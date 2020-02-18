Движение вниз, «Вашингтон» впал в крутое пике. «Молнии» с Кучеровым сверкают

Вот это игровой день прошел в НХЛ! Матчей всего пять, зато какие. Александр Овечкин с «Вашингтоном» приехал в гости к «Вегасу», может тут российский супербомбардир добьет до отметки в 700 шайб? Набравшая феноменальный ход «Тампа» с не менее фееричным Никитой Кучеровым приехала к сложному сопернику. «Колорадо» ведь тоже один из фаворитов. Продолжится ли победная поступь «молний»? Да и другие матчи выглядели очень интригующе. Там своя борьба, плей-офф близко!

ОВЕЧКИН ЗАТЯНУЛ С МОЛЧАНИЕМ, «ВАШИНГТОН» ВЫГЛЯДИТ ЖАЛКО

«Вашингтон» приехал в гости в Вегас. Вряд ли было время у игроков посетить знаменитые злачные заведения города азарта и грехов. Много стоит на кону, к тому же. Началась серия неудач «столичных», которая затягивается уже на неприлично долгое время. Овечкину осталось забросить всего две шайбы до знаковой отметки в 700. Но вот никак не получается, Александр явно раздражается и нервничает, и это передается товарищам по команде. Конечно, о выходе в плей-офф можно не беспокоиться, но... «Вегас» же набрал приличный ход в последнее время, цепляется он за зону матчей на вылет. Дать бой уж точно способен. Интересный матч ожидался!

Он и получился таким, вот только не для болельщиков «Вашингтона» и Овечкина, в частности. «Вегас» начал с места в карьер, уже на четвертой минуте открыл он счет. Чем на это ответят «столичные»? Пропустили еще одну шайбу вскоре, вот чем! Во втором периоде счет стал снова неприличным, как и в предыдущих играх «Кэпиталз». Ови молчит, команда сочувствует и не поддерживает, мягко говоря. С этим не согласился Ти Джей Оши, оформив дубль в третьем периоде (передача на счету Дмитрия Орлова). Но на большее не хватило гостей. «Вашингтон» проиграл опять, хотя на сей раз и спасся от позора. Пятое поражение подряд, такими темпами нескоро Овечкин покорит рубеж в 700 шайб.

КУЧЕРОВ ОФОРМИЛ ДЛЯ «ТАМПЫ» ДЕСЯТУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД

Одержавшая аж девять подряд побед «Тампа» с разогнавшимся Кучеровым гостила у «Колорадо». Тут прием не обещал быть добрым. Денверцы и сами находятся в топах таблицы, и уж точно не собирались отдавать «молниям» очередную победу. Вот такая заруба ожидалась! Два фаворита столкнулись лбами, у кого он крепче?

Поначалу хозяева решили показать, кто в доме хозяин, и что лоб крепок. Открыли они счет уже на пятой минуте! Понятно, что легкой прогулки гостям ждать не стоило. Она ей и не стала, игра шла на встречных курсах, но вратари особо не напрягались. Команды старались играть в атаку, однако первый период так и закончился со всего одной заброшенной шайбой. Зато во втором периоде «молнии» взялись за дело, накидали три шайбы и пошли сверкать дальше! Но не тут-то было, соперник ведь далеко не прост, успел сократить разницу в счете еще до перерыва. В заключительной трети матча и вовсе сравнял, Валерий Ничушкин отличился! Упорный матч получился, как и ожидалось. Дело дошло до овертайма. Догадайтесь, кто принес «Тампе» победу? Ну конечно, наш Никита Кучеров! Это уже десятая подряд победа южан.

ДАДОНОВ ОТКРЫЛ ПУТЬ «ФЛОРИДЕ» К ПОБЕДЕ

Результаты остальных матчей.

«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (на счету Евгения Дадонова гол), «Калгари» — «Анахайм» — 6:4 , «Аризона» — «Айлендерс» — 2:1.

ТАБЛО

«Сан-Хосе» – «Флорида» – 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Гэмбрелл, Лабанк, Майер – Дадонов, Хоффман, Севьюр, Строльман, Трочек

«Калгари» – «Анахайм» – 6:4 (0:0, 1:2, 5:2)

Голы: Манджапане (3), Беннетт, Ткачак, Монахэн, – Хенрик, Силверберг, Делорье, Шор

«Аризона» – «Айлендерс» – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Келлер, Гарланд – Боливье

«Вегас» – «Вашингтон» – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Ходен, Смит, Пачиореттти – Оши (2)

«Колорадо» – «Тампа-Бэй» – 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Бураковски, Маккиннон, Ничушкин – Киллорн, Гонс, Стэмкос

СТАТИСТИКА РОССИЯН

Игрок Клуб Очки +/- Броски Хиты Время

н. Евгений Дадонов 1+0 2 0 14.37

з. Илья Любушкин Аризона 0+0 1 4 14.08

з. Александр Елесин Калгари 0+0 0 4 12.25

н. Александр Овечкин Вашингтон 0+0 4 5 21.31

з. Дмитрий Орлов Вашингтон 0+1 3 2 24.27

н. Никита Кучеров Тампа-Бэй 1+0 4 0 19.34

з. Михаил Сергачев Тампа-Бэй 0+0 1 2 24.52

н. Валерий Ничушкин Колорадо 1+0 1 5 16.56

н. Владислав Каменев Колорадо 0+0 0 1 11.02

з. Никита Задоров Колорадо 0+0 1 0 12.03

в. Сергей Бобровский Флорида броски 29 из 32

в. Семен Варламов Айлендерс броски 30 из 32