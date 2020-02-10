«Он - великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера

Первая звезда матча.

Вторая звезда дня после голкипера «Детройта» Джонатана Бернье: замыкающие таблицу «Крылья» сенсационно взяли верх над лидером чемпионата «Бостоном» - 3:1.

Третья победа в стартовом составе подряд.

Пятая победа в шести проведенных в НХЛ матчах.

Первый новичок в истории клуба, выигравший пять из первых шести игр в старте.

А в итоге…

КУИННА ПОНЕСЛО

- Чтобы стать великим, надо знать, что ты великий, и он это знает. Думать о том, что ты – великий, это не раздутое эго, а уверенность в себе. И он этим качеством обладает.

Каково? И это сказано отнюдь не об Уэйне Гретцки, завершившем карьеру как раз на Манхэттене. Свою оду восхищения главный тренер ньюйоркцев посвятил экс-голкиперу петербуржского СКА.

К чему Дэвид Куинн добавил:

- Играть продолжит лучший. У нас больше нет приоритета, а именно - задачи поддерживать людей в форме. Главное – побеждать. Защищать ворота будет тот, кто делает это хорошо.

Получается, Александра Георгиева, чей скромный контракт на 792 тысячи долларов в год истекает через несколько месяцев, отправят на биржу труда, а Хенрика Лундквиста с его 8,5 млн до 2021 года - в клубный музей? Посмотрим. Одно ясно наверняка: для 24-летнего Шестеркина наступают самые горячие дни в недолгой карьере.

Да, в его послужном списке наград уже предостаточно:

- дважды серебряный призер и чемпион Молодежной лиги;

- двукратный обладатель Кубка Гагарина;

- серебряный призер молодежного ЧМ-2015;

- бронзовый призер ЧМ-2016 и 2017;

- олимпийский чемпиона-2018.

Телевизионщики по ходу матча «Рейнджерс» - «Лос-Анджелес» даже вывели на экран информацию: из 125 матчей в НХЛ, АХЛ, КХЛ дебютант «синих рубашек» выиграл ровно 100.

Я проверил. Не сошлось. В КХЛ за «Спартак» и СКА Игорь провел 117 матчей и одержал 80 побед. В АХЛ за «Хартфорд Вольф Пак» - 25 и 17. В НХЛ за «Рейнджерс» без учета встречи с «Кингз» - 5 и 4.

Итого: 147 матчей и 101 победа.

Похоже, заокеанские статистики забыли учесть 22 игры Шестеркина в сезонах-2013/14 (9 - за «Спартак»), 2014/15 (6 – за СКА) и 2015/16 (7 – за СКА). По матчам тогда сходится – 125. Но при этом возникает затык с победами – их 9 у Шестеркина в трех этих чемпионатах КХЛ. Откуда у американцев взялась круглая цифра 100, совершенно непонятно.

НА ЧМ-2018 БРОСИЛИ ПОД ТАНКИ КАНАДЫ…

Подозреваю, путаница произошла оттого, что Игорь по взрослым никогда не был основным вратарем. Потому он в регулярных чемпионатах КХЛ провел не так много игр, а в старте из этих 117 выходил в 109. Более того, на ЧМ-2016 и ЧМ-2017, Олимпиаде в Пхенчхане Шестеркин вовсе ни разу не появлялся на льду, прочно обосновавшись в роли третьего – трибунного – голкипера.

Единственное по-настоящему серьезное испытание Игорь прошел 17 мая 2018 года в Копенгагене, когда тренер сборной Илья Воробьев неожиданно доверил ему место в рамке в четвертьфинале ЧМ против Канады. Триумфатор Пхенчхана, хотя и провалил там финал с немцами, возрастной Василий Кошечкин к концу турнира в Дании явно подустал. Заключительную встречу группового этапа со шведами (1:3) отыграл неубедительно, потому штаб россиян и отважился рискнуть.

