Хартли не дотянул до мирового уровня. «Салават Юлаев» победил «Авангард» - Советский спорт
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05 марта 2020 22:08ХоккейДомрачев Владислав

Хартли не дотянул до мирового уровня. «Салават Юлаев» победил «Авангард»

Волевые победы «Салавата Юлаева» и «Барыса», «теннисная баранка» «Витязя» в Подольске, крушение «Локомотива» – самые интересные события в обзоре игрового дня.

ОМСК ПОКАЗАЛ ГАРИПОВА

- У «Салавата Юлаева» есть игроки мирового уровня, серия будет долгой, - заявил после поражения во втором матче серии (2:3ОТ) главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Болельщикам понятно, о ком речь. Это звено легионеров Уфы Умарк – Маннинен – Хартикайнен. Сошников? С некоторой натяжкой, е тому же он по-прежнему восстанавливается. Защитник Ларсен? Вратарь Метсола? Может быть.

В первом периоде «ястребы» дважды огорчили лучшего голкипера прошлого сезона. После перерыва подопечные Хартли стали нарушать незыблемые законы хоккея – терять шайбу в средней зоне. Две потери, две контратаки и два ответных гола.

А в третьей 20-минутке за дело взялись «игроки мирового уровня». Вратарю гостей Бобкову можно только посочувствовать: шайбы влетали в его владения после бросков с приличного расстояния рикошетов. Хартикайнен отпраздновал один из своих голов в стиле открывшего в матче счет Шумакова, передразнивая омича. После пятой пропущенной шайбы Бобков уступил пост номер один Гарипову. Герой плей-офф-2018 не пропустил. Шестую забили в пустые ворота. В субботу матч начнет он, обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».

КОШЕЧКИН ЗАСНУЛ

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«Металлург» добился победы во втором матче в Нур-Султане во многом благодаря вратарю Кошечкину. Олимпийский чемпион сыграл, как в лучшие годы, и засушил сухарь. Забил и отдал капитан «сталеваров» Мозякин.

Когда на 47-й минуте лучший бомбардир в чемпионатах страны распечатал ворота Паскуале, показалось, что вот она, развязка. С этим не согласился лучший защитник прошлого чемпионата Диц. Вдохновленный поэзией Пушкина, канадец с казахстанским паспортом завершил контратаку в… большинстве броском с лопаты. Шайба прошмыгнула в сетку под мышкой Кошечкина.

Овертайм затянулся на… 31 секунду. Хозяева отвоевали было шайбу в своей зоне, но Мозякин ее потерял. Последовала передача из-за ворота на пятачок, защитник «Магнитки» Антипин не смог отбросить шайбу в сторону, «барс» Виделль тихо направил ее в сторону ворот и попал в жаркие объятия партнеров. Кошечкин даже не среагировал. Стоял, словно прикованный к штанге. Может, заснул?

Этот гол вполне может стать решающим в серии. «Барыс» вернул преимущество своего поля.

ПАРАД МОЛОДЫХ АРМЕЙЦЕВ

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«Витязю» стоит посочувствовать. Дважды в плей-офф (в 2017-м и 2019-м) симпатичная подмосковная выходила на будущих обладателей Кубка Гагарина – СКА и ЦСКА. Итог – восемь поражений. Три года назад команда Валерия Белова уступила с общим счетом 6:23. Игры в Подольске прошли в одни ворота, хозяев – 2:6 и 1:7.

Но в этом сезоне «Витязь» достойно провел первые периоды в Санкт-Петербурге, вторую встречу завершил двумя шайбами в ворота Самонова.

В Подольске наставник армейцев Алексей Кудашов бросил в бой Хелльберга, что не характерно для плей-офф. А Михаил Кравец доверил ворота дублеру Сапрыкину, который дважды капитулировал на 10-й минуте и зачехлил клюшку. Его огорчила наша серебряная молодежь – защитник Галенюк и Иван Морозов, открывшие личные снайперский счет в плей-офф.

А в Питере это сделали нападающие Марченко и Подколзин, первый из них в стартовом матче серии оформил дубль. Забил он и в Подольске – пятую шайбу, на экваторе игры. А Валерий Брагин все равно был недоволен, подсказывал, пихал... С новым старшим тренером СКА не знает поражений. И кто теперь назовет его приглашение сомнительным ходом?

Уходя в раздевалку на перерыв, Подколзин и Ко с удовольствием отбивали «пятюни» юным болельщикам. Настроение у молодежи отличное. О таком дебюте в плей-офф, где зачастую в бой идет одни старики, можно было только мечтать.

Кстати, накануне победный гол в ворота «Нефтехимика» (5:1) забил еще один брагинский питомец – Дмитрий Воронков из «Ак Барса».

КОШМАР ЯРОСЛАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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Два матча в Хельсинки «Локомотив» завершил поражениями с общим счетом 1:11. Откровенно слабо сыграли вратари Лазушин и Коновалов.

- У «Йокерита» залетало буквально все, они использовали почти все моменты, - объяснил в редакции «Советского спорта» двукратный чемпион России в составе железнодорожников Александр Гуськов.

В матче номер три беды команды Майка Пелино продолжились. Хозяева так и не подобрали ключи к воротам Калниньша, «шуты» же трижды уязвили Лазушина. В субботу его наверняка заменит Коновалов.

Так слабо железнодорожники в плей-офф не играли. А может, дело в их соперниках. Такого мощного, голодного до побед «Йокерита» мы еще плей-офф не видели.

Если бы второй раунд начинался сегодня, то мы получили бы чертовски интересную пару Питер – Хельсинки. Говорите, что рано хоронить «Локомотив», в плей-офф и 0-3 отыгрывается. Да, конечно, если твоя команда – СКА.

Мозякин устрашил. «Магнитка» взяла реванш у «Барыса» Дубль чеха Нестрашила, а также гол и передача Мозякина помогли «Металлургу» победить в Нур-Султане и сравнять счет в серии. 03.03.2020 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
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