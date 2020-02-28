Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться

«ОВИ СТОЛЬКО БЫ В РОССИИ НЕ ЗАБИЛ»

- Десять лет назад в редакции «Советского спорта» Александр Овечкин признался, что в России ему забивать было труднее, чем за океаном…

- Там он 15 лет играет, а здесь провел три года. Еще надо понимать, с кем ты играешь и в какой хоккей играешь.

- Вряд ли бы он столько забил у Билялетдинова…

- Да он ни у одного из наших тренеров столько бы не забил. Даже близко не забил бы. Потому что там принципы игры строятся на другом.

- Андрей, совсем недавно вы тренировали, чем занимаетесь сейчас?

- Я скаут «Чикаго Блэкхокс». Это основной род деятельности.

- Не жалеет об обмене Панарина?

- Могу отвечать только за себя. Я – жалею. Все упиралось в потолок зарплат.

- Панарин, перейдя перед плей-офф-2012 в «Ак Барс», сел в запас…

- У Владимира Васильевича Крикунова другие критерии оценки игроков. Дело не в Панарине, а в нашей системе подбора хоккеистов. Тренеры старой школы делали ставку на фактурных и уже подготовленных, состоявшихся игроков. 95 процентов тренеров не работали с молодежью. Потому что не они такие плохие, просто с них требовали результат здесь и сейчас. В этой ситуации заложники все – тренеры, игроки, клубы. Панарин вернулся в «Витязь» и раскрылся.

У нас молодежь раскрывается в командах, которые не борются за результат. Те же Гусев, Дадонов, Панарин, Мозякин. Там им давали игровое время, и они стали большими мастерами.

- В чем феномен молодежного звена СКА?

- О чем вы говорите! Они забили несколько шайб, а вы говорите о феномене. Несколько лет назад так говорили о звене из Ярославля Полунин – Красковский – Коршков. Их засветили во всех сборных. Скажите, где сейчас эти ребята?

- Коршков недавно дебютировал в НХЛ, Полунин и Красковский – по-прежнему в «Локомотиве», но на вторых, а то и третьих ролях.

- Вот! Эти ребята в Питере сейчас играют не потому, что они мегаталантливые, а потому что «лимитчики». Пройдут два года, тогда и посмотрим, где они будут. Нельзя переоценивать молодежь. Они молодцы, неплохо играют. На молодежном чемпионате руки им развязали руки, они стали играть в пас, а не просто забрасывать шайбу и лететь за ней. Ковалев, Каспарайтис, Хабибулин в их возрасте были олимпийскими чемпионами…

- А вы забили золотой гол на чемпионате мира – не молодежном, взрослом…

- Еще раз повторю, эти ребята играют не хорошо, а именно неплохо. Мне кажется, они хотят уехать.

- Разве? У Подколзина соглашение заканчивается в 2021 году. Марченко переподписал контракт до 2022 года.

- Мое мнение – это ошибка.

«ГОТОВИЛИ ОБМЕН СОРОКИНА В «ЧИКАГО»

- А решение Капризова продлить в 2017 году контракт с ЦСКА до 2020 года?

- Нет, не ошибка. Если бы Капризов не перешел из «Кузни» в Уфу, мы, скорее всего, о нем бы сейчас не знали. Захаркин поверил в него, поставил к Умарку и Хартикайнену. Игорь Владимирович дал ему возможность играть на высоком уровне. Капризов переподписал контракт с осознанием того, что он едет на Олимпиаду и будет бороться за Кубок Гагарина. Придя в ЦСКА, стал лидером. Хотя был самым младшим в команде. Думаю, что ни Подколзину, ни Морозову, ни Марченко подобное в ближайшее время не светит. Сыграть роль Капризова им будет очень сложно. Они до этого уровня не дотягивают.

- Капризов созрел для НХЛ?

- Давно.

- А вратарь Сорокин?

- Вполне. Он здесь выиграл все. Стал обладателем Кубка Гагарина, лучшим в плей-офф. Но приезжает на чемпионат мира, а ему там давали по бороде. Сорокина подстегивает пример Шестеркина, которому не давали играть в СКА. Он пробился в состав «Рейнджерс» через низшие лиги, вытеснил Лундквиста, по спортивному принципу. Жаль, что в аварию попал, ребро сломал. А Илюха – целеустремленный парень, идущий к своей цели. Открою секрет: мы готовили его обмен из «Айлендерс» в «Чикаго», но в дедлайн он не состоялся. Что будет дальше – не знаю. А знаю, что ЦСКА предложил ему новый контракт, хорошие деньги. Руководство клуба, желая оставить у себя сильного вратаря, право. Здесь выбор за игроком. Если Сорокин уедет, то выиграет и он, и клуб. Если мечту зарубят, парень проклянет клуб на всю жизнь. А если ему дадут уехать, то он вернется в ЦСКА.

