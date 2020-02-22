«Северсталь» победила, но «Витязь» все равно в плей-офф

В субботний вечер могли определится все участники заветной восьмерки западной конференции. Для оформления выхода в розыгрыш Кубка Гагарина гостям из Подольска хватало всего лишь одного очка.

Против Череповца «Витязь» играть может – подопечные Михаила Кравеца уже трижды огорчали желто-черных за этот сезон. Однако, в последнее время дела у Подольска шли не очень, в концовке чемпионата все две победы в десяти матчах.

«Северсталь» же, напротив, показывает интересный хоккей. Команда Андрея Разина потеряла шанс на кубковую восьмерку и последние игры сезона проводит довольно легко и непринужденно, но чувствуя «дамоклова меча» над головой.

«Наша мотивация на последние игры? Мы играем для болельщиков», - говорил наставник желто-черных.

И болельщики не подводят – в выходной день арена была почти заполнена.

Начали хозяева очень бодро – постоянно находились в зоне соперника. Давили, давили и заработали большинство. Юрий Паутов присел на две минуты за подножку, а череповчане использовали свой шанс. После передачи Ильи Хохлова и Александра Петунина хлестким броском шайбу в ворота Ежова отправил Владислав Кодола. Под конец сезона у этого молодого форварда словно открылось второе дыхание – он начал показывать отличный хоккей и стабильно набирать очки. Возможно, так на него повлияло выступление на недавнем турнире в статусе капитана сборной Белоруссии.

Во втором периоде тот же Кодола отлично отдал из-за ворота на пятак на «ворвавшегося» туда защитника желто-черных Вадима Кудако. Пас был точно на клюшку партнера, но шайба угодила прямо в грудь голкиперу «Витязя». Одним из ключевых моментов в матче можно назвать удаление капитана «Северстали» Юрия Трубачева. Гости из Подольска реализовали лишнего за несколько секунд – отличный розыгрыш и Александр Семин сравнивает счет. 1:1

После пропущенной шайбы хозяева немного просели – концовка второго отрезка игры проходила под диктовку «Витязя», но Дмитрий Шугаев не дрогнул и сохранил паритет.

В третьем периоде Андрей Разин смог настроить своих бойцов на хороший бой. Но вратари обоих команд «держали марку». Гости дважды имели численное преимущество за крайнюю 20-минутку, но отличиться не смогли. Матч перетек в овертайм.

В дополнительное время нелегко пришлось хозяевам. Причиной тому стало очередное удаление у «Северстали». Под мощную поддержку трибун желто-черные отчаянно боролись, а «Витязь» то и дело наносил сильные броски. Щитки Шугаева то и дело вступали в игру, а в один момент шайба звякнула по шлему. Отбились.

На радость публике начались буллиты. Ворота «Северстали» вышел защищать Владислав Подъяпольский. В серии из пяти бросков его ворота были распечатаны лишь раз, Святославом Гребенщиковым. А вот Ежова череповчане огорчили дважды – Вадим Кудако и Александр Петунин реализовали свои шансы. Победным буллитом Петунин отметил свой 100-й матч в КХЛ. Победа команды Андрея Разина. 2:1 (Б)

Несмотря, на поражение «Витязь» одним-единственным заработанным очком обеспечил себе кубковый розыгрыш.

После матча наставники команд подвели итог встречи:

«Нервная для нас игра, нужно было взять хотя бы очко – это давило на команду. И «Северсталь» ни в одной из четырех встреч в сезоне не уступала нам, а иногда и превосходила. Хорошо, что сравняли и выстояли. Поедем в Подольск, будет выходной, затем две игры. В них нужно хорошо выступить, чтобы быть готовыми сражаться с серьезными соперниками. Будем ли мы ставить основной состав на две крайние игры регулярки? Выходить и заранее уступать сопернику – неправильно. Будем играть всеми ребятами. Шансы в плей-офф? Они всегда есть. Все зависит от того, как мы будем готовиться, как забивать, как вратарь сыграет. Поборемся. Были бы они побольше, если бы играли тем, составом, что был на старте? Мы точно не ждали бы попадания в плей-офф до последнего дня», - сказал Михаил Кравец, главный тренер «Витязя».

«Согласен, что четыре игры с «Витязем» были важны для нас, мы старались изо всех сил. Если мы со СКА взяли 4 очка, со «Спартаком» - тоже, с «Динамо» московским – 6 очков, то эти команды чуть повыше «Витязя». Жаль, что мы не обыграли Подольск раньше. Спасибо болельщикам, что пришли. Они видят, что мы честны, несмотря на то, что пятая точка у нас особо не прикрыта и с вилами на танки идти тяжело. Молодцы ребята, с победой», - похвалил своих парней Андрей Разин, наставник «Северстали».

Защитник «Северстали» Вадим Кудако также отметил, что его команда во всех встречах сезона была не хуже команды Михаила Кравеца:

«Давили ли на нас три поражения от Подольска? Скорее, настраивало и мотивировало. Результат в прошлых играх получался из-за нелепых голов. Мы не были хуже. Обидно ли, что заканчиваем сезон так рано? Конечно. «Северсталь» была достойна попасть в плей-офф. Строчку на шестую. Ближайшие соперники были «Торпедо и «Витязь» - пару удачных игр с ними, и все получилось бы».

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился эмоциями от выхода в плей-офф:

«Рады, что попали в плей-офф. Играли уже с сильными командами в Кубке Гагарина. У нас рабочая атмосфера, покажем все, что можем. Мы хорошо готовились к сезону, отлично подошли к нему. Потом были некоторые нюансы, о которых все знают – команда спустилась ниже и билась за восьмерку до сегодняшнего дня. Но настрой отличный, встретимся в плей-офф!»