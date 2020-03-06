Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо»

СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА?

Впрочем, не думаю, что этот вопрос стоял перед «Спартаком» столь остро. Что, в сущности, произошло? Соперник, имевший более высокий посев, сделал то, что и должен был, а именно – взял два домашних матча. Так почему бы красно-белым не ответить тем же? Но начинать надо было именно сейчас. Все-таки, «Спартак» никак не относится к коллективам, способным на регулярной основе отыгрываться в сериях плей-офф с 0-3.

Изменения в составах команд носили минимальный, но заметный характер. У «Динамо» после небольшого отдыха вернулся в строй нападающий Даниил Тарасов и занял место во второй тройке нападения вместе с Полыгаловым и Индрашисом, а в воротах впервые появился Иван Бочаров.

Олег Знарок не сделал не единого изменения по сравнению со вторым матчем. Разве что, голкипер Никита Беспалов восстановился после повреждения и ожидаемо начал игру в качестве запасного.

МЫ НЕ ВИДИМ ВАШИ НОГИ!

Или… ну, в общем что-то такое требуют артисты на своих концертах от публики. Вот и сегодня публика вполне могла такое потребовать от «Спартака», который начал матч не то, чтобы плохо, а он его вовсе не начал. Складывалось впечатление, что защитники красно-белых – это не живые люди, а мраморные изваяния. Первая же атака «Динамо» приводит к эффектной подкидке от Тарасова и Полыгалов в упор атакует Гудачека. Добрый вечер! Следом Рылов хватает две минуты за фол в зоне атаки против Кулемина и в одном только большинстве «Динамо» сразу добивается целого мешка маленьких радостей, а именно: Кирилл Лямин с первой попытки «подстреливает» Дамира Мусина, а со второй вонзает шайбу под планку. Итог: Знарок теряет защитника (Мусин в первом периоде на лед больше не выходил), и меняет вратаря. Гудачек делает вид, что не замечает Беспалова, но делать нечего – надо катить на лавку.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ АДА

Кутейкин в фирменном стиле шарахнул со своей половины, Бочаров умудрился дважды шайбу из виду потерять, что позволило Зубову затолкать ее в ворота. Но для начала «Динамо» забило в третий раз! Идеальная передача Кулемина на Муранова и пустые ворота – Беспалов тут же попадает в клуб имени Гудачека и пропускает после первого же броска.

«Спартаку» никто не сказал, что на дворе плей-офф? С 0:3 не раз удавалось отскакивать по ходу чемпионата, но тут совсем другое дело. Тонкий аромат камбэка повис над ареной за шесть секунд до первого перерыва – это Федоров нанес точный бросок в верхний угол уже после того, как Лямин вернулся

на лед из штрафного бокса.

ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙКОВСКИ И МАСОЧНИК РЫЛОВ

На второй период у «Спартака» вернулся на лед Мусин, а Рылов стал играть в защитной решетке. Игра подравнялась, но в отдельных сменах давали жару те и другие. Преуспел для начала «Спартак»: Цыплаков уже лежа сумел перевести шайбу себе за спину, а Хохлачев кистевым броском отправил ее в левый угол. Но отыграться – это не значит выиграть. Спустя каких-то полторы минуты «Динамо» снова возвращает себе преимущество: Чайковски отлично поддерживает атаку своей команды и наносит урон ловушке Беспалова. Погоня продолжается!

В третьем периоде был отменен гол гостей – шальной отскок от закругления оконфузил Беспалова, но взятие ворот было отменено из-за атаки вратаря. А в концовке встречи «Спартак» сумел спастись. Где это видано, чтобы Херсли забивал с передачи Кутейкина? Впрочем, в плей-офф возможно все.

Овертайм представлялся для хозяев непростым испытанием. За 14 секунд до сирены Мусин выбросил шайбу через стекло, но в меньшинстве «Спартак» выстоял. Как и позже, когда по ходу овертайма красно-белые уже второй раз за серию нарушили численность состава. Прострелы на Яшкина были столь остры, что впору говорить об удаче. И в концовке первого овертайма она улыбнулась именно хозяевам. Цыплаков от правого борта откинул шайбу Юнькову, тот накатил в центр и выложил пас-конфетку на Котляревского и пустые ворота.

КХЛ

Плей-офф

Западная конференция

¼ финала

3-й матч

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 5:4 OT (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зубов, 7. Федоров, 20. Хохлачев, 34. Херсли, 58. Котляревский, 76 – Полыгалов, 1. Лямин, 4. Муранов, 5. Чайковски, 35.

Счет в серии: 1-2 (1:5, 3:4 5:4 OT).