Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте

Бьющийся за зону плей-офф «Чикаго» принимал также отчаянно сражающийся «Рейнджерс» с немного притормозившим в последних матчах Артемией Панариным. «Даллас» с Александром Радуловым, который давно уже немного замолчал, против амбициозной «Аризоны. Это только два матча из шести обзорного дня НХЛ! Об остальных тоже не забудем, битвы пошли уже не для маленьких. Команды серьезно сражаются за плей-офф, тут жара намечалась.

БУЧНЕВИЧ ПЛЮС ПАНАРИН РАВНО ПОБЕДА. ШЕСТЕРКИН БЬЕТ РЕКОРДЫ

«Чикаго» принимал на своем льду «Рейнджерс». Команды в чем то похожи, амбиций много, но... Нью-йоркцы упорно лезут в плей-офф, однако пока все время чего-то не хватает. Разрыв не сокращается, а Панарин тащит в последнее время далеко не всегда. У «Чикаго» свои проблемы, в начале сезона команду из города ветров уже все почти списали со счетов, но они вдруг воспротивились! Начали штамповать победы, проснулся лидер Патрик Кейн, и вот вам пожалуйста — чуть фаворитов не достали. Но ненадолго, потом опять началась вакханалия. Пошли неутешительные результаты. Отставание обоих клубов от зоны плей-офф еще не критическое, но матч для «Чикаго» и «Рейнджерс» был жизненно важен.

Игра оправдала все ожидания, команды выдали настоящую феерию, набросав друг другу много шайб! Но обо всем по порядку. «Рейнджеры» начали резво, уже на второй минуте счет был открыт. Гости шли вперед, хозяева ожесточенно отбивались. В первом периоде шайб зрители, однако, так больше и не увидели. Зато во втором «ястребы» быстро счет сравняли. Надолго ли? Нет, за клуб из Нью-Йорка ведь выступают наши! Подумали они в течении второй трети игры, а в начале третьего периода Павел Бучневич снова вывел «Рейнджерс» вперед. Потом быстро разрыв увеличился, но «Чикаго» не сдавался, интригу сохранял до поры до времени. Долго это не продлилось, Панарин вышел на авансцену, да и Бучневич не подвел снова! Первый также отметился важнейшим голом, второй сделал еще и ассист. 6:3 в гостях против грозного соперника, «Рейнджерс» еще все-таки поборются. Игорь Шестеркин тоже выручает 37 спасений — это вам не шуткиШансы же «Чикаго» на плей-офф теперь вообще выглядят маловероятными.

РАДУЛОВ И ГУРЬЯНОВ РАЗДАВАЛИ ПЕРЕДАЧИ, «ДАЛЛАС» ПОБЕДИЛ

В гости к «Далласу» приехала «Аризона». Если у хозяев ситуация по поводу выхода в плей-офф сомнений практически не вызывает, то гости постоянно балансируют у этой пресловутой и такой заманчивой зоны игр на вылет. Но для российских болельщиков в данном случае возникал вопрос, начнет ли Радулов набирать очки в постоянном режиме. Ведь Денис Гурьянов делает это в последних матчах очень часто. Тоже та еще битва намечалась!

Команды не подкачали, выдали хорошее зрелише. «Даллас» открыл счет очень быстро. «Аризона» немного ошалела от такого начала, но во второй трети счет сравняла. Игра шла на встечных курсах. Хозяева забили еще, гости снова быстро выравняли положение. Матч получился интригующим. Но где же наши? Ну как без них! Гурьянов сделал два ассиста. Радулов выдал ключевую голевую передачу, и «Даллас» победил 3:2, хотя и Илья Любушкин у гостей сделал ассист. «Старз» чувствуют себя вполне уверенно, но и «Аризона» еще побьется. Отставание от плей-офф пока незначительное.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

«Эдмонтон» дома проиграл «Бостону» в овертайме 1:2. «Флорида» на выезде обыграла «Анахайм» 4:1 (Сергей Бобровский отразил 35 бросков). «Колорадо» дома победил «Айлендерс» 3:1 (Валерий Ничушкин отметился передачей). «Миннесота» по буллитам в гостях одолела «Ванкувер» 4:3.

ТАБЛО

«Чикаго» – «Рейнджерс» – 3:6 (0:1, 1:0, 2:5)

Голы: Кубалик (2), Каджула – Хитил, Бучневич, Строум, Крайдер, Панарин, Зибанежад.

«Эдмонтон» – «Бостон» – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ганье – Бержерон, Пастрняк.

«Даллас» – «Аризона» – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Перри, Факса, Олексяк – Холл, Фишер

«Анахайм» – «Флорида» – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Джонс – Барков, Трочек, Саарела, Уигар

«Колорадо» – «Айлендерс» – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Донской, Бураковски, Ландескуг – Нельсон

«Ванкувер» – «Миннесота» – 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Бигл, Миллер (2) – Фиала, Кунин, Гальченюк.

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