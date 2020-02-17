Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео)

Российские болельщики наверняка обратили особое внимание на игры «Питтсбурга» с великолепным Евгением Малкиным, «Рейнджерс» с феноменальным в этом сезоне Артемием Панариным, и «Каролину» с юным вундеркиндом Андреем Свечниковым. Они не подкачали, хотя героями стали другие. Однако обо всем по порядку.
«Питтсбург» принимал на своей площадке беспросветного аутсайдера НХЛ «Детройт». Гости настолько глубоко увязли на последнем месте в сводной таблице лиги, что над ними уже перестали даже шутить. А ведь некогда великим был клуб из города моторов с «русской пятеркой» и Скотти Боумэном во главе. Хозяева же обитают на вершинах таблицы, Малкин, Сидни Кросби и компания набрали форму. Дома разорвут детройтцев?
Все предпосылки к этому были, тем неожиданнее была шайба «Детройта» в самом начале игры. Однако «Питтсбург» это не смутило — вынимайте парочку в ответ быстро! Дальше — больше. Во второй трети накидали еще три шайбы, и все было решено. Третий период голов не принес, 5:1 даже без очков Малкина.
«Рейнджерс» отчаянно пытаются добраться до зоны плей-офф, понемногу они сокращают отставание. Но в очередном матче им попался тот еще соперник. «Бостон» набрал такие обороты, что уже отрывается в сводной таблице от всех и вся. То еще испытание! Сможет ли команда Панарина что-то противопоставить этому монстру?
Начало матча показало, что способны нью-йоркцы держаться, но и только. Последняя минута периода, и вот уже гости сполна показали свой класс. Заключительная минута второй трети, и пожалуйста 2:0. При таком раскладе все, казалось, было решено. Хозяева не сразу сдались, сократили счет, но ненадолго, Панарин записал на свой счет ассист. «Мишки» в концовке забили еще и спокойно на классе победили 3:1. Разница очевидна, одним остается только цепляться хоть за что-то, а другие уверенно доминируют. Тут никакой Панарин не поможет...
«Эдмонтон» приехал в гости к колючей «Каролине». Обе команды балансируют на грани зоны плей-офф, но не стоит забывать, что у хозяев ярко играет российский юный хоккеист Свечников. Одни только его феноменальные лакросс-голы уже стали чуть ли не легендарными прямо сейчас. Это в девятнадцать-то лет! Кто же тут окажется сильнее, учитывая, что у гостей есть парочка Макдэвид-Драйзайтль?
Игра оправдала ожидания на все сто. Бодались команды очень круто, но, увы и ах, — здесь российский игрок тоже не смог показать себя в полной мере. Хозяева открыли счет уже через 12 секунд после начала, гости быстро сравняли, Драйзайтля не зря ведь упомянули. «Каролина» снова вышла вперед на первых минутах второй трети, но получила в ответку две шайбы. Концовку отработали (Свечников выдал классный ассист) и перевели встречу в овертайм, где силенок уже не хватило, 3:4. Но еще, конечно, ничего не потеряно. Борьба за плей-офф идет ожесточенная, все меняется каждый день!
Результаты других матчей.
«Ванкувер» — «Анахайм» — 1:5, «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 2:1, «Оттава» — «Даллас» — 4:3ОТ (Артем Анисимов забил победный гол в овертайме), «Нью-Джерси» — «Коламбус» — 4:3Б, «Баффало» — «Торонто» — 5:2 (Егор Коршков забил гол в своем первом матче в НХЛ), «Виннипег» — «Чикаго» — 3:2 (у Дмитрия Куликова две передачи) .