Как Тедеско повторить Кононова За тур до окончания Кубка Париматч Премьер в Катаре все четыре участника сохраняют шансы завоевать трофей. Впрочем, «Спартак» может убить интригу досрочно. 06.02.2020 14:00 Футбол Федоровский Александр
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:45 Хоккей Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов
18:43 Теннис Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила
18:26 Хоккей Сборная Казахстана в четвертый раз кряду пропустит Олимпиаду
18:20 Хоккей Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
18:08 Футбол «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби
17:56 Хоккей Виталий Давыдов: Не хочется ругать, но никогда разношерстный состав не приносил пользу
17:52 Хоккей Роман Ротенберг: Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре
17:47 Футбол «Ростов» – «Локомотив». Составы команд
17:37 Хоккей Алексей Кудашов: Уже стало чуть лучше, начала просматриваться игра
17:30 ММА Дуэйн Джонсон: Чертовски крутой бой от Рейеса, однажды он станет великим чемпионом
17:24 Футбол Артем Дзюба: Когда играет сборная, фанаты должны засунуть в одно место все клубные пристрастия
17:09 Футбол Артем Дзюба: Был интерес со стороны «Тоттенхэма», предлагали аренду до конца сезона
16:52 Футбол Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА
16:51 Хоккей Сборная России проиграла Чехии по буллитам, трижды ведя в счете по ходу матча
16:31 Лыжный спорт Елена Вяльбе – о победе Большунова: Тактически все было сделано правильно
16:23 Дзюдо Французский дзюдоист Ринер проиграл впервые за 10 лет
16:07 Футбол «Эспаньол» обыграл «Мальорку», оттеснив «Сельту» на последнее место
15:58 Футбол Кака: Заиграть в АПЛ не станет проблемой для Месси
15:48 Футбол Роуз летом может стать игроком «ПСЖ»
15:45 Олимпиада Рене Фазель: У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
Задержание министра, смерть главы администрации, карантин: итоги недели в Карелии
Топ-3 Тюмени: новое слово в жизни тюменцев – корнавирус
В Оренбуржье ожидается резкое похолодание
«Лыжня России — 2020» в Нижнем Тагиле. Как это было
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика