Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться

- Десять лет назад в редакции «Советского спорта» Александр Овечкин признался, что в России ему забивать было труднее, чем за океаном…
- Там он 15 лет играет, а здесь провел три года. Еще надо понимать, с кем ты играешь и в какой хоккей играешь.
- Вряд ли бы он столько забил у Билялетдинова…
- Да он ни у одного из наших тренеров столько бы не забил. Даже близко не забил бы. Потому что там принципы игры строятся на другом.
- Андрей, совсем недавно вы тренировали, чем занимаетесь сейчас?
- Я скаут «Чикаго Блэкхокс». Это основной род деятельности.
- Не жалеет об обмене Панарина?
- Могу отвечать только за себя. Я – жалею. Все упиралось в потолок зарплат.
- Панарин, перейдя перед плей-офф-2012 в «Ак Барс», сел в запас…
- У Владимира Васильевича Крикунова другие критерии оценки игроков. Дело не в Панарине, а в нашей системе подбора хоккеистов. Тренеры старой школы делали ставку на фактурных и уже подготовленных, состоявшихся игроков. 95 процентов тренеров не работали с молодежью. Потому что не они такие плохие, просто с них требовали результат здесь и сейчас. В этой ситуации заложники все – тренеры, игроки, клубы. Панарин вернулся в «Витязь» и раскрылся.
У нас молодежь раскрывается в командах, которые не борются за результат. Те же Гусев, Дадонов, Панарин, Мозякин. Там им давали игровое время, и они стали большими мастерами.
- В чем феномен молодежного звена СКА?
- О чем вы говорите! Они забили несколько шайб, а вы говорите о феномене. Несколько лет назад так говорили о звене из Ярославля Полунин – Красковский – Коршков. Их засветили во всех сборных. Скажите, где сейчас эти ребята?
- Коршков недавно дебютировал в НХЛ, Полунин и Красковский – по-прежнему в «Локомотиве», но на вторых, а то и третьих ролях.
- Вот! Эти ребята в Питере сейчас играют не потому, что они мегаталантливые, а потому что «лимитчики». Пройдут два года, тогда и посмотрим, где они будут. Нельзя переоценивать молодежь. Они молодцы, неплохо играют. На молодежном чемпионате руки им развязали руки, они стали играть в пас, а не просто забрасывать шайбу и лететь за ней. Ковалев, Каспарайтис, Хабибулин в их возрасте были олимпийскими чемпионами…
- А вы забили золотой гол на чемпионате мира – не молодежном, взрослом…
- Еще раз повторю, эти ребята играют не хорошо, а именно неплохо. Мне кажется, они хотят уехать.
- Разве? У Подколзина соглашение заканчивается в 2021 году. Марченко переподписал контракт до 2022 года.
- Мое мнение – это ошибка.
- А решение Капризова продлить в 2017 году контракт с ЦСКА до 2020 года?
- Нет, не ошибка. Если бы Капризов не перешел из «Кузни» в Уфу, мы, скорее всего, о нем бы сейчас не знали. Захаркин поверил в него, поставил к Умарку и Хартикайнену. Игорь Владимирович дал ему возможность играть на высоком уровне. Капризов переподписал контракт с осознанием того, что он едет на Олимпиаду и будет бороться за Кубок Гагарина. Придя в ЦСКА, стал лидером. Хотя был самым младшим в команде. Думаю, что ни Подколзину, ни Морозову, ни Марченко подобное в ближайшее время не светит. Сыграть роль Капризова им будет очень сложно. Они до этого уровня не дотягивают.
- Капризов созрел для НХЛ?
- Давно.
- А вратарь Сорокин?
- Вполне. Он здесь выиграл все. Стал обладателем Кубка Гагарина, лучшим в плей-офф. Но приезжает на чемпионат мира, а ему там давали по бороде. Сорокина подстегивает пример Шестеркина, которому не давали играть в СКА. Он пробился в состав «Рейнджерс» через низшие лиги, вытеснил Лундквиста, по спортивному принципу. Жаль, что в аварию попал, ребро сломал. А Илюха – целеустремленный парень, идущий к своей цели. Открою секрет: мы готовили его обмен из «Айлендерс» в «Чикаго», но в дедлайн он не состоялся. Что будет дальше – не знаю. А знаю, что ЦСКА предложил ему новый контракт, хорошие деньги. Руководство клуба, желая оставить у себя сильного вратаря, право. Здесь выбор за игроком. Если Сорокин уедет, то выиграет и он, и клуб. Если мечту зарубят, парень проклянет клуб на всю жизнь. А если ему дадут уехать, то он вернется в ЦСКА.
