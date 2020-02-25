Армия Питера отправила Кубок континента в Казань? - Советский спорт
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25 февраля 2020 22:48ХоккейДомрачев Владислав

Армия Питера отправила Кубок континента в Казань?

СКА одержал уверенную волевую победу над ЦСКА (4:1), захватил лидерство в Западной конференции, но завершил регулярный чемпионат. А победа «Ак Барса» в Казани вывела команду Дмитрия Квартальнова на первое место в общей таблице чемпионата.

Определились все участники плей-офф. Последнюю путевку завоевало «Торпедо».

САМОНОВ – ГРОЗА ЦСКА

Армейцы выставили на дерби номер шесть лучшие силы. У ЦСКА, правда, травмированы Телегин, Андронов и Секач. Ворота гостей защищал участник Кубка Первого канала и Шведских игр Самонов. В этом сезоне он дважды остановил чемпиона – сначала в форме «Витязя», потом – в составе СКА.

Весь первый период он держал питерцев в игре, отражая атаку за атакой хозяев. Но в начале второй 20-минутке оказался бессилен после добивания Капризова, забившего свой 32-й гол. Однако перевес в счете москвичей держался всего 26 секунд. Капитан СКА Кетов подкараулил отскок от защитного стекла и с нулевого угла отправил шайбу в ворота. Та рикошетом от щитка вратаря Сорокина заползла за ленточку.

Этот гол деморализовал хозяев. До финальной сирены доминировали гости. Он и лучше контролировали шайбу и экранировали вратаря. Еще дважды питерцы заставили Сорокина капитулировать. Причем голы Коскиранты и Зуба – из разряда «мусорных» или рабочих. Защитник-голеадор вообще отправил шайбу по замысловатой траектории.

А у Самонова работы не стало. С бросками издалека он справлялся играючи. Остроты же у его ворот хозяева не создавали. Теперь тренерский штаб Кудашова семь раз отмерит, прежде чем сделать выбор вратаря на плей-офф.

«ШУТЫ» ХОТЯТ «СПАРТАК»

В третьем периоде мог отличиться Подклозин, который открыл личный счет голам в предыдущем матче с ЦСКА. На этот раз юниор решил проверить на прочность вратарскую амуницию.

Четвертая шайба влетела в пустые ворота хозяев. СКА выиграл заслуженно и продлил серию побед до 12 матчей. Армия Кудашова подходит к плей-офф во всеоружии.

Чемпион же может вернуть первенство в конференции, если в четверг одолеет ХК «Сочи», потерявший турнирную мотивацию. «Леопарды» в Череповце проиграли «Северстали» 2:3 и лишились шансов на плей-офф.

Зато «Торпедо» завоевало кубковую путевку собственными клюшками, одолев дома «Йокерит». Похоже, «шуты» не хотят свидания в первом раунде плей-офф с «Локомотивом». Им «Спартак» подавай. Финны завершили «регулярку» и ждут результат матча московского «Динамо» в Минске. Вряд ли «зубры» способны сотворить сенсацию.

Любая победа команды Владимира Крикунова в столице Белоруссии поднимет ее на третье место в конференции, и тогда прощай, дерби «Динамо» - «Спартак», которое так ждали болельщики.

47 МИНУТ ШТРАФА ЗА ПЕРИОД

В Казани «зеленое дерби» номер шесть завершилось волевой победой хозяев. Во втором периоде уфимцы вели 2:0, но нахватали 47 (!) минут штрафа. Защитник Пашнин зачем-то ткнул клюшкой в пах «барсу» Тихонову и досрочно покинул лед. Хозяева трижды реализовали численное преимущество и победили 3:2. В четверг команда Дмитрия Квартальнова принимает «Автомобилист». Победа делает ее победителем регулярного чемпионата. А ее тренера – четырехкратным обладателем Кубка континента, от которого его обладатели шарахаются, как черт от ладана. К Квартальнову это не относится. Не пора ли этот трофей назвать его именем?

В снайперской гонке Капризов еще на один гол отдалился от своего преследователя Яшкина. Но динамовец может в Минске догнать и даже обойти армейца.

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