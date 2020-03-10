Секретов у команд остается все меньше. «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии - Советский спорт
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10 марта 2020 22:29ХоккейФедоровский Александр

Секретов у команд остается все меньше. «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии

Один из самых закрытых матчей в серии, тем не менее снова подарил болельщикам пять заброшенных шайб.

Если пятый матч начинается при ничейном счете в серии, то сразу становится понятно: секретов у команд остается все меньше. Вот и получилось так, что первый период на «ВТБ Арене» стал едва ли не самым скучным на момент его окончания.

«Спартак» начал чуть живее. Этому способствовали не слишком расторопные действия защитников «Динамо», но никаких фатальных последствий для бело-голубых это не принесло.

К премудростям первого звена «Динамо» гости вроде бы тоже как-то приспособились. Например, стало бросаться в глаза, что силовую борьбу против Яшкина на равных из нападающих гостей может, пожалуй, лишь Цыплаков.

Но сначала ударное звено во главе с Шипачевым проявило себя в ударным в буквальном смысле - нападающий врезал локтем Федорову, напомнив еще раз, что по пустым воротам после финальной сирены бросать негоже и отправился в штрафной бокс. «Спартак» в большинстве не блеснул.

А в концовке периода Ансель Галимов был удален за блокировку по итогам первой, по-настоящему опасной смены первой тройки «Динамо», но и хозяева отличиться не сумели. Максим Афингенов получил шанс забить за 30 секунд до перерыва, но уткнулся в Никиту Беспалова.

После первого перерыва «Динамо» задвигалось шустрее и вот уже Брюквин проверяет на прочность ловушку Беспалова, а Афиногенов снова лезет на пятак. В какой-то момент стало оказаться, что именно ветеран бело-голубых был самым активным в составе своей команды.

А что же «Спартак»? Гостей взбодрил Еременко, голкипер немного заскучал на своем посту и небрежно сыграл клюшкой. Пока Никонцева расплющивали у борта, Федоров вылез на ворота и в падении бросал с острого угла, а завершал смену мощным броском от синей линии Кутейкин.

Шальной отскок шайбы точно на клюшку Даугавиньша не позволило «Спартаку» отличиться, а ровно за две минуты до второго перерыва ударное звено «Динамо» завертело классическую карусель, головы спартаковцев вертеть в разные стороны чуть устали, и Шипачев с близкого расстояния замыкает идеальную передачу Яшкина.

Это было еще не все! Динамовцы почему-то безучастно взирали на не самое идеальное в мире катание Виклунда, но именно за счет него защитник красно-белых комфортно вкатился в зону противника по центру, откинул шайбу налево, где Хохлачев кистевым броском отправил шайбу в перекладину. Неплохой анонс для третьего периода!

Еременко не унимался! В третьем периоде голкипер снова играет в пас с соперником и в результате свалки перед воротами шайба заползает в цель. Ничья? Отнюдь. Тренерский штаб «Динамо» берет запрос на помеху вратарю и это работает - Малыхин действительно мешал голкиперу делать свое дело.

Сегодня должен был забить Афиногенов и он это сделал. Отличная подкидка Алексеева справа и Максим несильным, но очень точным броском ловит Беспалова на противоходе, направляя шайбу между щитков вратаря.

Удаления Панкратова и Яшкина создали для «Спартака» идеальные условия для концовки, но гости этими условиями распорядились бездарно. Херсли в очередной раз врубил свою пушку и снова оставил Еременко без «сухаря», но затем грубейшие ошибки при игре в пас привели к тому, что сначала Полыгалов, а потом Яшкин поразили пустые ворота красно-белых.

«Динамо» снова выходит вперед в серии и теперь неизвестно, сколько же болельщиков придут в «Парк Легенд» 12 марта из-за известного всем вируса.

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