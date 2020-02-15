Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео)

Артемий Панарин, Евгений Малкин с Ильей Ковальчуком разрывают очередной день Национальной хоккейной лиги для российских болельщиков. Тут четыре матча всего на этот раз, но как же круто все ожидалось. Наши супербомбардиры не могут ведь промолчать! Смотреть есть на что.

Малкин и Ковальчук молчат. «Питтсбург» побеждает

«Монреаль» приехал в гости к «Питтсбургу». Первым нужны очки, как воздух, Ковальчук пытается помочь изо всех сил, но в одиночку ему тяжко. Хозяева же бьются за лидерство в НХЛ, тот еще стимул! Малкин рвет и мечет в последних матчах. Однако на этот раз раз он промолчал. Поэтому в первом периоде было затишье. Вратарям, конечно, скучать не давали, но было скучно немного. Зато во второй трети «пингвины» понеслись вперед. Парочку шайб быстро забросили, но «канадцы» ответили практически сразу. Сохранили интригу. Однако, все продлилось недолго. Скоро еще одна шайба, потом еще. Хотя и без помощи Малкина, но «Питтсбург» победил уверенно! Что же будет когда Евгений снова проснется? Ждем следующих матчей «пингвинов», наверняка будет интересно.

Бучневич и Панарин вытащили «Рейнджерс». Героем стал Георгиев

«Коламбус» принимал дома «Рейнджерс» с лучшим российским бомбардиром Панариным во главе. Обоим клубам нужны очки, бьются они за зону плей-офф. «Рейнджеры» сильно вроде как отстали, но начали сокращать отставание от зоны плей-офф хорошими темпами. Панарин тоже проснулся после голевой засухи. Да и Павел Бучневич не отстает, не прошло и тридцати секунд как он открыл счет. Ничего себе начало! «Коламбус» тоже тот еще соперник. Огрызнулись они, немного оклемавшись. Счет сравняли, но ненадолго. Нью-йоркцы поймали кураж, забили опять. А потом Панарин все-таки сделал ключевую передачу. И вот вам пожалуйста, 3:1. «Рейнджерс» не сдаются, до плей-офф всего ничего! Голкипер Алекасандр Георгиев отразил 36 бросков из 37. Только русские ребята тащат Нью-Йорк вперед, не правда ли?!

Результаты остальных матчей

«Виннипег» дома проиграл «»Сан-Хосе», очень обидное поражение. Канадцы ведь изо всех сил цепляются за зону плей-офф, а тут вот вам пожалуйста. Обидно так проиграть, когда каждое очко на счету. Шансы, конечно, еще есть, но надо начинать выигрывать. «Каролина» на своей площадке не оставила шансов аутсайдеру «Нью-Джерси». Тут все понятно, гости вообще не на что не претендуют, они с большим отрывом отстают от всего, что только можно. 5:2 вполне закономерный счет. Андрей Свечников забил свой 23-й гол.