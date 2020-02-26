Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось

«Северсталь» завершила свое выступление в этом сезоне. Молодая и дерзкая команда Андрея Разина не раз отмечалась хоккейными экспертами и тренерами соперником как играющая в интересный хоккей, неуступчивая и по-хорошему наглая. Они громили «Авангард» в Балашихе, три раза обыгрывали московское «Динамо», отняли 4 очка у Олега Знарка и «прошили» в овертайме Илью Сорокина из ЦСКА. Они жутко теряли очки в играх с равными соперниками, но поднимались и шли дальше. До зоны плей-офф череповчанам не хватило 5 очков. Достойно ли показала себя «Северсталь» в сезоне 19/20 решать вам, но то, что желто-черные не были «мальчиками для битья» очевидно. Главный тренер череповецкого клуба Андрей Разин поделился своим впечатлением:

- Андрей Владимирович, как оцените выступление вашей команды в этом сезоне?

- Команда молодая, на перспективу. Работа проделана колоссальная. Вот как солидно они сыграни третий период в последнем матче сезона – мы такой солидности весь сезон добивались. Много игр было, которые выигрывали, но начинались какие-то авантюрные ходы, детские ошибки. Так мы проиграли Владивостоку, ведя 3:0. Так было и с ключевыми соперниками «Витязем» и «Сочи» - мы не забиваем, они забивают. В этом сезоне могу сказать, что только «Торпедо» стало для нас неудобным соперником. Команде из Нижнего мы все встречи проиграли жестко.

Что было позитивного? Мы взяли 2 очка из 4 у ЦСКА, 4 из 8 со СКА, 6 из 8 с московским «Динамо», 4 из 8 со «Спартаком». Если вы осмотрите с этой стороны, то увидите, что «Северсталь» - перспективная команда. Лично я смотрю в будущий сезон с большим оптимизмом.

- Многие хоккеисты «Северстали» улучшили свои личные показатели, но командный результат остался примерно на том же месте…

- Результат не остался прежним. У нас 58 очков, а у Нижнего Новгорода, который в плей-офф, 63. На Востоке 62 очка – проходной балл в кубковый розыгрыш. Мы отстали на две победы. Это далеко не прошлогодний результат. Давайте посмотрим со стороны бюджета. В этом году определенная сумма пошла на смену бортов, покупку Подъяпольского и Провольнева. Прошлогодний и сегодняшний бюджет сильно разнятся. Всего несколько игроков набрали очков меньше, чем раньше. Остальные прогрессировали, и это 90% хоккеистов.

- Результат в большей степени делали «старожилы» команды. Новобранцы этого сезона не полностью оправдали себя?

- Почему же? Петунин нам очень помог, когда пришел. Набирал, наверное, больше, чем пол очка за игру. Сразу троечка получилась, Капустин пришел – тоже.

- Почему же вы не взяли их перед стартом сезона?

- Потому что их никто не отпускал. Петунина «Динамо» держало до того момента, как они поняли, что мы их уже не обгоним. По Капустину тоже сложно было, пока определенные бумаги не подписали. И то не понимаю – наш он на следующий сезон или нет. Это две пятерки, которые делали результат. Почему их не было летом? Вот объясняю. Да, мы верили в других людей, но некоторые закончили со своей карьерой, а некоторые в ВХЛ не первые роли сейчас играют. Это хоккей. Думаешь, что у человека прогресс будет, а у него регресс. Я работал в Екатеринбурге и у меня были Трямкин, Голышев. Их прогресс дополнялся хорошими легионерами – это и принесло результат. Плюс там были некоторые моменты – вот читали сегодня какие премиальные получил «Нефтехимик» за попадание в плей-офф? Это большой стимул. К сожалению, я такими премиальными козырять не могу. Я не скажу, что это сыграло какую-то огромную роль в том, что мы не попали в плей-офф, но эмоциональный скачок команде из Нижнекамска это принесло. Хабаровску тоже не платили зарплату, а потом за три месяца отдали, так те как выдали серию побед! Это важный фактор, помогающий тренеру. Мои мотивационные речи в раздевалке могут приесться. А вот зайти в раздевалку после второго периода: «Сегодня тройная!» Вы бы не заиграли? Ноги сами бы понесли.