Чем российский рынок интересен НХЛ? Тем, что здесь можно получить добротного игрока за минимальные деньги. В России хоккеиста как личность практически не раскручивают. А если делают, что посмертно. Как с Харламовым. В НХЛ все делают вживую. Это к вопросу, где Овечкину проще забивать. Там он звезда, его наоборот возвеличивают. Это бизнес.
- Почему Макдэвида сейчас называют лучшим игроком мира, хотя он ни разу не играл в плей-офф НХЛ?
- Кросби поначалу ничего не выигрывал, но его тоже называли наследником Гретцки. Это потом он завоевал Кубки Стэнли, забил золотой гол в Ванкувере-2010. Макдэвида стали раскручивать лет с 12, он играл параллельно с моим сыном Иваном. В этом году «Эдмонтон» попадет в плей-офф и скоро выиграет Кубок Стэнли.
- Романов собрался в «Монреаль». Не рано?
- Если его сейчас бросить в НХЛ, ему будет сложно. Надо пройти через жернова низших лиг. Но если он летом уедет, то «Монреаль» будет его использовать, тащить за уши, шанс обязательно даст. У Сашки есть положительные и отрицательные качества, я бы не хотел на них останавливаться. Романов получил место в составе ЦСКА, потому что в первую очередь он лимитчик, хотя уже многих в этой команде «съел». Сашка мог бы выходить в первой-второй паре, в большинстве, однако из-за консерватизма тренера этого не происходит.
- НХЛ примет участие в Олимпийских играх?
- Мы все этого хотим. Тенденция к тому, что примет. Это финансовый вопрос. Конфликт - между Олимпийским комитетом и владельцами клубов. Они не хотят терять деньги, Олимпийский комитет не хочет отдавать определенные преференции в освещении турнира. Я оптимист – думаю, что договорятся.
- России легче выиграть Олимпиаду с энхаэловцами или без них?
- Конечно, без НХЛ.
- Кто же будет выигрывать, если Капризов и Сорокин уедут? И не только они…
- Мы найдем финансовый ресурс вернуть наших ребят из НХЛ.
- Кого? Ковальчука?
- Нет, Илюха не поедет. Он Олимпиаду уже выиграл. У него мечта и настрой завоевать Кубок Стэнли. А вот Овечкин. У него ведь контракт в 2021 году заканчивается. Может ради Олимпиады на один год вернуться. Не хотелось бы вдаваться в крайности. Энхаэловцы должны ехать. Единственное, коронавирус может помешать.
- За два года все успокоится.
- Да бог его знает. Это ведь Китай. Коронавирус успокоится, а с гор спустится еще что-то.
- Наша молодежная сборная на чемпионате мира в Братиславе играла с позиции силы. Неужели впервые?
- Раньше специфика работы наших тренеров была такая: они не смотрели на соперников, их не изучали. Смотрели на свою игру. Настолько сильны были по духу и мастерству. Раньше ничего не боялись. Шли с открытым забралом и побеждали. Потому что потенциал был огромный. Сейчас сборные выровнялись. Приходится подстраиваться под соперников, доставать нюансы. Показателен пример финнов на последнем чемпионате мира. Без энхаэловцев выбрали правильную систему и всех обыграли.
- Как относитесь к назначению Кудашова главным тренером сборной?
- Ничего хорошего. Я не против Лешки. Коробит принцип назначения тренеров. Оно в корне неправильное. Тренер должен работать четыре года – олимпийский цикл, а не сезон. Насколько я знаю, сейчас игроков подбирает не тренер, а генеральный менеджер. Но есть ли между ними понимание, кого и на какую позицию брать? Ныне сборная закрыта. Я как специалист не понимаю, почему пригласили того или иного кандидата, никто не объясняет. Как и концепцию игры. Тренер об этом не говорит. Приглашение ведется сумбурно. Кудашову очень сложно работать в психологическом плане. У него нет понимания, кто у него будет в команде, в какой хоккей играть.
- Вы играли с Кудашовым на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. Что он за человек?
- В сборную его пригласили из фарм-клуба «Торонто». Нам было лет по 20 с «копейками». Он всегда был очень рассудительным, размеренным, структурированным. Не был эмоциональным. Это способствует тренерской работе. Только не в клубе СКА и нашей сборной. Там сложно быть структурированным.
- Кудашову стало легче с приходом в СКА Брагина?
- С приходом Брагина зашла тройка Морозова, стала играть постоянно. Но это не решение Кудашова, это решение сверху. Пока команда побеждает, играет неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Плей-офф раскроет карты.
- Кудашов рассказывал, что в Лиллехаммере услышал о себе много нового от Тихонова.
