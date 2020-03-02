Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победили

- Этот матч был самым легким противостоянием со «Спартаком» в этом сезоне, судя по счету?

- Мы здорово сыграли, победили. В концовке выстояли. Но надо уже забыть этот матч и двигаться дальше.

- Вы находились на скамейке, когда началась заваруха Гончарова и Яшкина, которая проходила прямо рядом с вами. Гончаров ударил клюшкой в голову или что там было?

- Я не видел этот момент.

- Помните, когда последний раз получали 2+10 за удар в голову?

- Нет.

- Это было на чемпионате мира в Минске. А что там случилось. Соперник падал?

- Да нет. Яшкин ехал и с шайбой, я думал, что он уедет, а Гончаров его ударил. И я приехал в эту кучку.

- Чем объясните, что у ударного звена игра здорово пошла? Не смогли спартаковцы вас сдержать.

- Сегодня были моменты, мы забили. Петерссон забросил две шайбы. Двигаемся дальше.

- Готовы к тому, что следующие матчи будут еще более нервными?

- Мы готовимся к каждой игре.