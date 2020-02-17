Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео) - Советский спорт
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17 февраля 2020 07:47ХоккейТрофименко Кирилл

Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео)

Девять матчей насчитывал очередной игровой день НХЛ.

Российские болельщики наверняка обратили особое внимание на игры «Питтсбурга» с великолепным Евгением Малкиным, «Рейнджерс» с феноменальным в этом сезоне Артемием Панариным, и «Каролину» с юным вундеркиндом Андреем Свечниковым. Они не подкачали, хотя героями стали другие. Однако обо всем по порядку.

Малкин промолчал, «Питтсбург» все равно разобрался с аутсайдером

«Питтсбург» принимал на своей площадке беспросветного аутсайдера НХЛ «Детройт». Гости настолько глубоко увязли на последнем месте в сводной таблице лиги, что над ними уже перестали даже шутить. А ведь некогда великим был клуб из города моторов с «русской пятеркой» и Скотти Боумэном во главе. Хозяева же обитают на вершинах таблицы, Малкин, Сидни Кросби и компания набрали форму. Дома разорвут детройтцев?

Все предпосылки к этому были, тем неожиданнее была шайба «Детройта» в самом начале игры. Однако «Питтсбург» это не смутило — вынимайте парочку в ответ быстро! Дальше — больше. Во второй трети накидали еще три шайбы, и все было решено. Третий период голов не принес, 5:1 даже без очков Малкина.

Панарин ничего не смог противопоставить лидеру

«Рейнджерс» отчаянно пытаются добраться до зоны плей-офф, понемногу они сокращают отставание. Но в очередном матче им попался тот еще соперник. «Бостон» набрал такие обороты, что уже отрывается в сводной таблице от всех и вся. То еще испытание! Сможет ли команда Панарина что-то противопоставить этому монстру?

Начало матча показало, что способны нью-йоркцы держаться, но и только. Последняя минута периода, и вот уже гости сполна показали свой класс. Заключительная минута второй трети, и пожалуйста 2:0. При таком раскладе все, казалось, было решено. Хозяева не сразу сдались, сократили счет, но ненадолго, Панарин записал на свой счет ассист. «Мишки» в концовке забили еще и спокойно на классе победили 3:1. Разница очевидна, одним остается только цепляться хоть за что-то, а другие уверенно доминируют. Тут никакой Панарин не поможет...

Передача Свечникова не помогла «Каролине» в битве за плей-офф

«Эдмонтон» приехал в гости к колючей «Каролине». Обе команды балансируют на грани зоны плей-офф, но не стоит забывать, что у хозяев ярко играет российский юный хоккеист Свечников. Одни только его феноменальные лакросс-голы уже стали чуть ли не легендарными прямо сейчас. Это в девятнадцать-то лет! Кто же тут окажется сильнее, учитывая, что у гостей есть парочка Макдэвид-Драйзайтль?

Игра оправдала ожидания на все сто. Бодались команды очень круто, но, увы и ах, — здесь российский игрок тоже не смог показать себя в полной мере. Хозяева открыли счет уже через 12 секунд после начала, гости быстро сравняли, Драйзайтля не зря ведь упомянули. «Каролина» снова вышла вперед на первых минутах второй трети, но получила в ответку две шайбы. Концовку отработали (Свечников выдал классный ассист) и перевели встречу в овертайм, где силенок уже не хватило, 3:4. Но еще, конечно, ничего не потеряно. Борьба за плей-офф идет ожесточенная, все меняется каждый день!

Анисимов принес победу «Оттаве» в овертайме. Коршков забил в первом же матче в НХЛ

Результаты других матчей.

«Ванкувер» — «Анахайм» — 1:5, «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:1, «Оттава» — «Даллас» — 4:3ОТ (Артем Анисимов забил победный гол в овертайме), «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3Б, «Баффало» — «Торонто» — 5:2 (Егор Коршков забил гол в своем первом матче в НХЛ), «Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 (у Дмитрия Куликова две передачи) .

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