Почему Овечкин выбивает полтинники на четвертом десятке - Советский спорт
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10 марта 2020 17:19ХоккейСлавин Виталий

Почему Овечкин выбивает полтинники на четвертом десятке

Забросив во вторник в ворота «Баффало» 48-ю шайбу в сезоне (2:3 по буллитам), 34-летний Александр Овечкин зафиксировал опережение прошлогоднего снайперского графика на неделю.

Тогда после 17 марта ему оставалось 10 туров до конца регулярки, чтобы покорить магическую высоту 50, сейчас, после 10 марта – 13. Тогда москвич в итоге забил 51 гол… Уникальная стабильность – подобного в его возрасте за более чем столетнюю историю НХЛ не удавалось никому!

Великая восьмерка – пока восьмой в списке стрелков всех времен. Сравним, что показывали эти семеро вышестоящих, когда начинали сезон в полные 33 года или, как у Гартнера, близко к тому.

7. МАЙК ГАРТНЕР

Родился 29 октября 1959 года

1992/93 – 45 шайб
1993/94 – 34
1994/95 – 12
1995/96 – 35
1996/97 – 32
1997/98 – 12

6. ФИЛ ЭСПОЗИТО

Родился 20 февраля 1942 года

1975/76 – 35 шайб
1976/77 – 34
1977/78 – 38
1978/79 – 42
1979/80 – 34
1980/81 – 7

5. МАРСЕЛЬ ДИОНН

Родился 3 августа 1951 года

1984/85 – 46 шайб
1985/86 – 36
1986/87 – 28
1987/88 – 31
1988/89 – 7

4. БРЕТТ ХАЛЛ

Родился 9 августа 1964 года

1997/98 – 27
1998/99 – 32
1999/00 – 24
2000/01 – 39
2001/02 – 30
2002/03 – 37
2003/04 – 25
2005/06 – 0

3. ЯРОМИР ЯГР

Родился 15 февраля 1972 года

2005/06 – 54
2006/07 – 30
2007/08 – 25
2011/12 – 19
2012/13 – 16
2013/14 – 24
2014/15 – 17
2015/16 – 27
2016/17 – 16
2017/18 – 1

2. ГОРДИ ХОУ

Родился 31 марта 1928 года

1961/62 – 33
1962/63 – 38
1963/64 – 26
1964/65 – 29
1965/66 – 29
1966/67 – 25
1967/68 – 39
1968/69 – 44
1969/70 – 31
1970/71 – 23
1979/80 – 15

1. УЭЙН ГРЕТЦКИ

Родился 26 января 1961 года

1994/95 – 11
1995/96 – 23
1996/97 – 25
1997/98 – 23
1998/99 – 9

ЖИВАЯ ВОДА СИБИРИ

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Поразительная картина! Только нашему глубокоуважаемому Ярдо после 33 лет удалось однажды выбить полтинник. Случилось это аккурат вслед за локаутом на весь сезон-2004/05, который Ягр провел где? Правильно – в омском «Авангарде».

Поездка в Сибирь так вдохновила Яромира, что он сумел в НХЛ перезапустить карьеру: если в чемпионате-2003/04 чех забросил 31 шайбу, то в 2005/06 – сразу 54! Второй результат в карьере. Больше – 62 было лишь в волшебном «Питтсбурге»-1996. Однако стоило омской инерции иссякнуть, как на следующий сезон в том же «Рейнджерс» Ягр ограничился 30 голами и до расставания с НХЛ даже на эту высоту ни разу не поднимался.

Ближе других к пяти десяткам подбирались Дионн – 46 шайб и Гартнер – 45. Причем, обратите внимание, делали они это, только достигнув 33-летнего возраста. Далее результативность обоих неуклонно падала.

Однако наивысшего уважения заслуживают показатели, конечно, Горди Хоу и Фила Эспозито.

С КОГО СЛЕДУЕТ БРАТЬ ПРИМЕР…

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Мистер Хоккей оставался в большой игре, включая ВХА, еще 19 лет, при этом никогда не опускался на льду до роли статиста. К примеру, в 40 лет в чемпионате-1968/69 он наколотил за «Детройт» 44 шайбы. Третий результат за 26 сезонов канадца в НХЛ! Вот, Александр Великий, вам пример для подражания. Больше Хоу забивал в период расцвета «Ред Уингз» в начале 50-х годов – 47 голов в 1952-м и 49 – в 1953-м.

Сумел всех удивить под занавес выступлений в НХЛ и главный бомбардир Суперсерии-1972. После того как в 1975 году стареющий Эспозито перебрался из «Бостона» в приют для угасающих звезд «Рейнджерс», казалось, он ни на что уже не годен и просто тихо доигрывает свой век. Это впечатление укрепил его единственный визит на чемпионаты мира в 1977 году. Стоило ИИХФ заставить итало-канадца прикрыть роскошную шевелюру шлемом, как он тут же превратился в рядового игрока, а его сборная дважды влетела советской команде с баснословным счетом – 1:11 и 1:8?!

