Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву» - Советский спорт
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11 марта 2020 20:00ХоккейДомрачев Владислав

Сначала финал, теперь провал. «Авангард» проиграл серию «Салавату Юлаеву»

Прошлогодний финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф в первом раунде.

В шестом матче серии уфимцы лучше воспользовались голевыми моментами и победили 4:1. Финалист плей-офф-2019 сошел с дистанции уже после первого круга. А «Салават Юлаев» ждет «Ак Барс». К шести «зеленым дерби» регулярки присовокупятся как минимум еще четыре в Кубке Гагарина. На Востоке жара не спадает.

«Салават Юлаев», в понедельник положивший на лопатки «Авангард», уже сравнивают с чемпионской «Магниткой»-2014: уфимцы располагают убойной первой тройкой, а остальные звенья равняются на Умарка и Ко. В пятом матче серии, выигранном в Балашихе гостями 6:3, зажгли «силовики» – Хохряков, Жарков, Картаев, Кадейкин. Первый из них оформил дубль, но теперь в заявку не попал. Что бы это значило? Возможно, рецидив травмы, из-за которой он пропустил почти весь февраль.

Но главная потеря – капитана Панина. Самый колючий защитник лиге схлопотал дисквалификацию на три (!) матча. Когда он сближается с соперником, тот старается немедленно избавиться от шайбы.

У омичей постфактум дисквалифицировали центрфорварда Зернова, который в понедельник двинул в подбородок Маннинену. Правда, на одну игру. Не оказалось в составе вице-капитана команды Широкова. Неужели это реакция наставника «Авангарда» Боба Хартли на «3» олимпионика?

Канадский тренер бросил в бой ветерана Терещенко, который не играл с 8 декабря, будучи еще на просмотровом контракте. «Авангард» подписал с трехкратным чемпионом мира полноценное соглашение.

Алексей может вообще не выйти на лед, но все равно он важный для нас игрок, объяснил Хартли.

Час Терещенко пробил. В Уфе, где он стал чемпионом России в 2008-м провел лучший себя сезон в карьере. Это был первый чемпионат КХЛ. Терещенко набрал 58 (29+29) очков, стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, опередив самого Радулова-младшего, а также первым в лиге по победным голам.

Но действующий чемпион и победитель «регулярки» сошел с кубковой дистанции после первого круга, уступив 1-3 «Авангарду», занявшему 16-е место. «Салават» мог не пустить омичей в плей-офф, если б уступил в предпоследнем матче «Северстали». Но команда Сергея Михалева выиграла 4:0, открыла дорогу Ягру и Ко, чтобы пасть от омских клюшек.

«Тренера золотой мечты» немедленно уволили, вскоре «Салават» возглавил Вячеслав Быков.

«Авангард» же еще по ходу «регулярки» продлил на два сезона контракт с Хартли, подтвердив кредит доверия к канадскому специалисту.

Для его команды это был матч жизни или смерти. Гости начали так же активно, как и матч номер четыре, выигранный ими 5:1. Уже в первом периоде они сделали результат – 3:0. Хозяева дважды подряд хватали глупые удаления – сначала за выброс шайбы, потом за нарушение процедуры вбрасывания. У ворот Метсолы плавился лед, но уфимцы героически выстояли.

А Маннинен не простил легкое замешательство «ястребов» в обороне. Финн сработал клюшкой, как теннисной ракеткой. Судьи удалились в «кино», но быстро вынесли вердикт: правильный гол.

После удаления некогда грозного бомбардира Бека счет стал 2:0. Новый капитан юлаевцев Умарк с партнерами долго перепасовывались, как в свое время Мозякин, Зарипов и Коварж, выбирая подходящий момент для разящего броска. В итоге Хартикайнен добил отскочившую от лицевого борта шайбу с сетку.

После перерыва хозяева решили засушить игру. Но их план нарушил 20-летний форвард Яремчук, большую часть сезона проведший в «Ижстали» фарм-клубе «Авангарда». Омич добил шайбу после атаки Андригетто и Терещенко. Не веря своему счастью, Яремчук попал в жаркие объятия ветерана, который ему в отцы годится. Вот и ответ на вопрос о доверии Хартли молодежи.

Хозяева ответили эффектной контратакой. Злой гений «Авангарда» Майоров, заменивший Хохрякова, изящной передачей себе под ногу бросил в прорыв Кугрышева. У Бобкова не было шансов.

После третьей пропущенной шайбы основной вратарь «ястребов» отправился на лавку. Хотя его вины нет. Да два матча подряд он плохо не играет, это знают в «Авангарде». Встряска помогла. Омичи буквально закопали шайбу в сетку. Но ее не засчитали после тренерского запроса. Как показал «киносеанс», Макмиллан клюшкой сдвинул щиток вратаря.

Хартли долго беседовал с рефери Романом Гофманом, который работал на двух финалах ЧМ и делегирован на грядущий – в Швейцарию.

Гости не сдавались. Весь третий период они лезли на пятачок, получили подарок в виде четырех минут большинства. Но Метсолу пробить не смогли. А Гиматов забил четвертый гол, не забросив шайбу. Он обогнал защитника Фрэнсона, заставив того сдвинуть пустые ворота.

Уфимцы с Николаем Цулыгиным, которому предрекали фиаско, взяли реванш у команды Хартли за прошлогоднее поражение в финале конференции.

Мог ли «Авангард» избежать поражения в первом круге плей-офф? Наверное, если бы побеждали на финише «регулярки». Однако «ястребы» проиграли три матча подряд и вместо «Магнитки» получили в соперники «Салават Юлаев». История 2009 года повторилась с точностью до наоборот.

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