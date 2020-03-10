Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса - Советский спорт
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10 марта 2020 23:20ХоккейКузютина Елена

Знарок не волнуется, Крикунов ругает Яшкина, а Кулемин делится «вакциной» от коронавируса

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Спартаком» в пятом матче серии плей-офф – 4:1.

После игры наставники подвили итог очередной жаркой встречи:

«Ошиблись в первом периоде, это привело к голу. Потом отменная шайба…Мы могди вылезли из этой ситуации в концовке, но неправильно сыграли при счете 2:1. Моменты были, но не реализовали. Трагедии нет, готовимся дальше», - сказал Олег Знарок, главный тренер «Спартака». Его лицо выражало только сосредоточенность, никакого намека на страх или волнение. Но один из журналистов решил вытащить живых эмоций из наставника красно-белых:

- Опять ключевой гол Шипачева: невозможность остановить это звено динамовцев – это проблема тренерского штаба? Не пора ли просить помощи у Жамнова?
- Где ваша аккредитация? – спросил Олег Знарок.

- Не волнуйтесь, она есть.
- Я не волнуюсь. На этот вопрос отвечать не буду.

- Жалеете, что сняли вратаря за 4 минуты до конца и получили шайбу в свои ворота? Может стоило сыграть вшестером чуть позже?
- Были игры, когда я и за шесть минут до конца снимал вратаря.

Наставник динамовцев Владимир Крикунов также ответил на вопросы журналистов:

- Какое впечатление от матча?
- После двух поражений не хотелось проигрывать снова. Ребята играли внимательно. Первому звену удалось забить. Во втором периоде соперник атаковал, а мы отбивались и старались поймать «Спартак» на контратаках. В концовке нахватали ненужных удалений, что и вовсе проиграть могли, но повезло, что шайба отскочила на Полыгалова, и он отправил ее в пустые ворота», - подвел итог Владимир Крикунов, главный тренер «Динамо».

- Почему же так удаления у вашей команды посыпались в конце?
- Яшкин побежал забивать – в итоге схватил удаление и оставил нас втроем. Могли вообще проиграть. Думать же головой надо. Не о себе, а о команде думать.

- И «Динамо», и «Спартак» добивались побед на домашних аренах. Случайность?
- Не зря поговорка есть – дома и стены помогают. Видимо, это так.

Игроков пресса «мучала» вопросами о коронавирусе. Ведь следующий, возможно решающий, матч серии может пройти без «шестого полевого». Нападающий хозяев Вячеслав Кулемин поделился своими мыслями:

«Я короновируса поначалу побаивался, когда начали говорить о нем, а сейчас не до него. Соблюдайте гигиену, мойте руки и все будет нормально! Будут ли эмоции при пустых трибунах? Пару раз врежемся, подеремся – эмоции найдем! Сегодня играли от ножа. Все получилось. Концовка нервная из-за необязательных удалений, но нам потом подфартило – забили в пустые. Почему так много удаляемся в конце? Иногда не успеваешь ногами и приходится цеплять соперника», - рассказал форвард бело-голубых.

Защитник Тобиас Виклунд высказал свое мнение о возможной игре без болельщиков:

«Никогда не играл при пустых трибунах. Подождем решения от КХЛ – завтра узнаем. Конечно, с болельщиками лучше, но главное – здоровье. Как мне сегодняшний матч? У нас была равная игра. Даже при 2:0 могли перевернуть ход встречи, но не получилось. Как остановить Шипачева и Яшкина? Они – сильнейшее звено КХЛ, но нужно и за остальными игроками «Динамо» следить. Будем стараться не дать им отличиться в протоколе следующего матча. Чувствую ли я свою вину во второй пропущенной шайбе? Не видел повтора, но думаю, что все делал правильно», - сказал Виклунд.

Счет в серии стал 3:2. Следующий матч состоится в четверг, 12 марта.

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