- Травмы тоже часто выбивали из строя лидеров…

- Много травмированных было у нас. Вовченко то после сборной приехал больной, потом в январе травму получил. Только я порадовался, что человек очень пересмотрел отношение к себе. Всю предсезонку он был не в составе и пахал как лошадь. И результат пришел, Даниил снова попал в сборную. Я от Вовченко не ждал результат в этом сезоне, а он его добился. У нас много хоккеистов, которые в силу молодости играют волнами. Тот же Якимов. Нет стабильности у них. Во время стыковых матчей не было у них атмосферы, что нужно выиграть любой ценой. Тренерский штаб это выправил – последние игры 5 из 6 взяли. А в «Сибири», хоть и проиграли, но были лучше. У них были иностранцы, которые сотворили все голы. У нас нет таких хороших легионеров. Этот компонент бы закрыть, и можно ставить перед командой задачу попадать в плей-офф.

- По ходу сезона вы часто говорили о недостатке праворукого легионера. Почему же так и не нашли игрока на эту позицию?

- Я не знаю и не хочу знать ведомости перемещения игроков. Не мое это дело. Показывали мы на какого-то игрока пальцем, но не могли его взять. По каким причинам они не ехали? Я не знаю.

- Проблема «Северстали» в недостатке мастеровитости молодых игроков или больше в их психологии?

- Это совокупность. Хоккеист должен приходить в команду с определенным набором качеств. Тренер не обязан его учить принимать шайбу, замыкать передачу. А мы этим долго занимались. Хоккеист на опыте предвидит, что сейчас будет бросок и его можно замкнуть – у нас таких мало. Юрий Трубачев – молодец. Но природу не обманешь. Перед сезоном мы сразу поговорили с ним, сказал, что буду давать ему отдохнуть.

- Кто из ваших подопечных добавил в этом сезоне?





- Хохлов добавил, но он может еще, может спокойно быть игроков сборной. Макеев точно добавил, получил колоссальный опыт. Кудако и Хабаров – пока что лучший сезон провели, и это заслуга всего тренерского штаба. Но, опять же, взять Кудако: в команде должен быть опытный, мастеровитый защитник, которого ставишь на большинство и точно знаешь, что он разыграет, найдет лучшие варианты. В этом плане мы как пальцем в небо тыкали весь сезон. В конце у нас Кудако и Хабаровым получили реализацию лишнего. У Кудако 2+2 с «Сибирью» - думали, что нашли человека на большинство, но в следующих играх – передачи не точные, выпустили другого. Молодежь не очень стабильна, с опытом все должно прийти. Хлыстов, Провольнев, Сизов – тоже могут занести сезон в актив. Нападающие почти все добавили. Гераськин прыгнул выше головы. Кодола – это талант, который может себя как в яму зарыть, так может и в НХЛ спокойно уехать. Его белорусское прошлое очень тяжелое. Ничего не имею против белоруссов, просто он с таким характером.

- Есть у него шанс попасть на ЧМ со сборной Белоруссии?

- Он приезжает другим человеком. Концентрируется на сборной и выполняет тренерские установки.

- После сборной он выдал хорошие матчи…

- Если Хохлов может играть процентов на 30 лучше, то Кодола может на 90%. С его мастерством, катанием, видением площадки. Пока он не играет в хоккей, а играется. Как и Хабаров. Он тоже с таким отношением. Хотя и считаю, что Хабаров и Кудако спокойно могли бы уехать в НХЛ. Они не хуже других известных местных воспитанников, того же Киселевича. Петунин солидно играет для своего возраста. Лишка – развалился «Слован» и кому он был нужен? А играл прекрасно, вот только после травмы затих немного. Морозова из Новокузнецка забрали, и его даже в сборной заметили – талантливый, но со своими тараканами. Нам не хватает иностранцев, которые станут примером. Поигравших в НХЛ, профессионалов не только на льду, но и в быту. Они приходят вовремя на завтрак, они подготавливаются ко льду, на площадке отдаются на максимум, после остаются потренироваться… И вот на таком примере все наши Яковлевы, Гераськины, Капустины, Кодолы тоже становились бы лучше. А сейчас тренеры их подталкивают. До многих дошло – стали на завтракать как надо, растягиваться, велосипеды крутить. Провала у нас с молодым составом.

