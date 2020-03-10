Волшебник улетел. Вернется ли? «Автомобилист» сошел с дистанции

В начале третьего периода неувядающий Дацюк подкорректировал бросок защитника Березина и распечатал ворота Сятери. Забитый под завязку «Уралец» взревел. 1:2. Для хозяев забрезжила надежда на спасение.

В воскресенье в Новосибирске Волшебник забил победный гол и отметился результативной передачей, «Автомобилист» победил 5:1 и размочил счет в серии (1-3). Звено Белоусов – Дацюк – Голышев задавало тон, затмив первую тройку во главе с капитаном команды Доусом.

Уходящий сезон дался самому колоритному игроку лиги с трудом. Он вышел на лед в конце сентября, пропускал игры из-за травм и болячек. Да и в плей-офф стартовал со второго матча.

Хорошо известна способность Волшебника зажечь в решающих матчах партнеров. Однако в серии с «Сибирью» его усилий оказалось недостаточно.

Главный тренер команды со снежинкой Николай Заварухин в прошлом сезоне трудился в тренерском штабе «Автомобилиста» и не понаслышке знаком с внутренней кухней команды из Екатеринбурга. Когда он уходил в Новосибирск, кое-кто считал усилением «Сибири» и ослаблением дружины Андрея Мартемьянова. Так и вышло: новый наставник сибиряков переиграл своего бывшего шефа.

Статистика Дацюка в этом сезоне не очень-то впечатляет: в 43 матчах 22 (5+17) очка, но показатель полезности - «+12» - второй в команде. Лучше – только у его партнера по звену Белоусова, всего на один пункт.

Весь сезон не покидало ощущение, что Дацюку непросто выживать в творческой лаборатории Мартемьянова. Как, впрочем, Мозякину – в современной «Магнитке», Зарипову – в «Ак Барсе» Дмитрия Квартальнова. Время «волшебников» уходит.

На днях агент Сергей Паремузов обсудит будущее Мозякина с президентом и владельцем «Металлурга» Виктором Рашниковым, прекрасно разбирающимся в хоккее и его ценностях. Ведется диалог клуба из Казани с Юрием Николаевым о новом соглашении Зарипова.

Ситуация с Дацюком – в тумане. Хватит ли у него ресурса дарить нам волшебство еще один сезон? Готов ли сам форвард к продолжению карьеры? Вопросы, ответы на которые мы хотим получить как можно скорее.