Чем российский рынок интересен НХЛ? Тем, что здесь можно получить добротного игрока за минимальные деньги. В России хоккеиста как личность практически не раскручивают. А если делают, что посмертно. Как с Харламовым. В НХЛ все делают вживую. Это к вопросу, где Овечкину проще забивать. Там он звезда, его наоборот возвеличивают. Это бизнес.

- Почему Макдэвида сейчас называют лучшим игроком мира, хотя он ни разу не играл в плей-офф НХЛ?

- Кросби поначалу ничего не выигрывал, но его тоже называли наследником Гретцки. Это потом он завоевал Кубки Стэнли, забил золотой гол в Ванкувере-2010. Макдэвида стали раскручивать лет с 12, он играл параллельно с моим сыном Иваном. В этом году «Эдмонтон» попадет в плей-офф и скоро выиграет Кубок Стэнли.

- Романов собрался в «Монреаль». Не рано?

- Если его сейчас бросить в НХЛ, ему будет сложно. Надо пройти через жернова низших лиг. Но если он летом уедет, то «Монреаль» будет его использовать, тащить за уши, шанс обязательно даст. У Сашки есть положительные и отрицательные качества, я бы не хотел на них останавливаться. Романов получил место в составе ЦСКА, потому что в первую очередь он лимитчик, хотя уже многих в этой команде «съел». Сашка мог бы выходить в первой-второй паре, в большинстве, однако из-за консерватизма тренера этого не происходит.

«СОВЕТСКИЕ ТРЕНЕРЫ НЕ ИЗУЧАЛИ СОПЕРНИКОВ»

- НХЛ примет участие в Олимпийских играх?

- Мы все этого хотим. Тенденция к тому, что примет. Это финансовый вопрос. Конфликт - между Олимпийским комитетом и владельцами клубов. Они не хотят терять деньги, Олимпийский комитет не хочет отдавать определенные преференции в освещении турнира. Я оптимист – думаю, что договорятся.

- России легче выиграть Олимпиаду с энхаэловцами или без них?

- Конечно, без НХЛ.

- Кто же будет выигрывать, если Капризов и Сорокин уедут? И не только они…

- Мы найдем финансовый ресурс вернуть наших ребят из НХЛ.

- Кого? Ковальчука?

- Нет, Илюха не поедет. Он Олимпиаду уже выиграл. У него мечта и настрой завоевать Кубок Стэнли. А вот Овечкин. У него ведь контракт в 2021 году заканчивается. Может ради Олимпиады на один год вернуться. Не хотелось бы вдаваться в крайности. Энхаэловцы должны ехать. Единственное, коронавирус может помешать.

- За два года все успокоится.

- Да бог его знает. Это ведь Китай. Коронавирус успокоится, а с гор спустится еще что-то.

- Наша молодежная сборная на чемпионате мира в Братиславе играла с позиции силы. Неужели впервые?

- Раньше специфика работы наших тренеров была такая: они не смотрели на соперников, их не изучали. Смотрели на свою игру. Настолько сильны были по духу и мастерству. Раньше ничего не боялись. Шли с открытым забралом и побеждали. Потому что потенциал был огромный. Сейчас сборные выровнялись. Приходится подстраиваться под соперников, доставать нюансы. Показателен пример финнов на последнем чемпионате мира. Без энхаэловцев выбрали правильную систему и всех обыграли.

«КУДАШОВУ СЛОЖНО В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ»

- Как относитесь к назначению Кудашова главным тренером сборной?

- Ничего хорошего. Я не против Лешки. Коробит принцип назначения тренеров. Оно в корне неправильное. Тренер должен работать четыре года – олимпийский цикл, а не сезон. Насколько я знаю, сейчас игроков подбирает не тренер, а генеральный менеджер. Но есть ли между ними понимание, кого и на какую позицию брать? Ныне сборная закрыта. Я как специалист не понимаю, почему пригласили того или иного кандидата, никто не объясняет. Как и концепцию игры. Тренер об этом не говорит. Приглашение ведется сумбурно. Кудашову очень сложно работать в психологическом плане. У него нет понимания, кто у него будет в команде, в какой хоккей играть.

- Вы играли с Кудашовым на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Что он за человек?

- В сборную его пригласили из фарм-клуба «Торонто». Нам было лет по 20 с «копейками». Он всегда был очень рассудительным, размеренным, структурированным. Не был эмоциональным. Это способствует тренерской работе. Только не в клубе СКА и нашей сборной. Там сложно быть структурированным.

- Кудашову стало легче с приходом в СКА Брагина?

- С приходом Брагина зашла тройка Морозова, стала играть постоянно. Но это не решение Кудашова, это решение сверху. Пока команда побеждает, играет неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Плей-офф раскроет карты.

- Кудашов рассказывал, что в Лиллехаммере услышал о себе много нового от Тихонова.

