Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете?

После приостановки регулярного чемпионата НБА комиссар НХЛ Гэри Беттман пообещал сделать важное заявление в четверг вечером. Жаль, конечно, если это случится, ведь и «Рейнджерс» с Панариным, Бучневичем, Шестеркиным, Георгиевым, и «Колорадо» с Ничушкиным, Задоровым, Наместниковым, Каменевым к финишу регулярки набрали оптимальную форму. Нью-йоркцы продолжали отчаянно сражаться за уайлд-кард, «лавина» – за первый посев на Западе.

Главный тренер гостей Дэвид Куинн не рискнул второй вечер бросать в бой Игоря Шестеркина – напомню, накануне в Далласе новичок НХЛ одержал десятую победу в 12 сыгранных матчах (4:2).

Для Александра Георгиева поединок в Денвере стал 32-м в стартовом составе. В целом он справился – отразил 25 из 28 бросков, в том числе буллит Ньето на 45-й минуте. Решающая шайба в овертайме вовсе была неберущейся: Комфер с лета переправил шайбу после наброса Макара буквально из-под носа у Георгиева.

Но надо отдать должное «Колорадо» – блокировка вратаря отлажена идеально, на этом по сути строится весь розыгрыш большинства. Когда Наместников при численном преимуществе вроде бы с дальней позиции после несильного броска сделал счет 2:1, тот же Комфер полностью перекрыл видимость Георгиеву. Россиянин, правда, попытался протестовать – на повторе хорошо видно, что один конек форварда действительно был во вратарской площади. Но судьи менять решение не стали, а тренерский челлендж Куинн не попросил.

Наместников, начинавший сезон в «Рейнджерс», забросил четвертую шайбу в шести последних турах и заслуженно получил третью звезду матча. Очевидно, что переход перед закрытием трансферного рынка из «Оттавы» пошел Владиславу на пользу. Похоже, босс «лавины» Джо Сакик, дав россиянину в своей команде возможность перезагрузить карьеру, угадал точно так же, как с Ничушкиным.

Валерий снова смотрелся очень солидно. Видно, что тренеры ему полностью доверяют: во второй раз в сезоне откатал более 19 минут. Причем выходил в ударном звене с капитаном команды Ландескогом и Комфером на месте Маккиннона, который из-за травмы выбыл на пару недель.

Главным героем дня едва не стал Павел Бучневич. Когда гости на последней минуте сняли вратаря, именно он затащил шайбу в зону блистательно отыгравшего экс-челябинца Францоуза, скинул на правый борт Панарину, откуда Хлебушек сделал обратную передачу на пятак. Поверху! Однако Бучневич в единоборстве с Задоровым изловчился черенком перевести шайбу в сетку – реально цирковой номер! В овертайме Павел нашел на дальнем пятаке Зибанежада, швед стрелял наверняка – хозяев спасла перекладина. В обратной атаке все было кончено…

Повторяю, обидно, если «рейнджеров» посторонние обстоятельства тормознут на взлете, в нескольких шагах от рекордных достижений. Так, Панарину всего пяти очков недостает до сотни – Артемий вышел на третье место в лиге после Драйзайтля и Макдэвида. Он стал третьим и по результативности в первые пять сезонов среди левых нападающих за всю историю НХЛ – 415 очков. Столько же у Александра Овечкина, 436 – у Мишеля Гуле.

Зибанежад забил 11 голов в последних шести турах и разменял пятый десяток – 41. С такими темпами Мика вполне мог замахнуться на классический полтинник. Бучневич продлил результативную серию до семи матчей – 2 гола, 7 передач. Всего у Павла стало 46 (16+30) очков – уже личный рекорд…

«Рейнджерс» должны были закончить выездное турне 15 марта матчем с «Аризоной». Но Дэвид Куинн сразу после игры с «Колорадо» объявил, что команда остается в Денвере до обещанного заявления НХЛ.