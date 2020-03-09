Капитан, до свидания! Или прощай? «Магнитка» бесславно завершила сезон

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин завершил сезон. Его команда бесславно выступила в регулярном чемпионате, заняв седьмое место на Востоке. «Металлург» не зажег и в плей-офф, уступив «Барысу» в пяти матчах.

Последняя игра серии – зеркало современного «Металлурга». Уже после первого периода команда Илья Воробьева горела 1:3. Грубые ошибки в обороне, вал удалений. Грустную картину слегка скрасил гол Кулемина, забитый после трехходовки с участием Мозякина и Локтионова.

Главный бомбардир за всю историю КХЛ не сумел забросить две шайбы, которых не хватало до высоты «300 голов за клуб». Тем не менее он луч света в темном царстве. На его чудо-передачу откликнулся молодой защитник Минулин и реализовал численное преимущество. Но это лишь эпизод.

Контракт же Мозякина с «Металлургом» заканчивается 30 апреля. Предложат ли ему новый – большой вопрос. Если да, то это не будет вопрос больших денег. 30 марта Сергею исполнится 39 лет, он воспитывает пятерых детей. Младший, Андрей, играет за «Стальных лисов», молодежную команду «Магнитки».

Под большим вопросом пребывание в Магнитогорске главного тренера Воробьева. Не погорячилось ли верховное главнокомандование клуба в лице президента и владельца клуба Виктора Рашникова, возвращая добывшего Кубок Гагарина в 2016 году тренера? Конечно, можно продолжать валить на его предшественника. Но Йозефа Яндача уволили в самом начале сезона, времени у сменщика была уйма. В чемпионском сезоне Воробьев тоже ведь заступил к штурвалу после отставки Майка Кинэна. Правда, работая в его штабе.

«Барыс» ждет соперника по второму раунду. Пока он не определился. Это будет точно не «Салават Юлаев».