Тем не менее спустя два года в 37 лет Фил умудрился в НХЛ снова разменять пятый десяток шайб – 42. Да, немного не дотянул до Хоу. Но не стоит забывать, что Горди положил свои 44 в 40 лет, после того как в 1967 году НХЛ расширилась вдвое. Естественно, уровень резко упал: если четыре последних чемпионата с шестью клубами Хоу не мог даже 30 голов забить, то с двенадцатью – тут же наштамповал 39 и 44!

…А С КОГО - НЕТ

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Обратный и самый грустный пример – так называемый Великий, все еще лидер снайперской гонки НХЛ всех времен.

Без слез на цифры Гретцки и не взглянешь. Ну а как могло быть иначе: стоило упасть железному занавесу и НХЛ стать по-настоящему сильнейшей хоккейной структурой планеты, стоило распиаренному канадцу попасть в обычный клуб («Лос-Анджелес»), где рояль пришлось таскать самому, как сразу все вдруг прозрели, а король-то голый!

О том, как Гретцки в те годы позорился на международной арене, даже вспоминать как-то неудобно. Но надо – чтобы ни у кого не оставалось иллюзий. На Кубке мира-1996 «Кленовые листья» во главе с капитаном Уэйном получили в финале отлуп от США, а на Олимпиаде-1998 наш Величайший капитулировал перед Чехией в полуфинале и Финляндией в матче за бронзу. Два самых громких провала сборной Канады после смачной затрещины от Красной машины в финале Кубка Канады-1981 навсегда неразрывно связаны с Гретцки.

ГРЯЗЬ ВНЕ ЗАКОНА

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Но вернемся к русскому капитану «Вашингтона».

По мне, его гол в ворота «Баффало» после резкого короткого индивидуального прохода и хлесткого броска с кистей чрезвычайно показательный. Объясняющий, почему после спада результативности во втором десятилетии XXI века, когда после 2012 года до прошлого сезона 50+ шайб забрасывал один Овечкин (трижды), голеадоры вдруг проснулись.

Год назад Ови в восьмой раз в карьере выбил полтинник (51), но к нему впервые присоединился немец Драйзайтль (50) из «Эдмонтона». В текущем чемпионате на этот гроссмейстерский рубеж нацелились уже четверо – помимо Александра (48) и Лео (43), это Давид Пастрняк (48) из «Бостона» и Остон Метьюз (46) из «Торонто». Учитывая, что у всех до финиша регулярки более десяти туров, все они попросту обязаны решить эту теперь уже несложную задачу.

Похожее паломничество предыдущий раз наблюдалось 14 лет назад, когда пик 50 покорили сразу пятеро: Джонатан Чичу («Сан-Хосе») – 56 шайб, Яромир Ягр («Рейнджерс») – 54, Александр Овечкин («Вашингтон») и Илья Ковальчук («Атланта») – по 52, Дэни Хитли («Оттава») – 50.

Так что все-таки обусловило нынешний прорыв? Радикальные изменения в правилах! Напрочь убравшие из хоккея захваты, задержки, толчки, блокировки как якобы неотъемлемую совсем еще недавно часть мужской игры, которая не терпит сантиментов. Она их и теперь не терпит. Только строго в рамках новых законов, в которых нет места грязи. Все сделано ради творчества и проявления личного мастерства.

ГОЛЫ ИЛИ МЕЛЬНИЦЫ?

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Порой даже чересчур. Я, например, скучаю по мельницам Сологубова – Давыдова – Васильева – Билялетдинова. Ну да, Андрей Миронов - вроде бы достойный продолжатель динамовских традиций. Но любой прием на бедро оппонента теперь грозит малым, а то и большим штрафом.

Вот потому у сегодняшнего поколения бомбардиров и появилась невиданная прежде свобода. Чем они не преминули воспользоваться.

Я не могу себе представить, чтобы в былые времена кто-то, как 21-й номер «Баффало» Кайл Окпосо, позволил сопернику на дальнем пятаке спокойно прокинуть шайбу меж коньков и затем расстрелять вратаря. Как это исполнил Овечкин, когда в дебюте третьего периода сократил разрыв до минимума – 2:1. Казалось бы, что может быть проще, зачем Окпосо было тянуться до шайбы: поставь корпус, отсеки россиянина от шайбы – и момент исчерпан в зародыше.

Но нет. Похоже, игроки уже элементарно утратили навыки силовой борьбы. Раньше, в 70-е годы, как меня учили? Встречаешь оппонента глядя глаза в глаза, но ни в коем случае – на шайбу. Пошел он влево или вправо, выставляешь свою пятую точку в ту же сторону, не обращая внимания на шайбу. Пусть финтит как хочет, тебе главное – отделить его от шайбы.

Новые правила все поменяли. Теперь за подобное судьи легко могут свистнуть блокировку. Ведь подпуская шайбу защитнику меж коньков или сбоку, нападающий, получается, уже без шайбы, а значит, любой контакт с ним будет расценен как блокировка или атака игрока, не владеющего шайбой.

Вот и судите сами, что вам больше греет душу – мельницы или заброшенные шайбы?

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