Оправдалась ли ставка на Шестеркина, вопрос открытый. Сборную, прямо скажем, он не выручил. Парировал лишь 36 из 41 броска. Тем не менее до овертайма наши дотянули, где необязательный фол Кирилла Капризова решил все. Будущий MVP Кубка Стэнли-2019 Райан О’Рейлли с подачи Коннора Макдэвида реализовал большинство - 5:4.

Другое дело, помог ли в этой ситуации Кошечкин? Сильно сомневаюсь. Кленовые листья и на бумаге и по факту были лучше. Да еще учитывая аврал при подготовке, когда Илью Петровича женили на национальной команде без его ведома, а в состав набрали всех кого ни попадя. Но при этом с Артемием Панариным договориться так и не сумели.

В любом случае Шестеркин в четвертьфинале с Канадой выглядел сыровато. По крайней мере уверенности от него не исходило. И это не случайно! До прошлого сезона в активе Игоря значилось всего лишь шесть матчей в Кубке Гагарина. Пять – в 2017 году и один – в 2018-м, в котором находился на площадке… 59 секунд, пока Микко Коскинену чинили маску?! До сих пор не пойму: что это за базовый клуб сборной, если на ключевую позицию в самых ответственных встречах упорно ставят не своих, а чужаков из дальнего зарубежья! В результате сборную в Копенгагене-2018, если называть вещи своими именами, элементарно подставили…

Только в прощальном сезоне в КХЛ Игорь выдвинулся в СКА на ведущие роли и отыграл в Кубке Гагарина-2019 аж 10 матчей. Однако в главной серии – финале Западной конференции против ЦСКА – дуэль Илье Сорокину, будущему MVP плей-офф-2019, проиграл.

…А В НХЛ – ПОД «КОЛОРАДО»

Вот с таким резюме минувшим летом москвич прибыл в расположение легендарного американского клуба. Ему выписали двухлетний двухсторонний договор с ежегодной зарплатой в основной команде в 925 тыс долларов, которая при выполнении бонусов может возрасти до 3,775 млн.

В АХЛ к Новому году россиянин все всем доказал, удостоившись приглашения на Матч звезд лиги. 6 января Игоря подняли в основу. 9 января дебютанта бросили под танки набравшего ход «Колорадо». Но он сдюжил, хотя и пропустил к 7-й минуте две шайбы с трех бросков. В итоге – 5:3, есть первая виктория в НХЛ!

Следующего выхода на лед пришлось ждать 10 дней. От «Коламбуса» пропустил только две шайбы, но для победы их гостям хватило– 1:2.

И снова здравствуй, АХЛ. Оба поединка в «Хартфорде» 24 и 25 января выиграл с процентом отраженных бросков 96,9 и 93,3.

Дэвид Куинн незамедлительно предоставил Шестеркину второй шанс. И он вцепился в него мертвой хваткой.

1 февраля. 4:2 с «Детройтом». 92,0% отраженных бросков.

6 февраля. 5:3 с «Торонто». 90,0%.

10 февраля. 4:1 с «Лос-Анджелесом». 97,7%.

На сегодня по сумме шести матчей пропущено 14 шайб или 2,34 в среднем за игру при 93,3 процента отраженных бросков. Солидные показатели. Но уж очень мала выборка.

Разумеется, все восторженные слова Дэвида Куинна не более чем чрезвычайно щедрый аванс, который Шестеркину еще предстоит отработать. Все для него только начинается – и вот в каких городах ждут «Рейнджерс» в ближайших турах:

12 февраля (начало в 4.00 по Москве). Виннипег.

14 февраля (4.00). Миннесота.

15 февраля (3.00). Коламбус.

16 февраля в 23.30 в «Медисон Сквер Гарден» стартует поединок с лидером чемпионата «Бостоном», после чего у парней с Бродвея три дня отдыха.

Так что, впереди у Шестеркина, возможно, самая важная неделя во всей карьере. Пожелаем Игорю удачи.