- Если вы помните, тогда у нас было две сборные – национальная и олимпийская. Одну возглавлял Михайлов, другую – Тихонов. И переход игроков из одной в другую болезненно воспринимался тренерами. А про Виктора Васильевича могу сказать: в Лиллехаммере он чувствовал себя плохо в физиологическом плане. Он многие вещи забывал. Собрания шли по 40-50 минут. В конце установки на матч с немцами он вдруг сказал: «Ребята, давайте обыграем французов». Многие функции взяли на себя Дмитриев и Юрзинов. Они вели команду, Тихонов же выполнял функции главного тренера номинально. Играли неплохо, но попали на злостных финнов – 0:4 и 0:5. Задействовали всех трех вратарей – Абрамова, Иванникова и Зуева.
- Кстати, кого из российских вратарей вы считаете сильнейшим в НХЛ?
- Если брать вдолгую, то однозначно Василевского. Бобровский после подписания большого контракта с «Флоридой» просел, просел очень сильно. Спортивная составляющая немного упала. Однако он не первый и не последний, кто сталкивается с подобной ситуацией. Думаю, Серега с ней справится. Есть молодые Самсонов, Шестеркин. Чтобы вратарям давать оценку, им нужно сыграть матчей по 55-60. А провести на хорошем уровне 5, 10, 15, 20 игр многие могут.
- Перед новым президентом КХЛ Морозовым поставлена задача сократить отток игроков в НХЛ…
- А зачем? Да, это указ Президента России, который в авральном порядке пытаются претворить в жизнь. Но если мы не даем молодым игрокам развиваться в КХЛ, то какой смысл их здесь удерживать. В плане патриотизма? Перед тренерами клубов КХЛ стоят турнирные задачи, решить которые с молодыми очень трудно. Когда и где наигрывать молодежь? Если игроку давать по 8 минут, то он через месяц-другой «умрет» и никогда не выйдет на высокий уровень.
- В каком состоянии в России детский хоккей?
- В плачевном. Построено много катков, улучшили инфраструктуру, условия. Но нет тренерских кадров. Детей в основной массе тренируют несостоявшиеся игроки, которым немногим больше 20 лет. Я их называю обиженными. Институт физкультуры они закончили заочно, зачастую за деньги. Какой педагогики от них ждать? Объяснить ребенку они не могут, идут поборы с родителей. Что получаем на выходе – мальчишка катается плохо, клюшкой владеет тоже плохо, нет игрового мышления. Все это проецируется на международный уровень.
- В Лиге чемпионов российским клубам надо участвовать?
- Я бы играл. Но сделать это сложно. Было бы лучше, если КХЛ охватила европейский рынок.
- По 62 матча в регулярном чемпионате – не перебор?
- Да нет. Думаю, даже мало. Главное, чтобы все клубы играли и существовали по одним и тем же правилам. Чтобы не было лазеек обойти потолок зарплат.
- Как бы смотрелся в НХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина?
- ЦСКА? Думаю, не потерялся бы. Боролся за восьмерку, то есть плей-офф. Только у ЦСКА результат приносят четыре игрока. Хотя в команде четыре добротных звена. А забивают немногие. В этом проблема.
- Яшкин останется в КХЛ?
- Нет. Я уверен, что точно вернется в НХЛ. Он там играл достаточно неплохо, просто не влез под потолок зарплат в «Вашингтоне». Он физически мощный, амбициозный, ни на йоту не сбавил. Крикунов его правильно использует. На него ходят болельщики. Приятный бонус для КХЛ.
- Футбол любите?
- Когда я в 14 лет приехал в динамовский интернат, болел в футболе за «Спартак». Мне нравился комбинационный стиль. Я вырос на Гаврилове, Черенкове, Шавло… Среди футболистов у меня много друзей. А в хоккее болел за ЦСКА. За московское «Динамо» почему-то не переживал, даже когда там играл Газзаев. Вел статистику игроков, таблицы. В Воркуту доставляли еженедельник «Футбол – Хоккей», я его с трудом покупал, читал от корки до корки.
- Почему российские футболисты не пользуются спросом в Европе?
- Уровень! Наша молодежь думает, что им все должны платить большие деньги. Сразу! Зачем молодому футболисту рвать задницу в условном «Лейпциге», если здесь получают в разы больше? Почему взлетел Панарин? Потому что у него преобладала спортивная составляющая. Почему просел Бобровский – из-за контракта. Женьке Кузнецову здесь насыпали денег, и он потерял сезон. Но включил мозги, уехал и стал работать на спорт.
Медные трубы для молодежи – это деньги, очень многие на них обжигаются.