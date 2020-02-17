В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают

В следующий понедельник 24 февраля в НХЛ наступит запрет на переходы. В преддверии дедлайна лигу захлестнула волна слухов, а в «Нью-Джерси» уже приступили к распродаже, которую, впрочем, открыли еще 16 декабря, когда отдали в «Аризону» за мешок моркови MVP НХЛ-2018 Тейлора Холла.

«ДЬЯВОЛЫ» СЕЗОН УЖЕ ЗАКОНЧИЛИ…

Перед победным воскресным матчем с «Коламбусом» (4:3 по буллитам) команда Никиты Гусева вдруг рассталась с бессменным с 2015 года капитаном Энди Грином и силовым форвардом Блейком Коулмэном. Первый укрепит и без того бетонную оборону «Айлендерс», второй – добавит глубины меньшинства и пробивной мощи «Тампе». Взамен «Дэвилз» получили молодежь на вырост – 21-летнего защитника Девида Кенневиля и 19-летнего нападающего Нолана Фута плюс несколько выборов на драфте.

– Этот сезон сложился не так, как мы предполагали, но не из-за плохого планирования, а потому что слабо провели первые три месяца чемпионата, – откровенен генменеджер «дьяволов» Том Фицджеральд. – Были уволены тренер, генеральный менеджер. Мы решили, что нужно накапливать ресурсы и грамотно ими распоряжаться, чтобы двигаться дальше. Я хочу создать крепкий задел на перспективу. Не собираемся латать дыры, чтобы чего-то добиться в ближайшие два года. Мы смотрим дальше. У нас есть Хишир и Хьюз в центре, что позволяет оставаться оптимистами. Конечно, важно, что мы строим команду в этой возрастной группе. Но нам понадобятся и зрелые игроки, потому что это лига для взрослых.

В общем, если с «Нью-Джерси» все ясно, то другие клубы пока помалкивают. Разве что «Аризона» заявила, что обязательно сохранит до конца сезона Тэйлора Холла, хотя летом канадец станет неограниченно свободным агентом. Да крайне удачную сделку провернул «Питтсбург», выдернув неделю назад из «Миннесоты» нападающего Джейсона Цукера в обмен на центрфорварда Алекса Гальченюка и защитника Калена Аддисона. Новичок «Пингвинз» в трех матчах набрал 3 (2+1) очка.

На днях НХЛ даже специально для болельщиков опубликовала список горячих парней, которые в ближайшие дни вполне могут сменить прописку.

Вратари

Робин Ленер («Чикаго»)

Александр Георгиев («Рейнджерс»)

Джонатан Куик («Лос-Анджелес»)

Защитники

Эрик Густафссон («Чикаго»)

Расмус Ристолайнен («Баффало»)

Сами Ватанен («Нью-Джерси»)

Мэтт Думба («Миннесота»)

Центрфорварды

Жан-Габриель Пажо («Оттава»)

Эрик Хаула («Каролина»)

Крайние нападающие

Тэйлор Холл («Аризона»)

Евгений Дадонов («Флорида»)

Майк Хоффман («Флорида»)

Крис Крайдер («Рейнджерс»)

Илья Ковальчук («Монреаль»)

Кайл Палмиери («Нью-Джерси»)

Энтони Дюклер («Оттава»)

Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес»)

Как видите, среди кандидатов на обмен два опорных игрока «Рейнджерс» – Георгиев, безупречно защищавший ворота три последних матча, и левый форвард ударного звена Крайдер. У обоих летом истекают контракты, о трейде поговаривают давно, однако в Нью-Йорке держат паузу. Хотя больше нигде в НХЛ в основе не числится сразу три голкипера (плюс Шестеркин и Лундквист), а работягой Крайдером интересуется едва ли ни половина команд лиги.

…А У «РЕЙНДЖЕРС» ТРИ РЕШАЮЩИХ МАТЧА

«Рейнджеры» уступили «Бостону» во всех трех поединках сезона – 4:7, 2:3 ОТ, 1:3. Надо признать, «Брюинз» выглядели элементарно выше классом. Что особенно отчетливо ощущалось при игре в неравных составах.

В воскресенье эта разница в «Медисон Сквер Гарден» все и решила. Гости, заработав два большинства, все четыре минуты хозяйничали у ворот Георгиева, создавая одну угрозу за другой. А вот «синие рубашки», имея 10 минут лишнего, даже закрепиться в зоне атаки толком не могли. Настолько активно, а главное – грамотно и слаженно, защищалась вся четверка «медведей».

Более того, именно в меньшинстве в конце второго периода гости забросили победную шайбу, заставив ошибиться Бучневича и Трубу, в результате чего Койл вывалился один на один и довел счет до 2:0. Правда, Зибанежад с подачи Панарина на 50-й минуте большинство все-таки реализовал. Но не благодаря продуманному розыгрышу, а после шального броска от синей линии.

Несмотря на все дальнейшие усилия хозяев, лидеры чемпионата ничего серьезного им сотворить не позволили, а под занавес легко поразили оставленные Георгиевым ворота в третий раз.

Лично меня больше всего удивило, насколько сильнее, мощнее, продуктивнее выглядели лидеры «Бостона» Маршанд, Бержерон, Пастрняк в сравнении с Панариным, Зибанежадом, Бучневичем и Крайдером. Артемий едва не побил свой рекорд сезона по ледовому времени, установленный 2 декабря в матче с «Вегасом» – 25 минут 11 секунд. Однако нынешние 24 минуты 51 секунда обусловлены не обилием, например, игры в большинстве, а тем, что бостонцы так крепко запирали Хлебушка и Ко в своей зоне, особенно во второй трети при дальней скамейке, что у тех просто не было возможности смениться!

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, естественно, все это видел и поспешил успокоить болельщиков:

– Послушайте, мы проиграли очень голодной команде, которой не хватило одного матча, чтоб в прошлом сезоне взять Кубок Стэнли. «Брюинз» отлично проводят весь нынешний чемпионат, встреча с ними стала для нас настоящим тестом.

Который зафиксировал, от себя добавлю, что ньюйоркцы пока не готовы на равных соперничать с бостонцами. Однако это ни в коем случае не означает, что по примеру «Нью-Джерси» пора складывать лапки. Нет! Хотя от зоны уайлд-кард теперь отделяют семь очков, шансы для «Рейнджерс» далеко не потеряны.

Не по зубам им, кроме «Бостона», пожалуй, еще только разогнавшаяся «Тампа» да звездный «Питтсбург». У всех остальных вполне можно брать очки. То есть из оставшихся 24 матчей на что-то претендовать будет сложно только в четырех, когда придется соперничать с «пингвинами» Малкина и Кросби (трижды), а также «молниями» Василевского и Кучерова.

Потому, как я понимаю, менеджмент «Рейнджерс» и не спешит выходить на трансферный рынок. Хотя все может измениться в эти считанные до дедлайна дни, если парни с Бродвея неудачно проведут три оставшихся матча до Часа икс. А именно:

20 февраля (начало в 4.00 по Москве) – с «Чикаго»;

22 февраля (3.00) – с «Каролиной»;

23 февраля (3.00) – с «Сан-Хосе».