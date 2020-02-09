«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены

После поражения от шведов (2:5) тренерский штаб сборной России перекроил все звенья. Молодежную тройку и защитника Галенюка из СКА решили поберечь и на матч с чехами не заявили. А форвард Швец-Роговой на лед так и не вышел. Пришлось играть в 11 нападающих, что еще осложнило и без того нелегкое положение нашей команды. Ведь времени на отдых и восстановление у нас оказалось на несколько часов меньше, чем у подопечных Милоша Ржиги.

Тем не менее россияне начали очень активно, с позиции силы. Голевой момент упустил Кудрявцев, Миронов дал в душу Ржепику. Гол Каюмова в большинстве стал логическим завершением нашего давления.

Два удаления (Сергеева и Миронова) позволили чехам не только перевести дух, но и сравнять счет. И зачем динамовец засадил в номер Гинеку Зогорне? Судьи выписали защитнику «десятку». Концовка первого периода и начало второго навеяли тревогу. Страшно стало, когда Денисенко безнаказанно дали в голову.

Теперь удаления помешали уже чехам. На огрызки большинства выпустили Романова. Но гол россияне забили в… меньшинстве. У защитника Ержабека по закону подлости на синей линии сломалась клюшка, чем воспользовались Мамин и Светлаков.

Первый из них не лучшим образом распорядился шайбой, его передачу прервал ногой чех, однако отскок в ногу второго оказался результативным. Судьи после короткого «киносеанса» засчитали гол.

В третьем периоде команду Кудашова накрыла усталость. Посыпались удаления, за которые последовало наказание. Когда наш капитан Киселевич полировал скамью штрафников, Кошлалек щелчком почти от синей линии прошил вратаря Бобкова. Шайба, облизав ловушку, запорхнула с сетку.

Но неутомимый Порядин – в порядке! Забил шведам, и теперь доел момент, выказав настойчивость на пятачке.

Победа? Увы, нет. Чехи сравняли счет за секунду до сирены. Перспективный защитник Лямкин зачем-то устремился в угол поля, нарушив незыблемые законы игры, упустил соперника. Последовала скидка под бросок, и вынимай. Бобков опять пропустил с приличной дистанции.

В овертайме Лямкин отчасти реабилитировался, заработав численное преимущество. Но бригада большинства сработала вхолостую, нанеся всего один опасный бросок по воротам Фурха. Возможно, не хватило праворукого игрока, способного в касание вонзить шайбу в сетку.

Мог стать героем матча Светлаков, но... Пропустив игру со шведами, он провел хороший матч. На последних секундах овертайма Андрей в одиночестве убежал к воротам, но бросил прямо во вратаря. Забей, и мы забыли бы о его удалениях в Хельсинки.

А в серии буллитов чехи реализовали три из четырех попыток. Наши – ни одной. Итог – последнее место на турнире.

- Опять допустили детские ошибки, хотя было лучше, начала просматриваться игра, появилась сыгранность. Чтобы побеждать, нужен опыт, - резюмировал после матча Кудашов.

«Детскими ошибками» наставник сборной России объяснил и поражение и от «Тре Крунур».