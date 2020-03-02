В одну калитку. Московское «Динамо» переиграло «Спартак»

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

«Динамо» - «Спартак». Эту пару в первом раунде Западной конференции можно было смело прогнозировать уже в декабре, вопрос был лишь только в том, кто с какого места стартует. Но «Динамо» в заключительном матче регулярного чемпионата взволновало многих.

Легко переигрывая в гостях аутсайдера в лице минчан, «Динамо» вдруг спохватилось и решило, что лучше все-таки провести первый раунд в Москве, чем кататься в неприветливый Ярославль. Впрочем, если вспомнить о результате первого матча серии «Йокерит» - «Локомотив», то еще неизвестно, что лучше.

Ровно десять лет тому назад команды встречались между собой в плей-офф. «Спартак» Милоша Ржиги в серии до трех побед, четырех матчах справился с командой Андрея Хомутова и во втором раунде попал под ярославский «Локомотив».

Много событий произошло за эти десять лет. «Динамо» под руководством Олега Знарка дважды завоевывало Кубок Гагарина, а «Спартак» пропускал сезон из-за финансовых проблем.

БЕЗ РАСКАЧКИ!

Начали так, что сразу стало понятно: соскучились. Может быть не по друг другу, но по игре в хоккей уж точно. «Динамо» открывает счет первым же опасным броском. Пара защитников Максим Гончаров - Дамир Мусин изначально не выглядит в рядах красно-белых чем-то непроходимым, а тут еще Дамир клюшку почему-то потерял... Дмитрий Яшкин был беспощаден - Юлиус Гудачек только едва поднять ловушку, а шайба уже вылетала из верхнего угла ворот. 1:0!

В середине периода «Спартак» уже начал дымить капитально. Семен Панкратов накатил на пятачок слева и от конька Евгения Кулика шайба заползает в ворота. Ранний нокдаун? Отнюдь. Олег Знарок берет тренерский запрос на помеху вратаря и сохраняет для своей команды минимальный счет.

ВЫ - СЛАБОЕ ЗВЕНО. ПРОЩАЙТЕ

«Динамо» хватило чуть больше получаса чистого времени, чтобы ушатать «Спартак» окончательно. Гости просто не видели чистого льда, а для красно-белых это проблема.

Броском с дальнего пятачка Дмитрий Яшкин как бы напомнил, что он все еще здесь, но «Спартак» не внял. Бросок Мартиньша Карсумса с убойной позиции и огромная куча-мала перед воротами Александра Еременко - это все, чем могли похвастаться красно-белые во втором отрезке встречи. Негусто.

Вбрасывание на чужой синей линии вдруг снова становится событием для пары Гончаров - Мусин и в результате Андре Петерссон играючи разрешает эпизод сам, а спустя четыре минуты он же в касание завершает диагональ Андрея Миронова от правого борта. Дмитрий Вишневский и Яков Рылов наблюдают за всем этим на прямых ногах, а Юлиус Гудачек катит на скамейку запасных.

На лед выходит Павел Хомченко, который недавно очень прилично смотрелся в матче именно против «Динамо», но это явно не тот ход, который планировал Олег Знарок в первом матче серии.

В концовке второго периода второе удаление в матче хватает защитник «Спартака» Евгений Кулик, а в начале третьего периода на скамейке штрафников ему компанию составляет Мартиньш Карсумс за фол против Ивана Игумнова. Удивительно, что к ним почти сразу же не присоединился Максим Гончаров за толчок в спину Яшкина.

Спустя считанные секунды это судейское решение уже не имело никакого значения. За две секунды до выхода на лед удаленного Кулика, шайба после броска Юусо Хиетанена от синей линии и отскока от Хомченко, плавно опускается на клюшку Ивана Чайковски и пустые ворота. Есть первый гол «Динамо» в большинстве!

В какой-то момент хозяева несколько увлеклись силовой борьбой, которой и так было в достатке, да и комфортный счет вроде бы призывал чуть скинуть мощности. Куда там! Ансель Галимов в своей зоне каким-то чудом уклонился от силового приема Яшкина, но тут же угодил под Шипачева, который получил 2+10 минут за атаку в область головы и шеи. «Динамо» отпраздновало это событие очередным голевым шансом при игре в меньшинстве.

ДРАКА!

Что оставалось? Правильно, развлекать зрителей! Сначала сцепились Алексеев и Федоров, затем Гончаров вроде бы уже завершив борьбу с Яшкиным, вдруг развернулся и воткнулся в лидера «Динамо», спровоцировав грандиозное месиво от которого в отдельном танцевальном номере отклеились Полыгалов и Никишин. Итогом всей этой красоты стало то, что в двух штрафных боксах разместились восемь человек.

«А дальше?» - помните реплику из классического мультика? Пожалуйста! Галимов зачем-то вознамерился размазать Лямина. Странное желание. И оно было столь велико, что промахнувшись мимо соперника, спартаковец едва не улетел на свою скамейку запасных. Сумел, однако, вернуть себя обратно, тут же сцепился с Панкратовым, которого атаковал Кокарев и очень быстро оказался в партере. 100+ минут штрафа! Роскошь!

«Динамо» своей активностью просто задушило атаку «Спартака».

Илья Зубов? Нет, не слышали. Александр Хохлачев? Что-то знакомое... Каспарс Даугавиньш? А кто это?

«Спартак», в свою очередь, ничего не смог поделать с ударным звеном «Динамо». У Олега Знарка есть сутки на осмысление ситуации.