- Если вы помните, тогда у нас было две сборные – национальная и олимпийская. Одну возглавлял Михайлов, другую – Тихонов. И переход игроков из одной в другую болезненно воспринимался тренерами. А про Виктора Васильевича могу сказать: в Лиллехаммере он чувствовал себя плохо в физиологическом плане. Он многие вещи забывал. Собрания шли по 40-50 минут. В конце установки на матч с немцами он вдруг сказал: «Ребята, давайте обыграем французов». Многие функции взяли на себя Дмитриев и Юрзинов. Они вели команду, Тихонов же выполнял функции главного тренера номинально. Играли неплохо, но попали на злостных финнов – 0:4 и 0:5. Задействовали всех трех вратарей – Абрамова, Иванникова и Зуева.

«БОБРОВСКИЙ ПРОСЕЛ. УПАЛА СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

- Кстати, кого из российских вратарей вы считаете сильнейшим в НХЛ?

- Если брать вдолгую, то однозначно Василевского. Бобровский после подписания большого контракта с «Флоридой» просел, просел очень сильно. Спортивная составляющая немного упала. Однако он не первый и не последний, кто сталкивается с подобной ситуацией. Думаю, Серега с ней справится. Есть молодые Самсонов, Шестеркин. Чтобы вратарям давать оценку, им нужно сыграть матчей по 55-60. А провести на хорошем уровне 5, 10, 15, 20 игр многие могут.

- Перед новым президентом КХЛ Морозовым поставлена задача сократить отток игроков в НХЛ…

- А зачем? Да, это указ Президента России, который в авральном порядке пытаются претворить в жизнь. Но если мы не даем молодым игрокам развиваться в КХЛ, то какой смысл их здесь удерживать. В плане патриотизма? Перед тренерами клубов КХЛ стоят турнирные задачи, решить которые с молодыми очень трудно. Когда и где наигрывать молодежь? Если игроку давать по 8 минут, то он через месяц-другой «умрет» и никогда не выйдет на высокий уровень.

- В каком состоянии в России детский хоккей?

- В плачевном. Построено много катков, улучшили инфраструктуру, условия. Но нет тренерских кадров. Детей в основной массе тренируют несостоявшиеся игроки, которым немногим больше 20 лет. Я их называю обиженными. Институт физкультуры они закончили заочно, зачастую за деньги. Какой педагогики от них ждать? Объяснить ребенку они не могут, идут поборы с родителей. Что получаем на выходе – мальчишка катается плохо, клюшкой владеет тоже плохо, нет игрового мышления. Все это проецируется на международный уровень.

- В Лиге чемпионов российским клубам надо участвовать?

- Я бы играл. Но сделать это сложно. Было бы лучше, если КХЛ охватила европейский рынок.

- По 62 матча в регулярном чемпионате – не перебор?

- Да нет. Думаю, даже мало. Главное, чтобы все клубы играли и существовали по одним и тем же правилам. Чтобы не было лазеек обойти потолок зарплат.

- Как бы смотрелся в НХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина?

- ЦСКА? Думаю, не потерялся бы. Боролся за восьмерку, то есть плей-офф. Только у ЦСКА результат приносят четыре игрока. Хотя в команде четыре добротных звена. А забивают немногие. В этом проблема.

- Яшкин останется в КХЛ?

- Нет. Я уверен, что точно вернется в НХЛ. Он там играл достаточно неплохо, просто не влез под потолок зарплат в «Вашингтоне». Он физически мощный, амбициозный, ни на йоту не сбавил. Крикунов его правильно использует. На него ходят болельщики. Приятный бонус для КХЛ.

«В ДЕТСТВЕ БОЛЕЛ ЗА «СПАРТАК»

- Футбол любите?

- Когда я в 14 лет приехал в динамовский интернат, болел в футболе за «Спартак». Мне нравился комбинационный стиль. Я вырос на Гаврилове, Черенкове, Шавло… Среди футболистов у меня много друзей. А в хоккее болел за ЦСКА. За московское «Динамо» почему-то не переживал, даже когда там играл Газзаев. Вел статистику игроков, таблицы. В Воркуту доставляли еженедельник «Футбол – Хоккей», я его с трудом покупал, читал от корки до корки.

- Почему российские футболисты не пользуются спросом в Европе?

- Уровень! Наша молодежь думает, что им все должны платить большие деньги. Сразу! Зачем молодому футболисту рвать задницу в условном «Лейпциге», если здесь получают в разы больше? Почему взлетел Панарин? Потому что у него преобладала спортивная составляющая. Почему просел Бобровский – из-за контракта. Женьке Кузнецову здесь насыпали денег, и он потерял сезон. Но включил мозги, уехал и стал работать на спорт.

Медные трубы для молодежи – это деньги, очень многие на них обжигаются.