Ничушкин выбивает сотню, а Драйзайтль и Макдэвид озверели

«Детройт» - «Колорадо» - 1:2

Владислав Наместников отмечается дебютным голом за «Колорадо», который одерживает девятую подряд гостевую победу. До повторения рекорда «Детройта» остается три матча. Весной 2006 года «Ред Уингз» сумели выиграть 12 матчей подряд на выезде.

Нападающий едва не забил ногой, но в последний момент все-таки сумел опустить клюшку на лед. В атаке сумели отметиться Райан Грэйвз (+44) и Валерий Ничушкин (+30) - оба входят в пятерку самых полезных игроков лиги. Для Ничушкина эта голевая передача становится сотым очком в лиге.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров также в плюсе - у него за 16 минут игрового времени два силовых приема.

Волевую победу гостям помог одержать голкипер Майк Хатчинсон, проводящий свой дебютный матч за новую команду и вышедший на лед впервые с 5 февраля.

«Нэшвилл» - «Эдмонтон» - 3:8

До третьего периода все было чинно и благородно, но затем начался внезапный ад. Пекка Ринне получил пять шайб в течение пяти минут и на этом все было закончено. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали на двоих десять очков и это было страшно.

У бешеного немца по результативности полный абсолют - в сумме набрал уже 107 очков. За ним вприпрыжку устремился Макдэвид, который в этой встрече обошел Артемия Панарина.

Также стоит отметить, что Драйзайтль делит первое место с Давидом Пастрняком из «Бостона» по количеству победных шайб - у обоих по 10.

Короткой строкой

Защитник «Торонто» Морган Райлли приступил к тренировкам после травмы ноги из-за которой он пропустил 20 матчей.

Российский новичок «листьев» Илья Михеев также провел первую тренировку. Нападающий получил травму кисти в конце декабря в матче против «Нью-Джерси».

Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне должен вернуться на лед в ближайшем матче своей команды против «Баффало». Финн получил повреждение в недавнем матче против «Вашингтона» из-за чего смог провести на льду всего 23 секунды.