Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео)

Особый интерес вызывала встреча «Рейнджерс» во главе со своим лидером лучшим российским бомбардиром этого сезона Артемием Панариным с «Лос-Анджелесом». Еще бы, нью-йоркцы изо всех сил стремятся запрыгнуть в быстро уходящий от них поезд плей-офф и очень сильно зависят от игры своей звезды. Есть на что посмотреть!

Шестеркин одержал пятую победу в шести матчах, Панарин забил

«Рейнджерс» принимали на своей площадке беспросветного аутсайдера «Лос-Анджелес». Нью-йоркцы в Восточной конференции расположились на 12-й строчке и уже на десять очков отстают от спасительного восьмого места, дающего возможность зацепиться за плей-офф. «Короли» на Западе совсем не соответствуют своему громкому названию. Они прозябают на последнем месте с огромным отрывом от остальных. Где же еще, как не в этом матче, «рейнджерам» набирать очки?! Да вот только беда в том, что очень уж они нестабильны и сильно зависят от своей суперзвезды. Пойдет у Панарина игра, и могут обыграть любого, если нет, то почти наверняка пиши пропало. Отставание от зоны плей-офф пока еще не критическое, но оно и не сокращается.

«Рейнджеры» начали лихо, открыв счет уже на третьей минуте. Дальше нью-йоркцы вдруг ослабили натиск, и в первом периоде голов больше не было. Неужели расслабились так рано? Вторая треть прошла живо. «Рейнджерс» атаковали, «Лос-Анджелес» опасно огрызался, но вратари спасали. Только в середине третьего периода хозяева ускорились еще и, наконец, забили второй гол. Гости ответили сразу и лишили возможности Игоря Шестеркина сыграть на ноль впервые в НХЛ. Панарин обиделся за соотечественника и вскоре восстановил паритет, и тут же «Рейнджерс» забили еще! Важнейшая виктория – 4:1. Шестеркин одержал пятую победу в шести матчах в НХЛ, отразив 42 броска! Панарин прервал серию из четырех матчей без голов.

«Виннипег» победил в битве за зону плей-офф

В гости к «Виннипегу» приехал «Чикаго». Вот тут интрига была еще закрученнее. Достаточно сказать, что между восьмыми «реактивщиками» и 12-ми «ястребами» всего три очка. Плотность в Западной конференции просто запредельная, и борьба идет в каждом матче ожесточенная. Заруба ожидалась знатная, учитывая еще и то, что оба клуба не отличаются стабильностью. «Чикаго» в начале сезоне вообще уныло плелся на задворках, а потом вдруг резво спуртанул, начав побеждать всех подряд. «Виннипег» же наоборот, недавно уверенно чувствовал себя на верху таблицы, а теперь уже балансирует на грани вылета из зоны плей-офф. Чего же ждать от такой встречи?

Ждать пришлось совсем недолго, уже через 15 секунд «Чикаго» открыл счет. «Ястребы» полетели стремительно, до заветной «восьмерки» ведь всего шаг. Вскоре они удвоили преимущество, вот это темп! «Виннипег» пришел в себя в начале второй трети и разрыв в счете сократил, после чего команды стали играть закрыто. Хозяевам в середине заключительного периода счет удалось сравнять, а вскоре и вовсе выйти вперед! В концовке «Виннипег» забил еще дважды и одержал суперволевую победу – 5:2.

Лучшая команда проиграла худшей

Результаты остальных матчей.

«Детройт» сенсационно дома со счетом 3:1 обыграл безоговорочного лидера всей НХЛ «Бостон». Это стало для гостей настоящим холодным душем, ведь хозяева без вариантов с огромным отрывом занимают последнее место в лиге. Но вот ведь как бывает в заокеанском хоккее! Кроме того, «Баффало» дома проиграл «Анахайму» 2:3, п «Миннесота» также дома уступила «Колорадо» 2:3.