Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат - Советский спорт
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27 февраля 2020 22:26ХоккейДомрачев Владислав

Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат

Завершился регулярный чемпионат. В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель этого трофея, а также Кубка Гагарина ЦСКА.

Состав участников плей-офф определился еще во вторник. А на Востоке – и пары в первом раунде. С нетерпением ждем битвы прошлогодних финалистов конференции «Авангарда» и «Салавата Юлаева». На Западе же до четверга в вопросе «кто с кем» была неопределенность.

ЦСКА после поражения от СКА сразу показал намерения и уже в первом периоде накидал три шайбы в сетку сочинских «леопардов». Столько же – во втором и на этом остановился. Капризов довел личный счет голам до 33 и, как и в прошлом сезоне, первенствовал в снайперской гонке. Напомню, Русская Ракета Павел Буре в последнем для себя чемпионате СССР забил 35.

А в это время первая команда Востока «Ак Барс» собственноручно отказывалась принимать вторничный подарок СКА. Команда Дмитрия Квартальнова уступила дома освободившемуся от турнирных задач «Автомобилисту» и московским армейцам – Кубок континента. Неужели в Казани еще верят в кубковое проклятие победителя регулярного чемпионата?! ЦСКА же год назад снял его.

Отметим 19-летнего вратаря уральцев Галкина, достойно заменившего угодившего в больницу Коваржа. Именно Галкин достоин символической сборной молодых игроков (до 21 года), а не запасной голкипер «Витязя» Кочетков, начинавший сезон в СКА, но авансов не отработавший.

«Локомотив», остановившийся на «шестом пути», прибыл в Подольск без легионеров. Хозяева могли выбрать соперника по плей-офф – ЦСКА или СКА. С теми и другими армейцами «витязи» уже имели кубковое дело, безнадежно уступив в обеих сериях 0-4. Казалось, команда Михаила Кравеца выбрала Санкт-Петербург. Она вела 4:2, но молодые железнодорожники сквитали счет. Однако после буллитной перестрелки хозяева забронировали билеты в Питер.

Без травмированного капитана Александра Семина – он выбыл до конца сезона – и без того малые шансы «Витязя» превращаются в микроскопические.

Но все эти бои – местного значения. Болельщики московского «Динамо» и «Спартака», затаив дыхание, следили за событиями в Минске. А там… Команда Владимира Крикунова прибыла в столицу Белоруссии со своими лидерами Шипачевым и Яшкиным, пропустившими предыдущий матч с «Трактором». Гости вели 2:0 и 3:1, но у «зубров» разразился хет-триком ветеран Костицын-старший, его почин поддержал другой ветеран - Павлович. И 1:3 чудесным образом превратились в 4:3. На этом фоне померк 31-й гол Яшкина.

Что из этого следует? Следует дерби - московское, культовое, «Динамо» - «Спартак». Знарок против своей бывшей команды, с которой он дважды завоевал Кубок Гагарина, догнав по титулам основателя клуба Аркадия Чернышева. Есть новая и, верится, яркая страница в истории Кубка Гагарина! Да и болельщики бело-голубых и красно-белых будут только рады. Им не придется мчаться за любимыми командами в Ярославль и Хельсинки.

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