Вернется ли плей-офф в Балашиху? «Салават Юлаев» уверенно переиграл «Авангард» и вышел вперед в сери

Их и чужие стены не пугают. В гостях омичи и уфимцы побеждают не менее охотно, чем дома. Это в прошлом сезоне в финале конференции «Авангард» после двух домашних викторий ушел в отрыв и преимущество сохранил, несмотря на отчаянную погоню «Салавата».

Теперь соперники не отпускают друг друга.

Паша Америка убежал в меньшинстве от самого быстрого защитника гостей Ларсена и на паузе переиграл вратаря Метсолу. Уфимцы немедленно ответили голом Хохрякова в большинстве.

Капитан юлаевцев Панин схватил (2+10) штрафа, едва не отвернув клюшкой голову Потапову. А Сергеев ткнул самого результативного «ястреба» Семенова головой в лед. Отсидев «срок», Панин взялся за «малыша» Зернова и едва не размазал омича по борту. Того увели в раздевалку. За своего вступился помощник капитана Широков. И не вспомнить, когда чемпион мира и Олимпийских игр дрался.

Защитник Покка вывел хозяев вперед, Ларсен ответил голом-близнецом. Расчетливым броском от синей линии. До второго перерыва Хохряков заставил капитулировать вратаря Бобкова, тоже с приличного расстояния.

А мастер по силовым приемам Пашнин решил добить Зернова, подловив его в на чистом льду. Классика!

В третьем периоде три шайбы влетели в ворота «ястребов» и лишь одна – в сетку гостей. Уфимец Картаев дважды убегал на рандеву с Бобковым в меньшинстве и со второй попытки пробил вратаря-гренадера. Но это случилось после ключевого гола Маннинена, забитого с передачи Умарка. Большие мастера все-таки вышли из тени.

Хохряков привел счет в соответствии с номером на своем свитере (№62). Мужественный Зернов решил расправиться с финном-обидчиком и засадил ему в шею. Судьи не отреагировали. В отличие от лавки гостей. На ней бушевал не только тренер Николай Цулыгин, но и сам пострадавший, забыв о боли и пакете со льдом.

И все-таки последнее слово осталось за «ястребом» Шумаковым. В первой половине матча он промазал по пустым воротам, а под занавес завез шайбу в сетку с «мясом». В несвойственном для себя ключе. Увы, к тому времени трибуны в Балашихе опустели. Возможно, болельщики «Авангарда» не увидели прощальный гол своей команды в плей-офф.

3:6 – повторение исхода (да и сценария) матча номер три. Только тогда гости вели 2:0, теперь же 1:0 и 2:1.

Впрочем, соперников чужим полем не испугаешь. Доказано этой серии. Во вторник ждем продолжения «войны» в Уфе.