Русская тройка Вашингтона сносит все на своем пути (видео)

«Рейнджерс» – «Филадельфия» – 3:5

«Филадельфия» одерживает шестую победу подряд и вплотную приближается к «Вашингтону», который лидирует в Столичном дивизионе. И уже 5 марта эти команды сыграют между собой, так что ситуация в таблице может измениться в ближайшее время.

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист провел полный матч впервые с 1 февраля. Хозяева безобразно защищались, в режиме глубокого сна провели два периода, так что претензий к ветерану должно быть минимум.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей в большинстве, а в третьем периоде имел роскошный шанс забить – хозяев выручил Лундквист.

Павел Бучневич выходил на лед в первом звене, забросил шайбу в большинстве, а Артемий Панарин продлил свою результативную серию до 13 матчей и в списке бомбардиров лиги снова обошел Коннора Макдэвида. Выше Панарина только Давид Пастрняк из «Бостона» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

«Миннесота» – «Вашингтон» – 3:4

Илья Ковальчук наконец-то набирает свои первые очки за новый клуб и становится пятым российским игроком в истории лиги, который набирал очки в одном сезоне за три разные команды. Напомним, что Илья начал сезон в «Лос-Анджелесе», а продолжил в «Монреале».

Первый гол русской тройки получился очень красивым, хотя на повторе хорошо видно, что Ковальчук и Евгений Кузнецов на входе в зону чуть-чуть не разобрались, но главное не сбились с темпа и сделали все для очередного страшного броска Александра Овечкина.

Великий делает в этом матче дубль (703), еще на два пункта приближаясь к Майку Гартнеру (708 шайб).

Александр Овечкин впервые с конца января отмечается голевой передачей на Тома Уилсона, чей бросок в этом матче стал победным.

Брэнден Диллон и Райан Хартман повеселили публику неплохой дракой, где по точным попаданиям в бубны каждый вправе рассчитывать на ничью.

«Флорида» – «Калгари» – 0:3

Перед этой игрой у команд были идентичные показатели побед и поражений. Сергей Бобровский получил повреждение на тренировке и на игру заявлен не был, хотя травма вроде бы не вызывает опасений – в ближайшем матче россиянин должен вернуться в строй. У «пантер» уже который матч молчит ударная тройка Дадонов – Барков – Юбердо, и это является основной причиной пяти поражений в последних шести матчах.

«Коламбус» – «Ванкувер» – 5:3

Невероятный камбэк «жакетов», которые еще за восемь минут до финальной сирены проигрывали с разницей в две шайбы и совершенно не бросали по воротам. Как вдруг… откуда что берется.

У защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова три силовых приема, три блока и голевая передача – теперь у россиянина на счету 17 очков в сезоне.

«Анахайм» – «Нью-Джерси» – 0:3

Игровое время Никиты Гусева осторожно ползет вверх, а следовательно продолжается результативная серия нападающего «Нью-Джерси». Россиянин набирает очки уже в шестом матче подряд, а всего в этом сезоне у него уже 12 голов и 30 передач в 62 матчах. Достойные цифры для дебютного сезона.

«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 1:4

«Голден Найтс» в последний раз проигрывали 12 февраля в матче против «Миннесоты». С той поры «Вегас» выиграл восемь матчей подряд, лишь в двух случаях не уложившись в основное время. Анже Копитар в первом периоде делает дубль и его 20 шайба в сезоне становится в этом матче победной.

Николай Прохоркин провел на льду без малого десять минут (1 бросок, 1 блок).