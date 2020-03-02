«Мне нужно пойти в раздевалку и ударить Шипачева?» Эмоции участников матча «Динамо» - «Спартак»

Матчи был яркий, эмоциональный. В третьем периоде эмоции выплескивались через край – несколько драк. Болельщикам запомнится надолго. После матча его итоги подвели наставники команд:

«Первая игра проиграна. Я ли инициировал потасовку? У вас странный вопрос. Как нейтрализовать тройку Шипачева? Мы подумаем. Почему поменял Гудачека? Хотел встряхнуть команду и планировал поставить Юлиуса на следующий матч. Чего не хватило команде? Того, чтобы лидеры «не молчали». Переигрывали смены, ошибались – или не смогли, или не получилось. Готовимся дальше», - резюмировал Олег Знарок, главный тренер «Спартака».

«Игра была интересная для зрителей, а для нас излишне грубая, но что уж тут. Нам кажется, что Панкратов забил гол, но судьи сказали, что помеха. Парень молодой, старался. А вообще, матч хороший – нам было чем заниматься, когда с другой стороны пять человек сидит, звенья новые стояли придумывали- собирали! Почему не Бочаров на воротах? Решили, что первую игру сыграет опытный Еременко. Правильно ли что Яшкин не ответил Гончарову? Не могу сказать, тут от человека зависит. Эмоции пусть им судьи гасят», - сказал Владимир Крикунов, наставник московского «Динамо».

Игроки также поделились впечатлениями от старта плей-офф:

«Игра упорная, хорошая. Мы победили из-за того, что не уступали «Спартаку», навязывали им свою игру. Нужны ли на площадке такие драки? Они всегда были в хоккее, это нормально. Эмоции иногда захлестывают», - рассказывает нападающий «Динамо» Владимир Брюквин.

«Нам не получилось забить первыми, но ничего страшного. Счет в серии всего 1:0. Есть ли у нас неуверенность из-за проигрышей «Динамо»? Нет, у нас каждый знает, что может выйти и забить. Как отреагировал на слова Крикунова о том, что они со мной разберутся? Я не читаю прессу. Да, мне передавали, но значения этому не предал. Чувствовал ли охоту за собой? Нет, обычный матч. Силовой от Шипачева? Что вы хотите, чтобы я пошел сейчас и ударил его в локоть? Шипачев пошел бить меня, захотел что-то доказать. Драки – это эмоции», - сказал Ансель Галимов, нападающий «Спартака».

«У нас хорошая реализация моментов. Мой гол в начале во многом повлиял на ход встречи. За него ли меня били в концовке? Я не знаю, спросите у Гончарова. Сильный ли был удар? Думаю, что вы и так все видели. Я не стал отвечать. Смысл в этом? Вон он сидит сейчас в раздевалке, штраф свой получил – пусть и дальше сидит там. Похож ли плей-офф на НХЛ? Это две лиги, они разные. Но в плей-офф отличный накал, интенсивный хоккей. Почему хорошо играем против красно-белых? Подходит нам эта команда. Нам нужно придерживаться тактики, играть ответственно, не поддаваться на провокации», - подвел итог форвард бело-голубых Дмитрий Яшкин.

«Игра у нас не получилась. Хотели выиграть хотя бы третий период, чтобы перенести его на следующий матч, но не получилось. Провоцировали ли мы динамовцев? Просто иногда нервы сказываются. Как забивать «Динамо»? Как и всем! Мало создали моментов у их ворот. Хочется забивать первыми, вести по счету. Как нейтрализовать первое звено бело-голубых? Я вам этого не скажу», - не стал раскрывать секретов капитан «Спартака» Анатолий Никонцев.