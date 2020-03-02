Сорокин отдавал, Романов дебютировал, Григоренко реабилитирован. Как ЦСКА победил «Торпедо»

«Торпедо» - соперник колючий, авторитеты не признающий. Автозаводцы на старте сезона нанесли чемпионам поражение в Нижнем Новгороде (2:1ОТ), забросив победную шайбу за три секунды до конца овертайма. Отличился брагинский чемпион Станислав Бочаров, вошедший в ТОП-10 снайперов регулярного чемпионата.

Но стоит ли вспоминать гладкий турнир? Ведь плей-офф – другой вид спорта. Ладно, тогда вот пара интерсных фактов из кубкового противостояния ЦСКА и «Торпедо». В 2016-м эти соперники сошлись во втором раунде, в первом – нижегородцы сняли с дистанции мастеровитый «Йокерит». Стартовый матч серии в Москве выиграли подопечные Петериса Скудры. Но следующие четыре – армейцы. После завершения серии главному тренеру проигравших журналисты устроили овацию.

А в бородатом 1960-м призеров в чемпионате страны впервые определяли в плей-офф. В первом матче четвертьфинала автозаводцы дома обыграли команду Анатолия Тарасова, прибывшую в Горький после неудачи сборной на Олимпиаде в Скво-Вэлли (только бронза) в минорном настроении. Армейцы растерялись. На их счастье вторую встречу перенесли в Москву из-за оттепели. ЦСК МО с трудом одолел неуступчивых волжан, а в финале разгромил московское «Динамо» 3-0.

Команда Игоря Никитина решила сразу подавить гостей и повела 2:0. Во втором голе принял участие вратарь Илья Сорокин, начав атаку пасом в среднюю зону. «Сухарь» плюс ассист – зачет олимпийскому чемпиону.

Отличился и другой олимпийский чемпион – форвард Михаил Григоренко, лучший бомбардир прошлого плей-офф. Но весьма оригинальным образом. На пятой минуте второго периода хозяева забили третий гол. Однако судьи его отменили и отправили в штрафной бокс Григоренко за несанкционированную атаку вратаря - шведа Андерса Линдбека уронили на лед. Армеец покорно подчинился. Тренеры же ЦСКА с таким поворотом не согласились и взяли запрос. После «киносеанса» шайбу легализовали, армейца с «лобного» места вызволили. Честно слово, автор этих строк никогда не видел челлендж на отмену помехи вратарю. Да, думается, и присутствовавшие на «ЦСКА Арене» президент КХЛ Алексей Морозов и врио вице-президента лиги по хоккейным операциям Сергей Козлов, занимающий пост главы департамента проведения соревнований.

В этом матче состоялся дебют в плей-офф КХЛ нашего самого перспективного защитника, героя двух молодежных чемпионатов мира Александра Романова. Проспекту давали не слишком много игрового времени, да и ошибок он не избежал. Их подчистил Сорокин. А в третьем периоде 20-летний защитник был близок к голу. Напомним, в этом сезоне он еще не забивал.