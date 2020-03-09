Иван Барбашев: Тарасенко тренируется, но никто не знает, когда он вернется - Советский спорт
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09 марта 2020 16:00ХоккейСергеев Иван

Иван Барбашев: Тарасенко тренируется, но никто не знает, когда он вернется

Интервью с российским форвардом «Сент-Луиса».

После победы в Чикаго над «Блэкхокс» (2:0) форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Для «Блюз» эта виктория стала девятой в десяти последних турах. Действующие обладатели Кубка Стэнли продолжают возглавлять таблицу Западной конференции.

Это была четвертая игра в сезоне против «Чикаго», ваша команда в третий раз взяла верх. У «Сент-Луиса» особый настрой на матчи с «ястребами»?
Все знают, что соперничеству между нашими клубами много лет. Все матчи получаются интересными, всегда обилие борьбы, стычек, соответствующая атмосфера на трибунах. Самим хоккеистам такие поединки, исход которых решают одна – две шайбы, добавляют сил и мотивации. Тем более что «Чикаго» сейчас отстает от кубковой зоны всего на четыре-пять очков и бьется в каждом туре. Но и нас самих «Колорадо» поджимает. Нам необходимо продолжать выигрывать, и я рад, что мы это сделали в Чикаго.

«ВСЕГДА ИГРАЕМ В СВОЙ ХОККЕЙ»

Обратили внимание, что в какой-то момент трибуны вдруг затихли, а потом группа поклонников «Сент-Луиса» принялась вас поддерживать, дескать, «Вперед, «Блюз»?
Да, я услышал. Не помню, во втором или третьем периоде это было. Но я не удивлен. Подобное случается во многих городах. Почти везде в гостях на наши игры приходят местные фанаты «Сент-Луиса» и здорово поддерживают нас. Это очень приятно. Мы все слышим, хочу поблагодарить наших болельщиков.

В этом сезоне у «Сент-Луиса» уже четыре серии с семью победами и больше. Никто другой в НХЛ подобным в нынешнем чемпионате похвастать не в состоянии. Как вам это удается?
Трудно сказать. Пытаемся всегда и везде играть в свой хоккей. Случился, правда, по ходу чемпионата один провал, когда десять туров никак не могли выиграть. Не знаю… Просто стараемся в каждом матче строго выполнять установку тренера. Заставить противников устать, чтобы им сложно было нам что-то противопоставить. В принципе это получается, раз мы идем первыми на Западе.

Что показательно – «Чикаго» всего нескольких очков не хватает до места в плей-офф, при этом «Блэкхокс» на последнем месте в вашем дивизионе. Конкуренция запредельная!
Да, это точно. Но это касается не только нашего дивизиона. В конце сезона против всех играть крайне тяжело. На днях мы встречались с «Нью-Джерси». Команда вроде ни на что не претендует, но мы им проиграли. Такие клубы, получается, особенно опасны. Да, в плей-офф они не попадают, но все игроки из кожи вон лезут, чтобы показать себя ради будущих контрактов. Однако все же с теми, кто сражается за путевку в плей-офф типа «Чикаго», играть сложнее всего.

Перед запретом на обмены «Сент-Луис» так и не вышел на трансферный рынок, рассчитывая на скорое возвращение Тарасенко. Вы общаетесь с Володей, как он себя чувствует, как скоро вернется в состав?
На счет конкретной даты сказать не могу. Он уже вовсю работает, тренируется. Настроение у Володи боевое. Но никто не знает, когда врачи дадут добро. Мы все в команде ждем его.

«У НАС ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА»

Пару лет назад вы были самым молодым в «Сент-Луисе». Сейчас уже подтянулись новые ребята. Когда вернется Тарасенко, кому-то придется подвинуться. Что вы можете сказать вашим юным партнерам, которые бьются за место в основе?
Ну это стандартная ситуация. У нас и в прошлом сезоне была длинная скамейка. Любой, кто попадал в запас, готов был вернуться и с листа сыграть в полную силу. Сейчас, я думаю, молодые ребята все сами понимают. Потому, возможно, мы теперь стабильно и побеждаем – все показывают лучшую игру. Так как понимают: в резерве масса игроков, которые рвутся в основной состав.

Из-за обилия травм в «Сент-Луисе» часто меняют сочетания. В том числе вас на какое-то время разлучили с Сундквистом, с которым, по вашим слоам, нравится играть.
Да, я рад, что восстановили наше звено. Почти весь прошлый сезон мы отыграли вместе и неплохо получалось. Но к травмам всегда надо быть готовым. Плюс иногда что-то может разладиться внутри тройки. Тренеры же стараются добиться, чтобы каждое звено выдавало максимум. Меня на пять-шесть матчей развели с Сундквистом. Но сейчас уже почти все в команде выздоровели. С Оскаром у нас все на позитиве, никаких упреков, только помогаем друг другу и вместе наслаждаемся хоккеем.

Вы сказали, что вам на пятки наступает «Колорадо». Насколько «Сент-Луису» важно сохранить первую позицию на Западе?
Конечно, нам очень хочется остаться на первой строчке. Но «Колорадо» - очень сильная команда. Идет впритык. Нам нельзя ни в коем случае расслабляться. Тем более до плей-офф меньше месяца. Команде уже сейчас необходимо войти в кубковый ритм. Этот матч с «Чикаго» по накалу был почти как в плей-офф – все на тоненького. Вторую шайбу только к середине третьего периода забросили…

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