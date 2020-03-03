Мозякин устрашил. «Магнитка» взяла реванш у «Барыса»

В первом матче серии «Барыс» одержал победу 4:0 за явным преимуществом. Не спас «сталеваров» их палочка-выручалочка Василий Кошечкин. Две из трех шайб – на его совести. Но когда забиваешь ноль голов – винить вратаря бессмысленно. Капитан гостей Сергей Мозякин ни разу не попал в створ ворот. Когда такое было?!

Похоже, Кошечкин заразил Эдварда Паскуале. Во втором периоде габаритный голкипер «Барыса» расклеился. Тревожный звоночек прозвенел раньше – когда форвард гостей Архип Неколенко сотряс штангу. Хозяевам не помогло козырное большинство «5 на 3» на последней минуте первого периода.

А в начале второго Андрей Нестрашил пробил Паскуале щелчком с приличного расстояния. Чех спиной вкатился в зону и бросил на авось, шайба затрепыхалась в сетке. Вскоре его примеру последовал Мозякин. Капитан «Магнитки» тоже поразил цель щелчком, но это был его фирменный уантаймер почти от синей линии. «Радиоуправляемая» пуля влетела в нижний угол, вратарь же почему-то упал в противоположный.

Во втором матче Мозякин вышел в русской тройке – с Андреем Локтионовым и Николаем Кулеминым. Наставник «Металлурга» Илья Воробьев постоянно тасует звенья, так и не нащупав оптимальную «химию».

Ближе ко второму перерыву Мозякин блеснул искусством паса. Его прецизионная передача на средний пятачок Нестрашилу привела к третьему голу, в большинстве. Не забить чех просто не имел права.

А мы гадали, распечатает главный снайпер и бомбардир КХЛ и чемпионатов страны ворота в плей-офф или повторит личный антирекорд прошлого сезона. Напомним, год назад «Магнитка» уже в первом раунде пала от уфимских клюшек, Мозякину пришлось выходить на лед буквально из-под капельницы. Какие уж тут голы!

У «барсов» же во второй встрече затупились когти. Возможно, уверенности их лишил Кошечкин. Его сэйв в первом периоде не позволил хозяевам открыть счет. Вратарь лежа клюшкой вынес шайбу из пустых ворот после броска Егора Петухова.

В третьем периоде Локтионов загубил выход один на один с Хенриком Карлссоном, заменившим бедолагу Паскуале. Кошечкин же продолжал выручать и наиграл на 81-й в своей кахаэловской карьере и 96-й в чемпионатах страны «сухарь».

После финальной сирены приз лучшему игроку в раздевалке «Магнитки» - каску сталевара – вручили… Артему Минулину. Конечно, это аванс 21-летнему защитнику.

КХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

¼ финала

2-й матч

«Барыс» (Нур-Султан) – «Металлург» (Магнитогорск) – 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Нестрашил, 25, 37. Мозякин, 28.

Счет в серии: 1-1 (4:0, 0:3).