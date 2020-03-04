Панарин и Кучеров отдыхают, Малкин буйствует, а Худобин тормозит Драйзайтля

«Айлендерс» - «Монреаль» - 2:6

Призрачные надежды канадцев на попадание в плей-офф после этого результата стали чуть более осязаемыми. А «Островитяне» если продолжат так играть, то вполне могут выпасть из зоны плей-офф, где они продолжают находиться во многом «благодаря» кадровым проблемам «Коламбуса».

Семен Варламов начал игру на скамейке запасных, но после того, как Томас Грайсс отбил лишь 9 бросков из 12, российский голкипер занял место в воротах и пропустил дважды.

«Питтсбург» - «Оттава» - 7:3

Ну, наконец-то! Серия из шести поражений подряд прервана. Последняя победа «Питтсбурга» случилась 21 февраля в матче против «Торонто». Евгений Малкин делает ассистентский покер впервые с февраля 2012 года и помогает Брайану Расту оформить третий хет-трик в карьере. Сидни Кросби набирает три очка и делает 800 голевую передачу в карьере.

Артем Анисимов из «Оттавы» провел на льду всего 32 секунды и получил травму в столкновении как раз именно с Малкиным. Никита Зайцев провел на льду 24 минуты, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности -3.

«Рейнджерс» - «Сент-Луис» - 1:3

Результативная серия Артемия Панарина прерывается на 14 матче. Последний раз без набранных очков россиянин уходил с площадки ровно месяц назад в матче против «Торонто».

«Сент-Луис» одерживает 8 подряд победу и повторяет достижение «Вегаса» в этом сезоне по продолжительности победных серий.

«Тампа Бэй» - «Бостон» 1:2

У Никиты Кучерова также сегодня выдался постный день, а его команда уступила лидеру лиги. Несмотря на это, Андрей Василевский был признан второй звездой матча - голкипер справился с 30 бросками.

«Виннипег» - «Баффало» - 3:1

Важная победа для «Джетс», которые ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. Финн Патрик Лайне возвращается в состав после небольшого повреждение и в четвертом матче подряд не может отличиться.

Российский защитник Дмитрий Куликов в последних пяти матчах проводит на льду по двадцать минут и стабильно в плюсе.

«Даллас» - «Эдмонтон» - 1:2 ОТ

Голкипер «старз» Антон Худобин не позволил Макдэвиду и Драйзайтлю прошить себя, хотя оба набрали по результативной передаче, а «Эдмонтон» сумел добиться победы в овертайме. Но по сравнению с тем, что эти господа учинили в прошлой игре с «Нэшвиллом», сегодня «Даллас» считай, что победил.

Наш старый знакомый, экс-голкипер СКА Микко Коскинен отразил 42 броска по воротам. Александр Радулов отметился голевой передачей, Денис Гурьянов очков не набрал, хотя не раз был близок к тому, чтобы отличиться.

«Вегас» - «Нью-Джерси» - 3:0

Голкипер «Голден Найтс» Робин Ленер (115 побед в НХЛ) впервые играет «на ноль» в сезоне. Для голкипера это 15 «сухарь» за все время выступления в лиге.

Нападающий Уильям Карлссон забивает сотый гол в карьере, а «Вегас» недолго горевал после того, как «Лос-Анджелес» прервал их победную серию из восьми матчей. Отличился даже Райан Ривз, а это всегда страшно.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев выходил в первой бригаде большинства, был на раздаче для Йеспера Братта, но партнеры так и не сумели воспользоваться его передачами. Шестиматчевая результативная серия Гусева завершена.