- Хоккеисты отмечают, что многому у вас научились, а чему вы научились у своей команды?

- Всему, и прежде всего терпеть. Нервный сезон выдался. И я спокойно его провел.

- Моменты отчаяния случались?

- Нет, с седьмого этажа спрыгнуть мне ни разу не хотелось. Работа эта нервная, но очень интересная. Если брать время без работы, когда ты расслаблен и плюешь в потолок, или на нервах работаешь, то выберу второе. С удовольствием снова окунусь. Тут вся жизнь, все кипит, хочется чего-то достичь, хочется кого-то открыть, хочется прийти в тренерскую и пообщаться с коллегами. Это наркотик. Приходишь в раздевалку, там определенный запах, потом выходишь на лед и слышишь звуки бьющей по бортам шайбы – это же потом снится. Ты хочешь быть в хоккее, несмотря на то, что у тебя есть деньги, доход. Тянет в хоккей. На Крикунова посмотрите. Человек, несмотря на возраст, молод. Он научился контролировать свои эмоции. Когда мы их по буллитам обыграли, то видно было, что тренерский штаб «Динамо» на грани увольнения, но ничего, пережили это живенько. Дай Бог, мне также долго быть в хоккее. У меня тоже были моменты, когда висел на волоске, но спасибо руководству, что дали доработать. Аншлаги и хорошие матчи были. Как СКА обыграли, буллитная серия с «Динамо» - думаю, что многим подарили хорошие эмоции. Да, иногда получалось наоборот. Но это хоккей – игра, которую мы все выбрали.

ТОП-5 открытий Андрея Разина

Игорь Гераськин

Молодой нападающий Игорь Гераськин получил шанс выйти на лед в КХЛ еще при Александре Гулявцеве, но тогда его роль, по большей части, скатывалась к заполнению позиции лимитчика. Да, он играл, но полноценной частью основной команды стал лишь при Разине. При нем же он год назад выводил «Северсталь» в статусе капитана. Игорь провел отличный сезон, и, по некоторым слухам, к форварду уже проявляют интерес другие клубы.

Вадим Кудако

Хорошее игровое время защитник Вадим Кудако начал получать именно с приходом Андрея Разина. При этом тренере молодежь перестало трусить за ошибки – они знали, что всегда получат шанс исправиться. Пришла уверенность, а с ней и результат. В этом сезоне Кудако – один из лучших защитников клуба. Среди игроков обороны забил больше всех именно он. Кроме того, буллиты – тоже не слабая сторона хоккеиста. Кудако регулярно получает вызовы в сборную России.

Владислав Кодола

Видно, что Разин возлагает огромные надежды на этого нападающего. Он вернул Кодолу из ВХЛ, дал возможность показать себя. Парня заметили в сборной, причем и России, и Белоруссии. Кодола принял решение выступать за свою родную сторону и вполне вероятно, что мы увидим его на ЧМ. В середине сезона ходили слухи, что Владислава хотят видеть в «Ак Барсе».

Александр Петунин

То, что Петунин – отличный игрок известно давно. Но в родном московском «Динамо» место в составе ему нашлось только в сложный для клуба сезон, когда бело-голубые были представлены хоккеистами балашихинской команды ВХЛ. С приходом именитых игроков Александр часто оставался в запасе. А в Череповце он стал одним из лидеров команды. Разин сделал результативное звено, где Петунин отлично заиграл, принося пользу команде и пополняя свою личную копилку.

Егор Морозов

Нападающий засветился в «Сочи», но после не получал предложений из КХЛ. Отправился в ВХЛ, новокузнецкий «Металлург». Там его и заприметил тренерский штаб Разина. А потом «волшебные» кисти Морозова попали на карандаш в сборную. Егор съездил на один из турниров в форме с орлом на груди. На буллитах этот форвард просто прекрасен. Кроме того, волею судеб Морозов попал на Матч Звезд КХЛ 2020, где его дивизион Боброва стал победителем. Думал ли об этом Егор год назад?