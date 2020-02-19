Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео)

Мы же уделим внимание двум играм. Ведь от «Питтсбурга», хотя Евгений Малкин заболел прямо перед игрой, как всегда, много ожиданий. А как себя проявит Илья Ковальчук в очередной раз в «Монреале»?

«Питтсбург» победил и без помощи Малкина

Один из лидеров НХЛ, набравший неплохой ход «Питтсбург», принимал дома неуступчивый «Торонто». Если хозяева без вопросов попадают в плей-офф, то вот гости отчаянно за место под солнцем сражаются. Тут ожидалась неслабая битва. Ну и, конечно, от Малкина российские болельщики ожидали новых свершений. Правда, оказалось, что он заболел непосредственно перед игрой.

Ожидания от матча, впрочем, полностью оправдались. «Питтсбург» сразу обрушил всю свою мощь на ворота канадцев. Атака шла за атакой, и долго голов ждать не приходилось. Так и получилось. «Пингвины» забили в первом периоде дважды. Потом столько же добавили во второй трети при неоспоримом своем преимуществе. Вскоре еще один гол, и 5:0. Катастрофа для гостей! Им оставалось только хоть как-то спасти свой престиж. Отчасти это удалось. Две шайбы они отыграли, но итог, в любом случае, крайне неутешительный. Любое очко на счету, а тут такое фиаско. Впрочем «Торонто» в своем Атлантическом дивизионе пока может себя чувствовать спокойно, хотя ситуация напряженная. «Питтсбург», в свою очередь, уже уверенно возглавляет Столичный дивизион. Да, Малкин заболел, но состав у «пингвинов» на зависть многим. Есть кому подстраховать, а наш бомбардир, когда надо, выручит всегда! Добавим, что недомогание Малкина застало всех врасплох. Главный тренер «Пингвинов» Майк Салливан признался, что россиянин почувствовал себя плохо и его пришлось снять с игры в оперативном порядке. Подробности заболевания пока неизвестны.

Ковальчук промолчал, «Монреаль» проиграл аутсайдеру

«Монреаль» пожаловал в гости к беспросветному аутсайдеру все лиги «Детройту». Некогда грозные «крылья» обитают в самом подвале турнирной таблицы. Им уже вроде как ничего и не надо, где как не здесь набирать очки? «»Канадиенс» же еще не потеряли шансы забраться в плей-офф, хотя ситуация с каждым туром становится все более аховой. Даже Ковальчук, успешно дебютировавший за клуб, уже не помогает. Как-то будет на этот раз?

Сначала показалось, что проблем у гостей нет. Они доминировали и в первом периоде забросили дважды. Во второй трети хозяева огрызнулись и счет сократили, но ненадолго. Канадцы снова восстановили паритет. Уверенная победа над аутсайдером? Вот и нет, в третьем периоде «Детройт» собрался и забил в ответку три шайбы! Очередное обидное поражение «Монреаля», о плей-офф, похоже, можно уже забыть. Вот и Кови заскучал, наверное...

Анисимов и Наместников привели «Оттаву» к победе

Результаты остальных матчей.

«Филадельфия» неожиданно крупно дома победила «Коламбус» 5:1. А ведь это прямые конкуренты на выход в плей-офф из Столичного дивизиона, набрали ход «филли»! «Оттава» и «Баффало» устроили голевую феерию. Дома «сенаторы» победили 7:4. У Артема Анисимова дубль, Владислав Наместников забил один гол. «Сент-Луис» обыграл дома «Нью-Джерси» 3:0, Иван Барбашев оформил дубль. «Нэшвилл» на своей площадке проиграл «Каролине» 1:4. Андрей Свечников забил гол.»Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» 6:3 дома.