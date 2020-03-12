Яшкин взял курс на ЦСКА. «Динамо» выиграло серию у «Спартака»

7000 ПРОДАННЫХ БИЛЕТОВ

После распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина о запрете публичных мероприятий с участием больше пяти тысяч человек «Спартак» прекратил продажу билетов на шестой матч серии. К тому моменту их было реализовано 7000. Как отсеять две тысячи лишних? Ответ на этот вопрос был найден – решили зрителей вообще не пускать и вернуть им деньги. Забанили даже владельцев сезонных абонементов. Мы бы ни за что не отдали бы свои билеты на этот исторический матч.

Аккредитованных представителей СМИ тоже лимитировали. Был составлен список допущенных на «ЦСКА Арену» журналистов.

Эксперт «Советского спорта» уважаемый Борис Майоров поехал на хоккей. На авто.

- Зрителей не пустили, тогда и метро надо закрывать, - сообщил он в разговоре с авторами этих строк.

Матч транслировали все специализированные каналы, включая «Матч ТВ». На подходе к арене кордоны росгвардейцев. Ни один микроб не проползет.

«У АФИНОГЕНОВА НЕ КРОНОВИРУС»

- Не припомню, чтобы я играл без зрителей, - признался перед стартовым вбрасыванием главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. – Это плохо, может сказаться на отмобилизованности ребят.

- Почему нет в составе автора победного гола в последнем матче Максима Афиногенова?

- Потому что он заболел, сразу после игры слег с температурой 38,6.



- Что-то серьезное?

- Нет, это не коронавирус, - успокоил наставник бело-голубых.



Отсутствие Афиногенова удивило, а еще сильнее удивил выбор вратаря. У гостей пост номер один опять занял 40-летний Еременко. Это для него третий матч подряд. Хватит ли ветерану сил?

«Спартак» бросил в бой своего основного голкипера – Гудачека, уехавшего на лавку после трех пропущенных шайб в матче номер три и оставшегося вне заявки в двух следующих играх. Словак не очень-то удалив в дерби с «Динамо», но теперь отступать некуда.

Наставник красно-белых Олег Знарок тоже обеспокоен эмоциональным состоянием своей команды, оставшейся без поддержки. Ведь большая часть зала болела бы за красно-белых.

извлек из загашника тайное оружие – форварда Кокарева, двукратного обладателя Кубка Гагарина в составе «Динамо». Ветеран заменил уставшего Галимова.

БРЮКВИН В РОЛИ ФИЛА ЭСПОЗИТО

Гости сразу перевели шайбу в спартаковскую зону, надолго прижимая хозяев к воротам. Массированный натиск привел к голу Брюквина. Динамовец при опеке защитника Херсли как-то легко развернулся на пятачке и отправил шайбу в сетку. Прямо как Филл Эспозито в Суперсерии-72. В четверг знаменитого канадца наградили орденом Дружбы народов. Хотя в те годы он в любви к Советскому Союзу и нашему хоккею замечен не был.

Пропустив, спартаковцы вышли из оцепенения, а динамовцы отступили за красную линию. Юный защитник Никишин смачно засветил в душу своему ровеснику Муранову. По всем правилам. И сорвал овации болельщиков у телевизоров. Мы же готовы были аплодировать судьям, не выписавшим ни минуты штрафа.

После перерыва подопечные Знарка смяли бело-голубых. Сигналом к штурму ворот Еременко стал ход коньком Никонцева. Нога капитан красно-белых взметнулась к лицу защитника Чайковски, вышло жесткое бритье, как в известном рекламном ролике с участием Александра Овечкина. Свисток промолчал, вскоре Ганзл с чудо-передачи Хохлачева сравнял счет. Диктор на пустой арене объявил автора гола и его ассистентов с особым выражением.

Вскоре обескураженный Чайковски загнубил козырной момент – «3 в 1». Вместо броска словак начал искать партнера, за что получило нагоняй от Крикунова.

Шайба в раздевалку Хохлачева приблизила соперников к седьмому матчу, который, как успела объявить КХЛ, тоже должен пройти без зрителей.

Рокировка Знарка, переместившего Хохлачева в первое звено к Ганзлу и Никонцеву вместо Федорова, сработала! Хохлачев – молодец.

А что же Шипачев, отмечавший в этот день свой 33-й день рождения? Капитан растворился. Бело-голубым помогло глупое удаление Малыхина, схватившего штраф на своем дриблинге. Бритья пострадавший Брюквин избежал, получил клюшкой спартаковской по визеру.

Хозяева стойко сдерживали осаду ворот, но забыли Петерссона, который в одно касание загнал шайбу в сетку после волшебной передачи Миронова. Ну и натерпелись красно-белые от этого шведа!

Пропустив, «Спартак» сник.

- Добейте их! – требовал с лавки Крикунов.

- Давайте забьем! – доносилось с другой скамейки.

Шанс забить «Спартак» получил на предпоследней минуте третьего периода. Защитник Зайцев сунул перчатку в визер Карсумсу и присел на «лобное место».

Бело-голубые выстояли. Овертайм не затянулся. Через 3 с «копейками» минуты Яшкин завершил серию. Соперники попрощались коллективным рукопожатием. Им коронавирус не страшен!

СТАТИСТИКА

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 2:3ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1). 12 марта. «ЦСКА Арена». Без зрителей.

Судьи: Оленин (Москва), Фране (Чехия).

Голы: 0:1 Брюквин (Огурцов, Миронов, 6.05), 1:1 Ганзл (Хохлачев, Мусин, 33.40), 2:1 Хохлачев (Д.Вишневский, И.Вишневский, 39.16), 2:2 Петерссон (Миронов, 46.46, б.), 2:3 Яшкин (63.16).

Вратари: Гудачек – Еременко.

Броски: 34-31.

Штраф: 2-2.

Счет в серии: 3-4 (1:5, 3:4, 5:4ОТ, 3:2, 1:4, 2:3ОТ)