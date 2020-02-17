Бело-голубым поставили «пятерку». «Йокерит» разгромил «Динамо» 5:0 - Советский спорт
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17 февраля 2020 22:33ХоккейДомрачев Владислав

Бело-голубым поставили «пятерку». «Йокерит» разгромил «Динамо» 5:0

Самые интересные моменты большого хоккейного понедельника – в обзоре от «Советского спорта».

У «ДРАКОНОВ» ОСТАЛАСЬ ОДНА ГОЛОВА

В Магнитогорске кроновируса не боятся. Едва провыла сирена на перерыв, детишки свисились с трибуны над выходом со льда и протянули ручонки навстречу уходящим в раздевалку игрокам «Куньлуня». Те, не повернув головы кочан, отбивать пятерню юным болельщикам отказались. И правильно сделали.

Чтобы удержаться в кубковой восьмерке, «драконам» нужны очки. Матч в Магнитогорске стал для них предпоследним в регулярном чемпионате. А финишируют они в Новосибирске, где будут принимать рижское «Динамо».

Гости сражались, не щадя ни себя, ни соперника, однако их атаки разбились о стену Кошечкина. «Сталевары», которые не решили задачу-минимум, забили дважды, усилиями Потехина и Филиппи. Первый из них начинал сезоне в команде из Пекина, но не проходил в состав, а в родном «Металлурге» расцвел. Второй тоже вернулся в «Магнитку» по ходу сезона и тоже расцвел, рядом с маэстро Мозякиным. Кстати, капитан «Магнитки» как-то признался, что ему комфортнее всего играется с центром Филиппи. Вот и вчера главный бомбардир в истории КХЛ волшебной передачей через две клюшки вывел на бросок чешского форварда, и тот с уантаймером не оплошал.

«Драконы» ответили лишь одним голом, также штангой за три секунды до финальной сирены и проиграли 1:2. Теперь судьба китайцев не только в их собственных клюшках. Победа над Ригой отнюдь не гарантирует им место под солнцем. У «драконов» осталась одна голова, да и та висит на ниточке.

Впрочем, проиграли не только китайцы, но и шпионы «Монреаля», которые планировали устроить смотрины вратарю «Металлурга» Демченко. Его сватают в бэкапы Прайсу. Но наставник хозяев Илья Воробьев доверил ворота опытному Кошечкину и не прогадал. Смотрины смотринами, а очки нужнее.

Не смогли разжиться очками в Уфе и соискатели путевки в плей-офф от Запада «леопарды». Не помог им джокер в лице поднятого из запаса вратаря Проскурякова. В Сочи вспомнили, что именно он в начале 2009 года остановил лидера КХЛ «Салават Юлаев» в полуфинале Лиги чемпионов, играя за «Магнитку».

«ШУТЫ» ПРИБЛИЗИЛИ МОСКОВСКОЕ ДЕРБИ…

В Хельсинки злые после субботнего поражения от «Магнитики» «шуты» одержали победу над московским «Динамо», четвертую в регулярном чемпионате. Теперь бело-гоубым будет проблематично подняться с четвертого на третье место в турнирной таблице Запада. Московским же болельщикам такой расклад даже в радость – они с нетерпением ждут в первом раунде плей-офф дерби «Динамо» - «Спартак». Эта серия станет новой страницей в истории КХЛ. Верится, более яркой, чем противостояния ЦСКА – «Спартак» (4-0) в 2018-м и ЦСКА – «Динамо» (4-1) в 2019-м.

Но вернемся на «Хартвалл Арену». Опять изрядно позабавил вратарь Бочаров, все еще кандидат в сборную. Он чудил в Риге, пропустив четырежды за неполный первый период, в том числе от красной линии. А вчера динамовец решил отбить шайбу в стиле инженера Карасика из легендарной ленты «Вратарь» - мягким местом. Бочаров уехал за ворота, опустился на лед и развернулся спиной к форварду хозяев. Через секунду финны праздновали гол, а на посту номер один появился Еременко. Почти что рижский сценарий.

Но если в столице Латвии команда Владимира Крикунова, уступая 2:5, организовала погоню и камбэк (7:6ОТ), то теперь все закончилось разгромом.

А что лидер снайперской гонки Яшкин? Он не сумел пополнить бомбардирский счет, схватив малый и десятиминутный штраф. В третьем периоде русский чех заработал пять минут большинства. Хотя на повторе было четко видно, как Яшкин клюшкой ткнул соперника в пах.

…А «ЗУБРЫ» - КАПРИЗОВА К ЯШКИНУ

А в это время в столице Белоруссии его преследователь Капризов за два первых периода оформил дубль и вплотную приблизился к русскому чеху. У московского армейца стало 29 голов, у динамовца осталось 30. У юлаевца Сошникова - 27.

Минчане по случаю приезда чемпиона подняли в основу Вячеслава Грецкого. Матч в Ярославле он провел на лавке, а тут вышел в первом звене. И за пять с «копейками» минут до финальной сирены имел распрекрасный момент открыть наконец личный голевой счет в КХЛ.

Все было словно на заказ. Грецкого, задержавшегося в офисе Гретцки, снабдил шайбой защитник гостей Киселевич, 99-й номер вырулил на пятачок, но не сумел переиграть вратаря Юханссона.

Кстати, знаменитый канадец и хранитель многих рекордов в НХЛ Уэйн Гретцки сам недавно поднял тему родства с белорусом. Заявив, что буковка «z» в его фамилии появилась вместо «s» после описки его деда. Так что все может быть.

На последних секундах матча Капризову не позволил сделать хет-трик вратарь «зубров» Карнаухов, старший брат форварда ЦСКА и сборной России. Отбив шайбу после убойного уантаймера армейца. Тому горевать не стоит. В ближайшую пятницу у красно-синих новая встреча с «зубрами», уже в Москве. Забивай, не хочу.

А хет-трик в понедельник оформил нападающий «Амура» Владислав Ушенин. В Нижнекамске его «Амур» одолел соседа по турнирной таблице и прямого конкурента в борьбе за путевку в плей-офф «Нефтехимик» 5:3.

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