Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко - Советский спорт
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14 февраля 2020 16:02ХоккейДомрачев Владислав

Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко

Как и ожидалось, новым и третьим в истории президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Он подписал контракт на четыре года.

Никаких революций! Управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов заочным голосованием членов совета директоров КХЛ назначен президентом Континентальной хоккейной лиги. При этом он сохранит прежний пост до избрания нового руководителя МХЛ.

Также Морозов остается президентом «Крыльев Советов», представленных на хоккейной карте командой МХЛ и школой, работающей весьма продуктивно.

Тех, кто ожидал резких перемен в КХЛ, спешу утешить: иного выбора и быть не могло. Пока совет директоров лиги возглавляет Геннадий Тимченко.

Морозов – фигура узнаваемая и авторитетная. Но с малым управленческим опытом. Вопрос «Как изменилась МХЛ при Морозове?» оставлю на суд читателей и болельщиков. Его предтеча Дмитрий Ефимов фантанировал идеи, МХЛ проводила множество соревнований, сборная лиги «Красные звезды» выезжала на серию против команд университетов США…

Почти родные для Морозова «Крылышки» - а это за океаном до сих пор один из самых узнаваемых брендов нашего хоккея – тихо играют в МХЛ, больше ни на что не претендуя. Имея соответствующее задачам стабильное финансирование от того источника, что и «Спартак». Даже в плей-офф вряд ли попадут.

Конечно, резанули слова Игоря Ларионова по горячим следам МЧМ-2020: «В МХЛ – коррупция…» Морозов ответил на них оперативно, и скандал закончился, не начавшись.

Морозов на новом посту никаких резких шагов делать не собирается: будет стоять за жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей, чем недоволен президент ФХР Владислав Третьяк и некоторые руководители клубов.

А что Рене Фазель, чей срок пребывания на посту главы ИИХФ истекает в сентябре? Его ведь сватали в президенты КХЛ? Давно говорят, что швейцарец будет работать в России. Но в какой должности? Уж не главным ли арбитром КХЛ? Вряд ли, мелковато для него. Тем более что этот пост занимает Алексей Анисимов, входящий в совет директоров лиги. Это свидетельство оценки его работы.

Впрочем, сейчас о Фазеле говорить и думать не время. Через две недели в КХЛ стартует плей-офф. А летом лигу покинут ее молодые и ветеранистые звезды (не буду называть фамилии), на которых ходили болельщики. Интересно, жесткий потолок зарплат увеличит посещаемость в КХЛ. Профессор Ларионов вот признался, что уходит с матчей лиги задолго до их окончания.

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